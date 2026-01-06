이례적으로 '이재명 문자' 공개한 유승민, 경기지사 출마 사전 작업?

Q1 : 유승민 전 국회의원은 왜 이재명 대통령의 총리 제안 메시지를 공개했을까?
Q2 : 유승민 전 국회의원은 올해 6월 전국동시지방선거에 국민의힘 후보로 나갈 수 있을까?
종류가 다른 듯 보이는 이 두 가지 질문은 연결되어 있다. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명과 '배신자 프레임'이 얽혀있고, 박근혜 정부 시절 배신자로 낙인 찍힌 유승민 전 의원의 당내 좁은 입지와 그럼에도 유의미하게 나오고 있는 여론조사 성적이 얽혀있다.
여론조사 추이만 놓고 보게 되면, 유승민 전 의원은 국민의힘에서 희소한 '경기도지사' 카드다. 유 전 의원으로서도 대학교 강단이나 시사 라디오 인터뷰 자리에 만족하는 '평론가'가 아니라 '정치인'으로서 승부를 걸어보겠다면 다가오는 지방선거가 거의 마지막 기회이다. 그러나 장동혁 국민의힘 당 대표 체제에서 유 전 의원이 기용될 가능성은 현재로서 희박하다.
유 전 의원 입장에서는 현재의 여건을 돌파하기 위해, 당내 지지 기반을 확충하여 존재감을 증명해야만 한다. 이재명 정부로부터 '국무총리직 제안'을 받았지만 거부했다는 사실을 공개한 것도 이런 맥락에서 읽어낼 수 있다.
'정설'로 굳어진 유승민 총리 제안설... 민감하게 반응하는 민주당
유승민 전 의원이 관련 사실을 공개한 것은 지난 1일, CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연한 자리였다(관련 기사: 유승민 "총리직 제안 받고 거절"...딸 교수 임용 의혹엔 "실컷 해보라 "
https://omn.kr/2gk5y). 지난해 2월, 민주당 소속 한 국회의원으로부터 '이재명 대표가 집권을 하면 국무총리를 맡아달라'는 제안을 받았고, 대선을 코앞에 둔 5월에도 김민석 의원과 이재명 당시 대통령 후보로부터 연락이 왔었다는 것이다.
'유승민 국무총리설'은 이미 몇 달 전부터 정가 물밑에서 돌았지만, 수면 위로 올라온 계기는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명 이후였다. 조경태 국민의힘 의원의 해양수산부 장관설부터 홍준표 전 대구광역시장의 입각설 등 국민의힘 진영 인사의 이재명 정부 참여 가능성이 두루 거론된 것.
청와대는 유승민 전 의원에게 국무총리직을 제안한 적이 없다고 밝혔고, 유 전 의원도 그 직후에 별다른 반박을 내놓지 않았다. 하지만 약간의 시차를 두고 진행된 라디오 인터뷰에서 공개적으로 관련 사실을 구체적으로 열거했고, 청와대는 이를 재반박하지 않았다. 결국, 이재명 정부의 초대 국무총리로 유승민 전 의원이 고려됐다는 게 '정설'로 못 박히게 됐다.
민주당 측에서 민감하게 반응하고 나섰다. 당장 김병주 의원은 2일 SNS를 통해 "이재명 대통령의 연락을 무시한 것을 무슨 대단한 훈장이라도 되는 양 떠벌리고 있다"라며 "국가의 리더를 꿈꿨던 분의 입에서 나온 말이라고는 믿기지 않을 만큼 '협량'하고 '찌질'하기까지 하다"라고 직격했다.
황명선 민주당 최고위원은 지난 5일 최고위원회의에서 "실체 없는 총리 지명설로 국민을 피곤하게 할 때가 아니다. 딸 유담 인천대 교수의 채용 의혹 규명에 성실히 협조하라"라고 꼬집었다. 이어 정청래 민주당 대표는 다시 마이크를 잡고 "경찰은 왜 수사를 이렇게 안 하나. 왜 미적거리고 있느냐"라고 맞장구를 쳤다.
