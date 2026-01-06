박종훈 경남교육감이 처음으로 서울대 합격 숫자 공개한 이유

큰사진보기 ▲박종훈 경남도교육감. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

- 부산·경남 행정 통합이 성사되면 교육청도 통합인데 어떻게 생각하는지?

- 2025년 기자간담회 때 앞으로 더 이상 정치 활동을 안 할 생각이라고 했는데 지금은?

- 경남도의회가 미래교육지구의 마을교육공동체 예산을 삭감했는데 어떻게 할 것인지?

- 행정 통합이 된다면 통합 교육청의 교육감 선거에 나설 생각은?

- 교육청 예산 상황은?

- 경남에서 아이들의 기초 학력이 떨어지고 좋은 대학에 가지 못한다는 지적이 있는데.

- 부산

경남 행정 통합에 동의하는 이유가 있다면?

- 12년 임기 동안 성과를 꼽는다면? 점수는 몇 점이라고 생각하는지?

- 학교비정규직의 상시적 전환 약속이 이행되지 않아 갈등을 겪었는데.

- 후임 교육감이 계속 이어갔으면 하는 교육정책이 있다면?

3선으로 2014년부터 12년간 경남교육행정을 책임져 온 박종훈 교육감이 그동안 한번도 공개하지 않았던 경남 출신 고교생의 올해 서울대 입학 숫자를 공개하며 "특정 대학 입학 숫자를 가지고 경쟁하면 교육 과정이 왜곡될 수 밖에 없다. 그래서 욕을 듣더라도 대학 진학 성적 공개를 하지 않겠다고 했던 것"이라며 "자꾸 저한테 아이들 공부는 안 시키고 행복하기만 하면 되는 식으로 해서 기초학력과 대학 진학 성적이 떨어졌다는 이야기가 많아지면 구체적인 자료를 공개할까 생각한다"라고 말했다.박종훈 교육감은 6일 경남교육청에서 한 신년 기자간담회에서 이같이 밝혔다. 6·3 전국동시지방선거를 앞두고 경남교육감에 도전하는 일부 보수 진영 출마 예상자들이 "박 교육감 때 경남의 대학 진학 성적이 떨어졌다"라고 주장하자 박 교육감이 반박한 것이다.박 교육감은 "저는 대학 진학 성적을 일부러 공개하지 않았다. 이른바 스카이(서울·고려·연세대)이나 수도권 대학 합격자 숫자와 비율을 공개하면 학교에 어떤 신호를 줄 수 있다. 그 학교에 많이 보내라는 의미로 보일 수 있다. 그래서 일체의 대학 진학 성적을 공개하지 않았고 그 원칙을 지켜왔다"라고 설명했다.박 교육감은 "우리가 가진 통계를 보면 이전 교육감 시대에 비해 박종훈 교육감 때 대학 진학 성적이 결코 떨어지지 않았다. 올해 에스(S)대학(서울대)에 경남에서 107명이 합격했다. 역대 최고다. 박종훈 교육감 때 대학 진학 성적이 떨어졌다고 주장한다면 대학 진학 관련 자료를 공개할까 하는 생각도 한다"라며 "경남 아이들의 성적은 다른 시도와 비교해 나아졌다. 우리가 자료 공개를 하지 않아서 그렇지 결코 성적이 떨어지지 않았다"라고 밝혔다.이어 "이전에는 진주고와 마산고가 경쟁하다 보니, 아이들 적성도 생각하지 않고 서울대 농대를 많이 보냈다. 특정 대학 입학 숫자를 가지고 경쟁하면 교육 과정이 왜곡될 수밖에 없다"라고 말했다.또 박종훈 교육감은 "부산·경남 행정 통합은 동의하고 공감한다"라고, "한 번 더 교육감을 하라고 하면 학교 도서관을 제대로 해보고 싶다. 행정 통합이 되고 다음 교육감 선거는 4년 뒤가 된다. 그 때 나이 70살이 넘는다. 하지 않는 게 옳다는 생각이다"라고 말했다.퇴임 이후에 대해 박 교육감은 "창녕 부곡면 노리에 있는 집 옆에 텃밭이 있다. 거기에 20평 정도의 마을도서관을 만들어 아이들과 책을 읽고 청소년 독서지원재단을 만들어서 책 읽기를 적극 돕고 싶다"라고 말했다.다음은 기자들과 나눈 대화 내용이다."행정 통합은 여러 방법이 있고 서로 의견도 다르지만, 전체적으로 동의하고 공감한다. 교육행정이 함께할 부분은 구체적으로 생각 안 해봤지만 준비 기간이 있을 것이고, 그 과정에서 교육 행정도 잘 만들어나가야 할 것이다. 