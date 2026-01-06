"발표하겠죠, 뭐" 입 닫은 방용철... '안부수 매수' 의혹 밝혀지나?

큰사진보기 ▲쌍방울 대북송금 '진술회유' 의혹을 받는 방용철 쌍방울 그룹 전 부회장이 6일 조사를 받기 위해 서울 서초구 고검으로 출석하고 있다. 2026.1.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"범죄혐의 상당 부분 소명되나, 현재까지 수집된 증거자료, 일정한 주거와 가족관계, 수사경과 및 출석상황, 피해 전부 회복된 점, 피의자의 건강상태 등을 종합할 때 현 단계에서 구속의 사유와 상당성을 인정하기 어려움."

'쌍방울 대북 송금 사건' 수사 과정에서 제기된 연어·술파티 회유 의혹을 조사하는 서울고등검찰청 인권침해점검 TF가 방용철 전 쌍방울그룹 부회장을 불러서 조사하고 있다.6일 오전 10시쯤 방용철 전 부회장은 서울고등검찰청 앞에서 기자들로부터 '진술 회유를 위해 안부수 아태평화교류협회장을 매수했다는 의혹에 대해 어떤 입장이냐'는 질문을 받았지만 답을 하지 않았다. 다만 '억울한 게 없냐'는 질문에 "발표하겠죠. 뭐"라는 답을 남긴 채 들어갔다.TF는 사건의 또 다른 핵심 당사자인 안부수 회장에게 쌍방울그룹 차원에서 금전을 지원한 대가로 거짓 진술을 끌어낸 게 아닌지 의심하고 있다. 구체적으로 쌍방울이 2023년 3월부터 안 회장 딸의 오피스텔 임대료 총 7280만 원(보증금 2000만 원, 월세 165만 원)을 지급하고, 안 회장 딸을 계열사에 취직시켜 2700만 원의 허위 급여를 주면서 안 회장에게도 800만 원 상당의 차량을 제공하는 등 총 1억780만 원의 금전 지원을 했다는 것이다.실제 안 회장은 지난 2022년 11월 대북 송금 사건으로 처음 구속된 직후 쌍방울이 북한에 송금한 800만 달러를 두고 "쌍방울 투자와 주가 상승 목적이었다"라고 설명하면서 경기도와의 관련성을 부인하다가 2023년 4월 돌연 "이화영 전 부지사 요청에 따라 이재명 당시 경기도지사의 방북 비용을 대납한 것"이라고 말을 바꿨다.지난해 12월 TF는 방 전 부회장과 안 회장, 박아무개 쌍방울 전 이사에 대해 업무상 횡령·배임 혐의로 법원에 구속영장을 청구했다. 그러나 구속영장 청구는 모두 기각됐다. 서울중앙지방법원 남세진 영장전담 부장판사의 판단 내용이다.남세진 판사는 비록 영장 청구를 기각했지만, 해당 혐의가 사실일 개연성이 상당하다고 판단한 것이다.안 회장은 2023년 1월 말까지만 해도 '이재명 경기도지사의 방북 비용' 같은 내용은 언급하지 않았다. 이화영 전 부지사가 2019년 5월 북측과 이재명 지사 방북과 관련한 회의를 했다는 의혹에 대해서도 "그런 이야기는 없었다"고 선을 그었다. 그런데 2024년 4월 공판에선 "쌍방울이 북한에 준 800만 달러는 경기도 스마트팜 비용 500만 달러, 이재명 경기도지사의 방북 비용 300만 달러가 맞다"는 취지로 말을 바꿨다.이화영 전 부지사 측이 '앞선 증언과 왜 달라졌냐?' 묻자, 안 회장은 "몸이 안 좋았다가 이제는 조금 안정이 되어서 정신은 다시 돌아오고 기억들이 새롭게 나니까 지금 증언을 하는 것이 사실입니다"라고 답했다.TF가 규명해야 할 지점이 바로 여기다. 2023년 1월, 태국에서 도피 생활을 하던 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 골프장에서 잡혀 국내로 송환됐다. 