그러자 유 전 의원과 가까운 김웅 전 의원은 5일 본인의 페이스북에 "선거가 다가오니 일단 견제구부터 던지고 있다"라며 "명백히 수사 개입이자 무식의 소치"라고 꼬집었다.
민주당이 예민하게 반응하는 것은, 그만큼 유승민 전 의원이 보수 진영의 차기 경기도지사 후보군 중 눈에 띄기 때문이라는 해석이 나온다. 성향이나 기조도 '중도 보수' 내지는 '개혁 보수'에 가까운 터라, 다른 후보들에 비해 중원 싸움이 치열해질 것이라는 게 대체적인 평가이다. 가장 앞서서 날을 세웠던 김병주 의원은 경기도지사 출사표를 던진 상황이다.
여론조사 지표는 청신호... 정작 국민의힘은 거리두기
실제 여러 여론조사에서 보수 진영 후보 중 유승민 전 의원은 선두를 다투고 있다. <오마이뉴스>가 여론조사 전문기관인 리얼미터에 의뢰해 지난해 12월 26~27일 경기도 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 실시한 경기도지사 지방선거 조사(무선 ARS)에 따르면, 국민의힘 후보 지지도 항목에서 김은혜 의원(20.3%)과 유승민 전 의원(15.7%)의 격차는 4.6%p로 오차범위 내(95% 신뢰수준, ±3.5%p) 경합이었다(관련 기사: [경기도지사 후보 지지도] 추미애 20.3%, 김동연 17.6%, 한준호 13.8%...김은혜와 가상대결 모두 오차밖 승리
https://omn.kr/2gj6k).
<중부일보>의 의뢰로 엠브레인리퍼블릭이 지난 2∼3일, 경기도 거주 만 18세 이상 남녀 806명에게 국민의힘 경기도지사 후보 적합도를 물었을 때(무선 전화 면접)는 유승민 전 의원이 24%로 오차범위 밖(95% 신뢰수준, ±3.5%p) 1위였다. 김은혜 의원은 13%로 2위였다.
보수 진영 경기도지사 후보군 '빅3'는 김은혜·안철수·유승민 세 사람이다. 이 중 안철수 의원은 보궐선거로 당선된 만큼 일찌감치 의원 임기를 끝까지 지키며 지역구 주민들과의 약속을 지킬 것이라고 여러 차례 공언한 바 있다. 김은혜 의원은 지난 2022년 지방선거 당시 용산의 전폭적인 지원을 받으며 경선에서 유승민 전 의원 저격에 성공, 본선에 나섰지만 김동연 현 경기도지사에게 패했다.
당시 국민의힘 쪽으로 크게 기울었던 분위기였는데도 패배한 만큼, 전반적인 구도가 현 야권에 불리한 6월 지방선거에 나설 가능성은 희박하다는 게 중론이다. 김 의원의 '안전주의' 경향도 그렇고, 현재까지 이렇다 할 선거 출마 준비 움직임도 감지되지 않고 있다. 지지율로 보나, 구도로 보나, 인물로 보나, 국민의힘 입장에서 적당한 선수는 유승민 전 의원 말고 찾기 힘든 셈이다.
하지만 정작 장동혁 국민의힘 대표는 주변에서 '만나보라'며 차기 지방선거 카드로 유 전 의원을 추천해도 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리고 있다는 전언이다. 지난 2일, 장 대표가 이명박 전 대통령을 예방한 후 백그라운드 브리핑에 나선 박성훈 수석대변인에게 기자들이 유 전 의원 이름을 전직 대통령 박근혜씨와 함께 언급하며 만날 계획이 있는지 물었으나 "과거에도 저희 의원들 누구를 언제 만났는지 알려드리지 않았고, 당의 원로도 같은 기조 하에서 움직이리라 생각한다"라고 에둘러 말했다. 심지어 "머지않은 시기에 박근혜 전 대통령도 찾아뵈리라 생각한다"며 박근혜씨는 언급하면서 유 전 의원은 굳이 호명하지 않았다.
