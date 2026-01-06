백혜련 "김병기 해명 이해 안 돼, 윤리감찰단 빨리 결과 내놔야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 원내대표에 도전하고 있는 백혜련 의원은 6일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "당내 비위 문제에 대한 무관용 원칙이 1호 공약이다"라고 밝혔다. ⓒ 오망 관련사진보기

AD

더불어민주당 원내대표에 도전하고 있는 백혜련 의원은 6일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "당내 비위 문제에 대한 무관용 원칙이 1호 공약이다"라고 밝혔다.백 의원은 "당이 흔들리고 국민들로부터 신뢰가 떨어지고 있는 상황이다, 특히 지방선거를 앞두고 있기 때문에 이 문제를 해결하지 않으면 지방선거의 승리가 어려워질 수 있는 상황이다"라고 강조했다. 그러면서 "당내 비위가 발생했을 때는 바로 윤리심판원에 자동 회부하고, 결정 전까지는 당원권을 제한해야 한다"고 덧붙였다.그는 김병기 의원의 '공천헌금 수수 의혹' 등에 대해 "김 의원이 한 유튜브에서 한 해명을 보면 상식적으로는 이해가 잘 되지 않는 부분들이 많다"며 "당 윤리감찰단에서 빠르게 조사 결과를 내놔야 한다"고 말했다.이어 그는 국민의힘에서 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명 철회를 요구하는 것과 관련, "인사청문회에서 의혹에 대한 해명이 되는지, 이 후보자의 사과를 국민들이 수용하는지, 그 여부를 가지고 최종적인 판단을 진행해야 한다"고 밝혔다.아울러 백 의원은 "새로운 리더십으로 당의 위기를 극복하고 당을 안정시키겠다"고 포부를 밝힌 뒤, "초선, 재선 때 다 사개특위 간사, 법사위 간사를 했고, 이번에는 사법개혁특위 위원장을 맡아서 사법개혁 법안들을 발의해놓은 상태다"라며 "제가 사법개혁을 끝까지 마무리할 수 있는 가장 적임자다"라고 강조했다.