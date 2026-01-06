김대중 교육감 "광주·전남 통합 찬성, 6월 통합 교육감 뽑자"

큰사진보기 ▲김대중 전라남도 교육감. ⓒ 전라남도교육청 관련사진보기

AD

김대중 전남교육감은 6일 광주·전남 행정통합 추진과 관련해 "시·도 통합이 결정되고 통합 지방자치단체장을 뽑게 된다면, 이번 6·3 지방선거에서 교육감도 통합 교육감을 뽑아야 한다"고 밝혔다.김 교육감은 이날 청사에서 열린 신년 회견에서 관련 질의에 "통합 교육감 선출이 우리가 기대하는 통합의 효과를 더 확대할 수 있는 길이 아닐까 싶다"며 이같이 입장을 밝혔다.김 교육감은 "달리 말하면 시·도지사는 통합으로 뽑고 교육감은 그렇지 않는다는 것은 현실적으로 어려운 일(이치에 맞지 않는 일) 아니겠느냐"며 통합 교육감 선출이 바람직하다는 입장을 재차 밝혔다.김 교육감은 정치권 중심으로 새해 들어 시·도 통합 논의가 급물살을 타는 데 대해 "광주·전남 행정 통합 추진은 이번에 갑자기 시작된 것이 아니다"고 설명했다.그러면서 "40년 전 시·도가 분리된 이후, 다각적인 방법으로 통합을 논의해왔고 (이뤄지지 못한) 그 부분에 대해 전남도민, 광주시민 모두 적지 않은 아쉬움이 있으리라 생각한다"고 덧붙였다.김 교육감은 "수도권 집중의 국가 교육 속에서 전남은 계속 변방으로 몰릴 수 밖에 없는 형편"이라며 "전남교육을 위해서도 그렇고, 광주·전남 시·도민의 소망도 그렇고, 현 이재명 정부의 국가 균형 정책에도 딱 맞는 것이어서 이번이 기회라고 생각한다"고 강조했다.김 교육감은 "행정 통합 논의 과정에서 교육 통합은 어떻게 될지 관련 법률이 제정돼야 하겠지만, 통합은 올바른 길이고 가야 할 길"이라며 "광주교육청에 통합을 준비하는 것을 협의하자는 제안을 드리고 싶다. 관련 준비를 해 나가겠다"고 말했다.