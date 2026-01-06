계엄상황실 구성·선관위 출동 정보사 요원 10여 명 수사 의뢰

큰사진보기 ▲중앙선관위 CCTV 화면 캡처중앙선관위 전산 서버를 촬영 중인 계엄군 ⓒ 중앙선관위 CCTV 관련사진보기

12.3 비상계엄 당시 합동참모본부(합참) 계엄상황실 구성과 중앙선거관리위원회 출동에 관여했던 군인 10여 명이 수사를 받게 됐다.이경호 국방부 부대변인은 6일 오전 정례브리핑에서 "국방부 헌법존중 정부혁신 TF 내에 편성된 조사분석실에서 국방부 자체감사 결과를 검토 중인 가운데 국방부 헌법존중 정부혁신 TF가 오늘 합참 계엄상황실 구성과 정보사 선관위 출동 등과 관련된 10여 명에 대해 국방특별수사본부에 수사를 의뢰할 예정"이라고 밝혔다.지난 2024년 12월 3일 밤 김용현 전 국방부 장관은 박안수 전 육군참모총장을 계엄사령관으로 임명하면서 계엄상황실 설치를 명령한 것으로 알려졌다. 계엄상황실은 합참 지휘통제실 내 마련된 것으로 전해졌다.또 국군정보사령부 요원들은 비상계엄 당시 경기도 과천시 중앙선거관리위원회(선관위) 청사에 난입해 서버를 촬영하고 전산실을 폐쇄하거나 선관위 직원들의 휴대전화를 압수한 혐의를 받는다.앞서 국방부는 지난 2일 비상계엄 선포 당시 부하들에게 선관위 장악을 지시한 혐의로 구속·기소된 문상호 전 정보사령관(육군 소장)을 파면한 바 있다.