큰 틀에서 공감하고 구체적인 과정은 논의하면서 잘해 나갈 것이라 기대한다.""주변 사람들이 앞으로 거취 표명을 하지 말라고 하더라. 모든 것은 자연스러워야 하고, 생각을 일부러 이야기하지 않아 신비주의처럼 보이는 것은 맞지 않다고 생각한다. 그래서 임기 1년을 남겨두고 자연스럽게 자연인으로 돌아가겠다고 했던 것이다. 그럼에도 다르게 해석한다. 퇴임 이후 창녕 부곡면 노리에 있는 집 옆에 텃밭이 있다. 거기에 20평 정도의 마을도서관을 만들어 아이들과 책을 읽고 청소년 독서지원재단을 만들어 책 읽기를 적극 돕고 싶다. 마을도서관 준비를 일찍 하려고 했으나 오해가 있을 수 있어 임기를 마치면 하려고 머릿속에 구상하고 있다.""생각을 깊이 하면 답이 있다. 기도를 간절히 하면 이루어진다. 복안이 있는데 지금 공개는 시기상조다. 시군에 대응투자 예산으로 26억 원이 있는데, 마을교육공동체 사업을 하지 않으면 그 돈이 다시 돌아가게 된다. 그 예산을 붙들고 있어야 한다. 또 국회에 마을교육공동체 관련 법안이 계류되어 있다. 그 법률에 근거해 방법을 찾을 수 있을 것이다. 구체적으로 방법이 나오면 말씀 드리겠다.""12년 동안 하고 싶은 일을 거의 다 했다고 생각한다. 해야 할 일 가운데 학교 도서관을 제대로 만들기 위해 애를 쓰려고 했는데 소홀했던 거 같아 아쉽다. 한 번 더 교육감을 하라고 하면 학교 도서관을 제대로 해보고 싶다. 행정통합이 되고 다음 교육감 선거는 4년 뒤가 된다. 그때 나이 70살이 넘는다. 하지 않는 게 옳다는 생각이다.""과거 예산 구조를 보면 경남도청과 교육청이 5대 3의 비율이었다. 그런데 지금은 도청 예산이 교육청의 두 배 정도 차이다. 상대적으로 교육청 예산이 줄어든 것이다. 전체 인구도 줄어들었기에 예산을 줄여야 한다면 같은 비율로 해야 할 것이다. 학생 수가 줄었으니 교육청 예산도 줄어야 한다는 논리에 동의할 수 없다.학교에 가면 40년 이상 된 건물이 많다. 창문과 화장실이 열악하다. 또 첨단 미래 체험 중심으로 가야 하는데 돈이 없으면 불가능하다. 아이들의 미래를 훼손하는 것으로 나아가는 것이 많이 아쉽다. 시설 개선을 해야 하고 미래 교육을 위해서는 예산이 더 필요하다. 교육에 예산을 더 많이 주어야 한다.""학력은 성적이 아니라 학습 역량이라는 개념에 공감해야 한다. 대학 진학 성적을 일부러 공개하지 않았다. 이른바 스카이(서울·고려·연세대)이나 수도권 대학 합격자 숫자와 비율을 공개하면 학교에 어떤 신호를 줄 수 있다. 그 학교에 많이 보내라는 의미로 보일 수 있다. 그래서 일체 대학 진학 성적을 공개하지 않았고 그 원칙을 지켜왔다.우리가 가진 통계를 보면 이전 교육감 시대에 비해 박종훈 교육감 때 대학 진학 성적이 결코 떨어지지 않았다. 올해 에스(S)대학(서울대)에 경남에서 107명이 합격했다. 역대 최고다. 박종훈 교육감 때 대학 진학 성적이 떨어졌다고 주장한다면 대학 진학 관련 자료를 공개할까 하는 생각도 한다. 경남의 대학 진학 성적은 결코 떨어지지 않았다. 일부에서 박종훈은 아이들을 공부는 안 시키고 행복하기만 하면 되는 식으로 해서 기초 학력과 대학 진학 성적이 떨어졌다고 하는데, 경남 아이들의 성적은 다른 시도와 비교해 나아졌다. 우리가 자료 공개를 하지 않아서 그렇지 결코 성적이 떨어지지 않았다.이전에는 진주고와 마산고가 경쟁하다 보니, 아이들 적성도 생각하지 않고 서울대 농대를 많이 보냈다. 특정 대학 입학 숫자를 가지고 경쟁하면 교육 과정이 왜곡될 수밖에 없다. 욕을 듣더라도 대학 진학 성적 공개를 하지 않겠다고 했던 것이다. 자꾸 그런 이야기가 많아지면 구체적인 자료를 공개할까 생각한다.""경남에서 부산과 울산이 떨어져 나가고 나눌 때 왜 그랬나 싶다. 지금 와서 통합을 이야기 한다. 거기에 대해 전문가가 아니라서 잘 모르는데, 지금과 같은 수도권 집중과 지방 소멸을 극복하기 위해서는 통합해 서울 일극 체제에 대응해야 한다는 데 적극 공감한다. 