이는 당 일각의 분위기와 상반된다. 한 익명의 TK(대구·경북) 지역 국회의원은 <오마이뉴스>에 "나와서 지더라도 어려운 곳에서 싸워야 '배신자' 이미지를 벗을 수 있다"라며 "출마하라고 (유 전 의원에게) 말 좀 전해 달라"라고 말하기도 했다.
"윤석열 선고 후 등판 가능성 올라 갈 것" vs. "꽃가마 태워주는 식으론 안돼"
유승민 전 의원으로서는 '불리한 판세' 속에서 경기도지사 선거에 나가 '선당후사' 하겠다는 그림을 만들 공산이 있다. 승리하면 이후 대권으로의 가도가 열리는 큰 기회이고, 지더라도 어차피 민주당 우위인 전장이기 때문에 정치적으로 큰 상처는 없을 것이라는 계산이다. '졌잘싸(졌지만 잘 싸웠다)'를 통해, 기존에 씌워진 배신자 프레임을 희석하고, 정치 일선에 복귀할 수 있다는 시나리오가 가능하다.
하지만 이 모든 것은 그가 공천됐을 때 이야기이다. 당원과 민심 비율을 7대 3으로까지 조정하려고 할 정도로 국민의힘의 선거 기조는 명확한 우향우다. 최근 극우 성향을 가감 없이 보인 유튜버들이 입당원서를 낸 데서 보이듯, 국민의힘의 당원 구성은 명백히 짠물화 되었다. 염도가 워낙 높아 중도 보수 성향 인사들이 경선에서 살아남기 어려운 구조가 굳어지고 있다.
유 전 의원이 상기한 CBS라디오 인터뷰에서 "(지방선거는) 전혀 생각하지 않고 있다"라며 "우리 당의 지금 모습으로 지방선거는 해보나 마나이고, 제가 지금 할 일은 보수 재건과 통합"이라고 말한 것도, 섣불리 경선에 나섰다가 지난 지방선거 때처럼 상처로만 남을 가능성을 우려한 것으로 풀이된다.
평론가들의 반응은 엇갈렸다. 엄경영 시대정신연구소 소장은 <오마이뉴스>와의 통화에서 "유 전 의원을 둘러싸고 있는 배신자 프레임이 여전한데, 총리 제안과 거부를 적당한 시기에 폭로하면서 프레임에 대한 극복 의지, 그리고 경기지사 출마 여건을 조성하려는 의도가 있다"라며 "정치에 복귀하려는 유 전 의원의 의지가 강하게 투영되고 있는 것 같다"라고 말했다.
이어 "장동혁 대표만이 아니라 당 지도부나 당원들이 유 전 의원을 수용해야 하는 문제가 있는데, 후보가 없기 때문에 울며 겨자먹기 식으로 유 전 의원 카드 수용 가능성이 있다"라며 "윤석열에 대한 구형과 1심 선고를 거치고 나서 보수층 민심이 변할 수 있다. 중형이 나올수록 유승민 등판 가능성이 높아질 수 있다"라고 부연했다.
반면, 윤태곤 더모아 정치분석실장은 "이재명 대통령 측 메시지를 공개한다고 해서 배신자 프레임이 희석될지는 의문"이라며 "유 전 의원이 정치적으로 잘 풀리지 않은 것은, 당 안에서든 밖에서든 '잘 안 싸웠기 때문'이다"라고 지적했다.
그는 "(유 전 의원이) 평소에는 움직이지 않다가 판이 벌어지고 나면 움직이는 느낌이 있다"고 평가하면서 "하지만 정치인은 권력을 향한 자기 의지가 제일 중요하다, 분위기 봐 가면서 '꽃가마 태워주면 나간다' 이런 식으로는 일이 풀리지 않을 것"이라고 내다봤다.