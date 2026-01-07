'방문학자'처럼 공부하는 은퇴 부부가 만난 사람

은퇴한 부부가 10년 동안 나라 밖을 살아보는 삶을 실험 중이다. 이 순례길에서 만나는 인연과 문화를 나눈다.

"엄청난 12첩 반상!"

"한국 사람의 DNA는 음식으로 사랑을 전하잖아요."

"아마 음주 때문일 거예요. 새해 이브는 많은 사람들이 카운트다운 파티나 불꽃놀이로 음주가 잦거든요. 음주 운전을 안 하도록 하기 위한 방편이지 않나 싶어요. 미국에서 설날은 그저 집에서 조용히 쉬면서 전날의 숙취를 해소하는 날이거든요."

"두 분은 은퇴한 여행자가 아니라 치열하게 공부하시는 모습이 대학의 방문학자로 오신 분 같아요."

큰사진보기 ▲한국학 관련 자료들.유혜자 선생이 사서로 근무한 시애틀의 워싱턴 대학교 다테우치 동아시아 도서관(Tateuchi East Asia Library). 한국학과 한국어에 대한 관심이 많아지고는 있지만 그걸 후원하는 기반이 많이 부족한 현실이다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲시애틀 아시아 미술관(Seattle Asian Art Museum).이 미술관은 시애틀 아트 뮤지엄(SAM)의 아시아 미술 전문 분관으로 한국을 비롯한 중국, 일본, 인도, 동남아시아 아시아 미술을 전문으로 소개하고 있다. 한국계 컬렉터 기증과 기부 덕분에 한국 미술 비중이 높다. ⓒ 이안수 관련사진보기

새해 안부를 가족 단체 대화방에 전하며 우리 부부가 초대받아 참석했던 시애틀 교민 유혜자 선생의 설날 밥상 사진을 보냈더니 딸이 이렇게 답글을 달았다.맞다. 우리 부부도 3일쯤은 준비했을 밥상을 보면서 딸과 같은 생각을 떠올렸다. 나그네가 향수로 힘든 때가 명절 때이다. 가족들이 재회의 시간을 나누는 동안 그 분위기와 동떨어진 시간을 보내는 나그네의 상대적 고립감이 물리적 불편보다 힘들다. 이번 새해 첫날은 어느 때보다 풍성했다. 떡국을 포함한 12첩 반상이라 할 만한 상차림에 반가운 사람들과 따뜻한 얘기를 나눌 수 있었기 때문이다.교민 황선희 선생은 우리가 시애틀에 막 도착했던 지난해 10월 첫 만남에서 나그네가 여러 날을 먹을 수 있는 음식을 따로 준비해 오셨다. 단호박 수프를 쑤어오시면서 데워서 먹을 때 뿌려서 먹도록 호박씨와 함께 건네주셨다. 또 1주일을 넉넉하게 먹을 수 있는 양의 그래놀라 시리얼을 직접 볶아주셨다. 그 음식 가방을 건네며 말했다.긴 시간 미국에서 살았지만 한국인의 성정이 변할 수 없다는 것. 유 선생께서 설날 아침, 떡국 뿐만 아니라 한국의 여러 대표 음식을 곁들인 식탁 앞으로 사람들을 초대하는 것으로 한국인의 DNA를 증명해 주셨다. 이날은 지난 추수감사절에 우리를 초대해서 가장 전통적인 추수감사절 식탁을 차려주었던 고든과 캐롤린 부부, 조카인 알렉스와 여자친구 애슐리를 초대해 친척들이 모두 모인 것 같은 한국의 설날 분위기가 되었다.새해 전날 시애틀의 대중교통은 무료였다. 하지만 새해 첫날은 유료였다. 궁금했던 그 이유를 고든씨가 풀어주었다.풍성한 설날 만찬과 함께 지난해의 추억과 새해의 포부들을 나눈 뒤 우리 부부는 유 선생 댁 앞의 가스웍스 공원(Gas Works Park)을 방문하고 프레몬트(Fremont)까지 버크-길먼 트레일(Burke-Gilman Trail)를 걸었다. 유 선생께서는 우리를 볼 때 추켜 말씀하시곤 한다.우리가 탐방하는 도시에서 견지하는 자세는 '방문학자' 같은 태도인 것은 맞다. 단지 대학에 적을 두고 특정 학문을 연구하는 대신 지역의 삶을 탐구하고 배운다는 것이 다를 뿐이다. 시애틀에서 머문 지난 2개월 넘게 우리 부부가 가장 많이 접한 분이 유 선생이다. 자주 뵙다 보니 꼭 톺아보지 않더라도 삶의 결이 보인다.우리는 유혜자 선생의 댁이 마주 보이는 가스웍스 공원의 언덕을 내려와 버크-길먼 트레일을 걸으면서 한 여성이 84년 걸어온 길을 반추해 보았다. 누구나 지향하지만 실현이 싶지 않은 길을 경쾌하게 가고 계셨다.유 선생은 한국에서 대학을 졸업하고 미국으로 유학 오신 때가 1969년이었으니 올해로 미국 생활 57년째이다. 서던 일리노이 대학교 로스쿨에서 30년간 사서로 근무했다. 은퇴를 하고 마침내 자유인이 되는 순간, 시애틀의 워싱턴 대학교 다테우치 동아시아 도서관으로부터 근무 제안을 받았다.이틀하고 반나절만 4시간씩 한국 도서를 목록화하는 작업을 맡았다. 은퇴 후 놀 시간을 원했던 터라 딱 5년만 더하자는 생각이었다. 그런데 이 일이 너무나 재미있었다는 것. 이 도서관에 들어오는 모든 한국 도서는 유 선생의 손을 거쳤다. 한국을 떠난 이후 한국 문화 단절의 갈증을 해소하고 한국 역사를 다시 배우는 기분이었다.무엇보다 도서관의 팀워크가 너무 좋았다고 했다. 자발적으로 신명 나서 일하는 사람들이었다. 함께 행사도 기획했다. 이 도서관이 교민들에게 한국의 보물이 가득한 귀중한 장소임을 알리고 UW한국학도서관친구들을 만들어 'BOOKSORI' 행사를 기획해 한국에서 작가를 초청하고 강연 프로그램도 만들었다. 봉사에 앞장서는 분들도 생겨났고 도서관에 기금을 기부하기도 했다.5년 근무 계획이 20년에 가까워졌다. 아무리 도서관이 좋아도 더 늦기 전에 스스로 반추하는 삶을 살아야겠다는 생각에 종신 근무를 사양하고 2021년 9월, 두 번째 은퇴를 택했다. 이후 누군가를 위해 밥 살 만큼만 남기고, 50년 사서 월급으로 받은 돈을 도서관과 박물관에 기부했다. 시애틀 아시아 미술관(Seattle Asian Art Museum)의 기부자 명패(donor plaque)에서 유혜자 선생의 이름을 발견할 수 있었다.특정 나라의 문화가 소개되기 위해서는 기부가 큰 역할을 한다. 한국학과 한국어에 대한 관심이 많아지고는 있지만 그걸 후원하는 기반은 많이 부족한 현실이다. 특히 이민자의 기부는 그 나라의 국제적 이미지까지 바꾼다는 사실을 알고 보니 기부가 한국에 대한 애국이구나, 싶었다.