부산·경남이 합쳐서 힘을 키운다면 수도권 일극 집중을 완화한다는 데에 동의한다.""어제 도지사 후보가 되고 싶다는 사람이 출판기념회 초청장을 들고 찾아와서 잠시 이야기를 나누었다. 그 분은 교육 현장에 있다가 학교 바깥에서 10년을 지낸 뒤 다시 학교로 돌아왔는데 바뀐 학교 문화에 대해 설명했다. 제가 주창했던 배움 중심 수업, 함께 만들어가는 교육을 실감하게 되었다고 하더라. 그 분은 이전에는 교육이 관점이 반듯한 아이, 말 잘 듣는 아이를 요구했다면 이제는 스스로 생각하고 비판적인 사고로 배움 중심, 학생 배움 중심, 스스로 자기 주도적 교실이 된 학교 변화를 절감했다고 하더라. 의례적인 말이 아니고 10년간 밖에 있다가 교육 현장으로 돌아와서 보니 학교 문화가 달라졌다고 하더라. 그것이 제가 임기를 맡은 동안에 가장 바람직한 변화와 성과라고 생각한다. 학교 문화가 학생 중심으로 바뀌었다는 것이 성과라고 본다. 점수로 치면 100점 만점에 80점 정도를 주고 싶다.""학교비정규직의 상시적 전환 약속을 했던 것은 방학 중 급식이 된다는 전제였다. 학부모들이 방학 중에 급식이 되는 학원을 찾아다닌다는 말이 있다. 초등 자녀를 둔 학부모들은 방학을 없애라는 이야기를 한다. 아이들의 점심은 보통 문제가 아니다. 대통령이 되면 초등 방학 중 급식을 어떤 방법으로든 해내고 싶다. 지금 교육감 권력으로는 방학 중 급식이 안된다. 영양교사, 조리실무사 등 학교 급식 담당자가 존재하는 속에 그 분들을 배제하고 외부 인력이 급식할 수 없다. 현재 상황에서는 방학 중 급식을 할 수 없다. 그래서 상시적 전환을 못하게 되었다. 못한 부분에 대해서는 학교비정규직 조합원한테 미안하나 방학 중 근무 일수를 늘리는 방식으로 타협을 보았다.""행복 학교를 계속 이어 갔으면 한다. 고교학점제가 대한민국 교육을 혁명적으로 바꿀 것이라 생각한다. 전교조를 비롯한 교원 단체가 반대하는 것은 근본적인 지향이나 철학에 대한 반대가 아니라 과정의 문제제기라 본다. 수정 보완해서 앞으로 나아가야 한다. 고교학점제는 큰 학교는 가능하나 작은 학교는 취지를 살려내기 어렵다. 얼마 전에 국가교육위원장(차정인)을 만나 그 문제에 대한 이야기를 나누기도 했다. 교육부 장관한테도 몇 차례 말했다. 중앙정부가 지역균형선발이나 할당을 통해 지방 학생들한테 가산점을 부여해 대학에 가는 데 불리하지 않도록 해야 할 것이다."박종훈 교육감은 모두발언을 통해 우선 지난 12년의 임기 동안 경남교육의 변화를 설명했다. 1기(2014~2018년)에는 '선생님을 아이들 곁으로'라는 구호로 행복학교와 배움 중심 수업, 전문적 학습 공동체를 통해 교육의 본질 회복에 기틀을 마련했고, 2기(2018~2022년)에는 '교육 혁신을 넘어 미래 교육으로'라는 기조로 기후 위기와 디지털 전환에 대응해 미래형 학교 공간과 빅데이터·인공지능 플랫폼 '아이톡톡'을 구축했으며, 3기(2022년~현재)에 이르러서는 '경남교육이 시작하면 한국 교육이 바뀝니다'를 기조로, 미래교육원과 진로교육원 설립, 경남형 공동학교와 지역 맞춤형 돌봄 체계 구축 등을 통해 미래 교육 체제의 지속가능성을 실험하고 확장해 왔다고 설명했다.박종훈 교육감은 "경남교육의 12년은 가치와 철학을 공유하고 실천하는 시간이었다"라며 "지역의 교육 혁신을 넘어 대한민국 미래 교육으로 나아가고 있다"라고 평가했다.올해 중점 정책 방향에 대해, 박 교육감은 "고교학점제의 안정적 운영, 학생맞춤통합지원 체계의 안착, 교육활동보호의 강화"라고 밝혔다.'처음처럼'이란 말을 떠올린 박종훈 교육감은 "2014년 첫 취임사에서 '배움이 즐거운 학교, 함께 가꾸는 경남교육'을 비전으로 제시하며, 배움의 과정이 존중받고, 어느 한 사람도 배제되지 않도록 하는 교육공동체를 향한 약속이었다"라며 "처음 취임할 때 약속했던 것처럼 2026년, 남은 임기 동안 책임감 있게 경남교육을 이끌어 나가겠다"라고 강조했다.