울산시 올해 시정은 '인공지능 선도 도시'... 5대 시정 방향 발표

울산시가 6일 오전 10시 시청 본관 2층 대회의실에서 '2026년 연두 업무보고회'를 열고 새해 시정 운영 방향을 발표했다.

울산시가 6일 오전 10시 시청 본관 2층 대회의실에서 '2026년 연두 업무보고회'를 열고 새해 시정 운영 방향을 발표했다.김두겸 울산시장을 비롯해 안효대 경제부시장, 실·국·본부장 등 30여 명이 참석한 가운데 열린 업무보고에서 발표된 5대 시정 운영 방향으로 ▲미래를 앞당기는 인공지능(AI) 선도 도시 ▲기업·일자리 중심도시 ▲자연과 문화가 살아있는 국제문화도시 ▲모두가 꿈꾸는 지속가능한 도시 ▲모두가 행복하고 안전한 포용도시가 제시됐다.울산시는 이같은 5대 시정 운영 방향 아래 '아시아태평양 인공지능 거점(허브) 도시 울산'을 포함한 20대 주요 정책과제를 추진해 시민이 체감할 수 있는 시정을 펼쳐 나간다는 계획이다.김두겸 울산시장은 모두발언에서 "인공지능 기술을 산업과 문화, 시민 생활 전반에 접목해 '인공지능 수도 울산'을 만들겠다"라며 "2026년에도 시민과 기업을 위해 모든 시정 역량을 모아 흔들림 없이 나아가겠다"라고 말했다.울산시는 이날 연두 업무보고를 시작으로 경제산업, 문화관광, 환경녹지 등 7개 분야별 주요 추진 사업을 정리해 관련 실·국·본부장이 이달 중 순차적으로 발표할 방침이다.울산시가 제시한 2026년 5대 시정 운영 방향 중 '미래를 앞당기는 인공지능(AI) 선도도시'의 경우, 지난해 에스케이(SK)그룹과 아마존웹서비스(AWS)가 투자하는 인공지능 데이터센터 유치를 계기로 아시아태평양 인공지능 거점(허브) 도시 도약을 본격화한다는 계획이다.인공지능 혁신기업 유치를 통해 관련 일자리를 창출하고, 지역 산업과 행정의 인공지능 전환을 위한 핵심 기반을 구축하는 한편 연구개발, 인력 양성, 기업 지원, 국제표준을 아우르는 '울산형 소버린 인공지능 집적단지'를 조성한다는 것.둘째 '기업·일자리 중심도시'의 경우 적극적인 친기업 정책을 통해 민간 투자와 기업 본사의 울산 유치를 적극 추진하고, 일자리 창출과 맞춤형 취업 지원을 강화해 지역경제 활력 제고를 위한 동력을 확보한다는 계획이다.셋째 '자연과 문화가 살아있는 국제문화도시'는 체험형 관광 콘텐츠와 인공지능 기반 맞춤형 관광 서비스를 확대하고, 관광 기반 구축과 상징물(랜드마크) 조성을 통해 울산의 문화를 세계에 알려 나간다는 계획으로 세계궁도대회와 세계명문대학 조정 축제(페스티벌) 등 국제 스포츠 행사를 개최하고 프로야구단 창단과 카누슬라럼센터 및 세계궁도센터 건립 등을 통해 스포츠로 빛나는 국제 도시로 조성한다는 내용이다.특히 유네스코 세계유산인 반구천 일원에는 세계암각화센터와 역사문화 탐방로를 조성하고, 종합정비계획을 통해 체계적인 보전을 추진해 반구천 암각화를 세계적 역사문화관광 상표(브랜드)로 육성한다.2028울산국제정원박람회 성공 개최를 위해 연계 기반(인프라)을 확충하고, 도심 생활 녹지와 국가정원 축제·체험 프로그램도 확대해 세계인이 찾아오는 생태정원도시 울산으로 조성한다.넷째 '모두가 꿈꾸는 지속가능한 도시'의 경우 도시공간 혁신을 위한 전략적 도시계획을 수립하고, 개발제한구역(GB) 해제를 통한 신산업 거점 조성, 공공주택지구 건설, 도심융합특구 조성 등으로 미래 100년을 내다보는 도시 성장 기반을 다지는 한편 탄소중립 실현과 살기좋은 환경 조성을 위해 시민들과 함께 도시환경을 정비하는 깨끗데이 사업, 친환경차 보급, 폐기물 관리, 맑은 물 확보 정책도 병행한다는 계획이다.다섯째 '모두가 행복하고 안전한 포용도시'를 통해선 명예사회복지공무원과 통합돌봄으로 복지 사각지대 없는 복지 안전망을 구축하고, 생애주기별 복지 정책을 강화해 시민 누구나 행복한 복지 도시를 만들어 나갈 예정이라고 밝혔다.또환 첨단 산재전문공공병원과 울산양성자치료센터 설립으로 중증·전문 의료 대응 역량을 높이고, 달빛어린이병원과 공공심야약국도 확대해 생활 밀착형 의료 서비스를 강화한다는 내용이 포함됐다.