"이런 얼빠진..." 이 대통령 분노케 한 '소녀상 테러'

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 6일 본인의 소셜미디어 X에 '평화의 소녀상' 테러범을 비판하는 게시글을 올렸다. 2026.1.6 ⓒ 이재명대통령 X계정 갈무리 관련사진보기

이재명 대통령이 일본군 위안부 피해자를 상징하는 '평화의 소녀상'에 대한 테러 사건에 대해 "이런 얼빠진... 사자 명예훼손입니다"라고 개탄했다.이 대통령은 6일 본인의 소셜미디어 X(구 트위터) 계정에 <중앙일보>의 '"위안부는 매춘부"... 전국 돌며 소녀상 모욕 챌린지 벌인 남' 기사를 공유하면서 이같이 개탄했다.경남 양산경찰서가 전국 곳곳에 설치된 평화의 소녀상에 '철거'라는 문구가 쓰인 마스크를 씌우거나 검은 천으로 가리는 방식으로 철거 시위를 벌인 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표 등 4명을 입건해 수사 중이란 내용을 골자로 한 보도다.무엇보다 해당 보도는 현행 위안부피해자법에 피해자 명예훼손이나 역사 왜곡 주장에 대해 처벌하는 조항이 없어 이들에 대한 처벌이 가능할지 불투명하다는 점을 짚고 있다.아울러 현재 국회 성평등가족위원회에 일본군 위안부 피해자의 명예나 소녀상 등 상징물을 훼손하면 처벌하도록 하는 내용을 담은 법률 개정안이 계류 중임도 지적하고 있다.이 대통령이 해당 기사를 공유하면서 "사자 명예훼손"이라고 한 까닭도 해당 개정안에 대해 힘을 실어주는 취지로 해석될 수 있다.특히 현재 중국을 국빈방문 중인 이 대통령은 이날 오후 중국 상하이시로 이동해 대한민국 임시정부 청사를 방문하는 등 일제강점기 독립운동 역사를 돌아볼 예정이다.앞서 위성락 국가안보실장은 지난 2일 방중 일정 브리핑 때 관련 일정을 소개하면서 "2025년 광복 80주년에 이어 2026년 김구 선생 탄신 150주년 그리고 상하이 임시정부 창사 100주년을 맞아 우리 독립운동가들의 희생과 헌신을 기리고 과거 한중 양국이 국권 회복을 위해 함께 했던 공동의 역사적인 경험을 기념할 예정"이라고 밝힌 바 있다.