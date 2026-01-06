"준비하라" 트럼프, 마두로 축출 전 미 석유회사들에 귀띔

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 1월 4일 플로리다에서 메릴랜드주 앤드류스 합동기지로 향하는 에어포스 원 기내에서 기자의 질문에 귀 기울이고 있다. ⓒ REUTERS/연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 니콜라스 마두로 베네수엘라 전 대통령을 축출하기에 앞서 미국 석유회사 경영진에 이를 귀띔했다는 미국 언론의 보도가 나왔다.미 일간 <월스트리트저널(WSJ)>은 현지시각 5일 트럼프 대통령이 마두로 대통령을 체포하기 약 한 달 전 미국 석유 회사 임원들에게 "준비하라(Get ready)"는 모호하지만 의미심장한 메시지를 전했다고 단독 보도했다.이 사안에 정통한 소식통에 따르면 트럼프 대통령은 베네수엘라 공습에 대한 구체적인 내용은 알려주지 않았으나 "베네수엘라에 큰 변화가 있을 것"이라고 '힌트'를 줬다.WSJ는 "이 발언은 트럼프 대통령이 베네수엘라에 개입하겠다는 대담하고도 위험천만한 결정에 있어 석유가 얼마나 중요한지, 그가 석유 산업과 얼마나 긴밀한 관계를 맺고 있는지를 보여준다"라고 분석했다.트럼프 대통령은 베네수엘라 공습이 마두로 대통령의 마약 밀매와 인권 유린 때문이라면서도 석유 개발에 대한 욕심을 감추지 않았다.그는 마두로 대통령 체포 직후 기자회견에서 "우리는 베네수엘라 땅에서 엄청난 양의 부를 뽑아낼 것"이라며 "미국 석유회사들이 수십억 달러를 투자해 심각하게 망가진 베네수엘라의 석유 기반 시설을 고치고 그 나라를 위해 돈을 벌기 시작할 것"이라고 말했다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 트럼프 대통령이 베네수엘라에서의 새로운 투자 및 기회와 관련해 미국 석유회사들과 협력하기를 기대한다고 전했다.백악관 관계자도 크리스 라이트 에너지부 장관과 마코 루비오 국무장관이 이를 주도 하고 있으며, 이미 석유회사들과 서신 교환이 시작됐다고 밝혔다.베네수엘라는 전임 우고 차베스 정권 때부터 석유 산업을 국유화하면서 관련 인프라가 황폐화하고 외국 석유회사들의 자산을 강제 몰수하면서 생산량이 쪼그라들었다.WSJ은 "베네수엘라 정부는 자국의 석유 매장량을 약 3000억 배럴로 추정하고 있으며, 만약 사실이라면 베네수엘라는 세계 최대의 석유 매장량을 보유한 국가가 될 것"이라고 전망했다.이어 "현재 베네수엘라의 하루 석유 생산량은 약 90만 배럴로 전 세계 하루 소비량의 1%에도 미치지 못한다"라며 "트럼프 행정부는 생산량 증대가 베네수엘라의 경제 상황을 개선하고, 이를 통해 베네수엘라에서 미국으로의 이민자 유입이 줄어들기를 바라고 있다"라고 설명했다.투자자들도 긍정적인 반응을 보이고 있다. 이날 셰브런 주가는 5% 넘게 뛰었고, 엑손 모빌과 코노코필립스도 2%대 상승세를 보였다.그러나 석유회사들은 신중한 입장이다. 셰브런 대변인은 "상업적 사안이나 향후 투자에 대해서는 추측하지 않겠다"라며 "직원들의 안전과 복지, 그리고 자산의 무결성을 최우선으로 여긴다. 우리는 모든 관련 법과 규제를 완전히 준수하며 운영하고 있다"라고 밝혔다.코노코필립스도 새로운 투자와 관련한 언급은 시기상조라는 입장을 밝혔고, 엑손 모빌은 논평 요청에 응답하지 않았다.