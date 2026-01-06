김석준 부산교육감 "사법리스크? 2심서 판결 뒤집힐 것"

큰사진보기 ▲김석준 부산시교육감이 6일 부산교육청 별관 6층에서 신년 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

"1심에서 많은 증언을 통해 기소가 잘못됐다는 것이 충분히 소명됐다고 판단했지만, 예상과 다른 결과가 나와 상당한 충격을 받았다. (중략) 2심에서 충분히 기존의 결정이 뒤집히지 않을까 기대한다."

김석준 부산교육감이 1심 유죄, '사법리스크'에 대해 "철저히 (재판을) 준비하고 있다"라며 이같이 말했다. 김 교육감은 6일 부산시교육청 별관에서 올해 역점 과제 등을 설명하는 신년 기자회견을 열었다. 기자들과 질의응답이 이루어졌는데 <오마이뉴스>는 차기 선거가 6개월도 남지 않은 시점에 김 교육감이 이 문제를 어떻게 풀어나갈 것인지 질문했다.지난 2025년 12월 12일 1심 판결에서 직위 상실형에 해당하는 징역 8개월에 집행유예 2년 선고를 받아 든 그는 이날도 재판 결과를 납득할 수 없단 반응을 보였다. 최근 항소 과정에서 밝혔던 태도의 연장선이다. 특별채용을 놓고 검찰이 제기한 직권남용권리행사방해 혐의에 대해 그는 이른바 '정치적 판단'의 결과물이라고 목소리를 키웠다.김 교육감은 "전교조 해직교사 특별채용은 적법한 절차에 따라 합리적으로 이루어졌는데도 감사원의 표적 감사 그리고 검찰의 짜맞추기식 수사 때문에 기소가 됐다"라며 "항소 과정에서 1심 판결이 지나치게 검찰의 공소사실에 기울어져 있다는 점이 규명될 것으로 본다. 철저한 준비로 명예를 회복하겠다"라고 강조했다.4선 도전 지방선거 출마 관련 대목에선 '재판 논란' 탓에 아직 말을 아꼈다. 그는 남은 과제가 많다며 "(유권자들과 한) 약속을 제대로 추진하기에도 시간이 빠듯하다. 신학기 개강을 준비하는 작업부터 착실하게 챙기고 나면 입장을 피력할 기회가 있을 것"이라고 대답을 이후로 미뤘다.지난해 재선거 당선으로 9개월간의 임기를 지나온 김 교육감은 이날 인공지능(AI) 시대 대비와 공교육 강화에 더 초점을 맞추겠단 계획도 발표했다. 새해 역점 과제로 ▲AI 시대를 선도하는 인간중심 미래교육 ▲학력과 마음을 함께 키우는 맞춤교육 ▲교사와 학생을 모두 지키는 안심교육 ▲지혜로운 인재로 성장하는 시민교육을 내세웠다.그동안 결과물에 대해 "교육 가족의 노력과 학부모·시민들의 신뢰 덕분에 공공기관 청렴도 2등급 달성, 교육부 주관 최우수 교육청 선정, 교육발전특구 시범지역 성과 등 소중한 결실을 이뤘다"라고 자평한 그는 "2026년은 디지털·AI 환경의 급격한 변화 대응, 학령인구 감소, 사람중심 미래교육을 본격적으로 추진하는 해가 될 것"이라고 예고했다.공개한 내용을 보면, 시교육청은 AI를 활용해 역량을 강화하는 부산 미래형 학교 구축에 공을 들인다. 다행복학교(혁신학교)도 급변하는 미래사회에 대처할 수 있도록 더 나은 개발을 추진한다. 수업 준비와 자기주도학습을 지원하기 위해 학교 현장에 부산교육 'AI튜터 BeAT'를 확대해 보급하는 한편, 찾아가는 AI 윤리교육을 진행한다. 헌법의 가치·인권·연대의 의미를 되새기는 민주시민교육, 글로벌시민 역량을 위한 영어교육, 해양수도 부산에 맞는 해양·생태환경 교육 등도 활성화하기로 했다.최근 논란이 불거진 학생맞춤통합지원 체계는 갈등이 생기지 않도록 노력하겠단 방침이다. 법안 통과로 올해 3월 시행을 앞두고 있지만, 교사노조 등은 업무부담을 떠넘긴다는 이유로 전면 유보(유예)를 요구하는 중이다. 김 교육감은 "흩어져 있는 다양한 문제를 하나로 통합해 아이들을 지원하는 체계인데, 부산의 경우 계속 협의를 해왔다. 우려가 크지 않게 큰 문제 없이 해결해나갈 것"이라고 의견을 덧붙였다.