김 전 회장은 검찰 조사에서 대북 송금과 이재명 당시 경기도지사와의 연관성에 대해 부인하는 입장이었다. 하지만 1월 말부터 검찰 공소사실에 맞춰 진술을 바꿨다. 이후 김 전 회장과 방 전 부회장, 안 회장 등 세 사람은 모두 수원지검에서 함께 조사받았다.법무부는 당시 수사과정에서 반복적인 편의 제공 정황이 있었다고 밝혔다. 이후 안부수 딸이 송파구 오피스텔로 이사했고, 4월 안 회장의 진술이 바뀌었다.TF가 방 전 부회장에게 확인해야 할 다른 의혹은 더 있다. 진술세미나 의혹의 정점에 선 인물이 박상용 전 수원지검 검사다. 그는 지난해 9월 국회 검찰개혁 입법청문회에서 이화영·김성태 등 피의자와 검사실에서 식사를 하거나 술을 마신 적이 없으며, 수사 과정에서 특별 대우나 외부 음식 반입은 없었다고 주장했다.하지만 법무부는 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 2023년 1월 17일부터 2024년 1월 23일까지 약 1년의 구속기간 동안 총 184회 검찰에 출정해 편의를 받았다고 밝혔다. 이는 2023~2024년 2년 동안 조사된 출정자 중 가장 많은 횟수다. 그리고 2등이 바로 125회를 기록한 방 전 부회장이다. 3위가 62회, 4위가 61회를 기록한 것을 감안하면 두 사람 모두 압도적 출정을 기록한 셈이다.법무부는 "김성태 조사 시 쌍방울 이사들이 수원지검 1313호실에 상주하며, 수행비서같은 역할을 했다"고 밝혔다.이화영 전 부지사 변호인 김광민 변호사는 지난달 31일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "정식 조사가 아니었다면 최소한 면담 조서라도 있어야 한다"며 "서울고검 감찰에서 반드시 확인해야 할 지점이 이 부분이다. 당시 어떤 일이 있었는지, 조사에 참여한 사람은 누구였는지, 동석한 변호인은 누구였는지도 모두 밝혀야 한다"라고 말했다.방용철 전 부회장은 지난달 17일 전주지방법원에서 국가보안법 위반 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다. <오마이뉴스>가 확인한 판결문에는 방 전 부회장과 쌍방울 채아무개 전 이사 등 피고인들이 2019년 중국 요녕성에서 북한 대남공작원 리호남과 접촉해 북한 해커들을 이용, 해킹 프로그램 개발 및 국내 유포 방안 등을 논의한 것으로 드러났다.재판부는 방 전 부회장이 회합 장소와 인력, 차량 등을 직접 준비하도록 지시했다고 적시했으나, '돈벌이' 이외에 이들이 왜 국가보안법을 위반하면서까지 해당 범행을 계획했는지에 대한 명확한 동기는 판결문에 담지 않았다.국정원이 2019년 2월 1일자 '009600 종결계획'이라는 제목으로 작성한 비밀문건에 힌트가 존재한다. 당시 쌍방울은 북한 조선아태평화위와 대북사업 협약을 체결했고, 며칠 뒤 쌍방울 계열사 '나노스'에 안부수 회장이 이사로 전격 취임한다. 이후 나노스는 대북사업 관련 호재 정보를 시장에 흘려 주가를 5000원대에서 9000원대까지 끌어올렸다는 정황이 문건에 포함돼 있다. 이후 국정원은 이를 주가조작 시도로 판단하고, 안 회장의 국정원 협조자 지위를 종결했다.종합하면 방 전 부회장의 국가보안법 위반 행위와 나노스를 중심으로 한 주가조작 의혹은 서로 무관한 사건처럼 보이지만, 비슷한 시기 모두 북한과의 접촉을 매개로 한 금전적 이득 추구라는 공통된 목적으로 연결된다. 이 연결고리의 실체가 향후 수사 과정에서 보다 명확히 밝혀져야 할 지점이다.