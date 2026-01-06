검·경 '통일교게이트' 합동수사본부 구성...본부장 김태훈 남부지검장

큰사진보기 ▲경찰이 정치권 인사들의 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 첫 강제수사에 나선 15일 서울 용산구 세계평화통일가정연합 한국본부의 모습. 경찰청 특별전담수사팀은 이날 오전 9시께부터 경기 가평 통일교 천정궁과 서울 용산구 통일교 서울본부 등 10곳에 대해 압수수색영장을 집행 중이다. 2025.12.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

검찰과 경찰이 세계평화통일가정연합(통일교)의 정치권 로비 의혹 등을 수사할 합동수사본부를 꾸렸다. 이재명 대통령이 합동수사본부 구성을 지시한 지 일주일 만이다.대검찰청은 6일 오후 "검찰·경찰은 오늘 통일교·신천지 등 종교단체가 정치에 개입하고 유착했다는 의혹을 신속하고 철저하게 규명하기 위해 서울고등검찰청·서울중앙지방검찰청에 '정교유착 비리 합동수사본부'를 구성했다"라고 발표했다.합동수사본부장에는 김태훈 서울남부지방검찰청 검사장이 내정됐다. 임삼빈 대검찰청 공공수사기획관이 제1부본부장으로 25명인 검찰 수사팀을 이끈다. 제2부본부장은 함영욱 전북경찰청 수사부장이 맡으며, 경찰 22명으로 구성된 수사팀을 지휘한다.합동수사본부는 "서울중앙지검 관련 사건 전담검사와 통일교 사건을 수사 중인 경찰청 중대범죄수사과 소속 경찰들을 포함해 공공 및 반부패 수사 분야 전문성을 갖춘 우수 자원들을 발탁했다"라고 설명했다.또한 "통일교와 신천지 등 종교단체의 정관계 인사에 대한 금품 제공, 특정 정당 가입을 통한 선거 개입 등 정교유착과 관련된 의혹 일체를 대상으로 수사를 진행할 예정"이라고 밝혔다. "범죄에 엄정하게 대응함으로써 헌법과 민주주의를 수호할 수 있도록 최선을 다하겠다"고도 했다.앞서 이 대통령은 지난달 30일 국무회의에서 "특검만 기다리기에는 그래서, 행안부(행정안전부)에서 경찰하고 검찰하고 합동수사본부를 만들든지 아니면 따로따로 하든지..."라고 말했고, 정성호 법무부장관은 "매우 중대한 사안이기 때문에 경찰하고 저희들이 한번 논의를 해 보겠다"라고 밝혔다.