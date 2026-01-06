"선별 이후가 관건" 중·고등 경계선지능 학생 지원 과제는

큰사진보기 ▲지난 12월 17일 서울교육대학교에서 ‘중·고등학교 경계선지능 학생 학부모용 선별 체크리스트 개발 성과공유회’가 열렸다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

김동일 서울대학교 교육학과 교수가 이번 체크리스트 개발 연구 내용에 관해 설명하고 있다.

지은 성신여자대학교 교육학과 교수는 '경계선지능 청소년 상담하기'를 주제로 심리적 특성과 상담 사례 및 전략을 안내했다.

이미지 대구교육대학교 특수통합교육과 교수는 중·고등학교 이후 진로를 중심으로, 미등록 특수교육대상자와 경계선지능 학생에 대한 전환교육 지원이 필요하다고 강조했다.

중·고등학교 경계선지능 학생을 조기에 발견하고, 성인기 전환까지 이어지는 지원 체계를 마련해야 한다는 목소리가 나왔다. 단순한 선별이나 낙인 논란을 넘어, 실제 지원으로 연결되는 제도 설계가 필요하다는 취지에서다.지난 2025년 12월 17일 서울교육대학교에서 열린 '중·고등학교 경계선지능 학생 학부모용 선별 체크리스트 개발 성과공유회'에서는 학령기 이후까지를 고려한 선별과 지원 전략이 공유됐다. 이날 자리에는 연구 책임자와 현장 전문가, 학부모 등이 참석해 체크리스트 개발 배경과 활용 방향, 중·고등 경계선지능 학생이 겪는 구조적 어려움을 논의했다.교육부는 경계선지능 학생을 조기에 발견하고 맞춤형 지원을 연결하기 위해 전국 17개 시도교육청과 함께 '경계선지능 학생 선별 학부모용 체크리스트'를 개발했다. 체크리스트는 학교급에 따라 초등용과 중·고등용으로 나뉘며, 초등용은 서울교육대학교 연구팀이, 중·고등학생용은 서울대학교 연구팀이 개발을 맡았다.중·고등학생용 연구 책임자인 김동일 서울대학교 교육학과 교수는 "전수조사는 낙인을 찍기 위한 과정이 아니라, 필요한 지원을 적시에 연결하기 위한 출발점"이라고 말했다. 이어 "지원을 위한 제도적 근거를 만들기 위해서는 누구나 참여할 수 있는 전국 단위의 조사가 필요하다"면서도 "선별 이후 실질적인 지원이 뒤따르지 않으면 전수조사를 하는 의미가 없다"며 제도적 지원 연계의 중요성을 강조했다.이번에 개발된 학부모용 체크리스트는 인지와 언어 영역뿐 아니라 사회정서, 대처 행동에 관한 문항이 담겼다. 고등학생의 경우 진로 인식과 계획까지 포함한 것이 특징이다. 김 교수는 "교사용 척도가 학업과 인지 중심이라면, 학부모용 척도는 일상에서 관찰되는 정서와 행동, 진로 관련 내용을 담았다"며 "선별 도구를 통해 자녀의 특성을 다시 살펴볼 수 있기를 바랐다"고 설명했다.특히 학교급에 따라 문항 구성을 달리해, 발달 단계별 어려움을 보다 구체적으로 반영했다. 중·고등학교 시기에 나타나는 경계선지능 학생의 심화된 학습 부담과 인지적 한계, 사회성 문제는 물론 정서 조절과 진로 탐색 과정에서의 어려움까지 고려했다. 중학생용 체크리스트는 인지·언어·사회정서·대처 행동 등 4개 영역 54문항으로, 고등학생용은 여기에 진로 인식과 계획을 더해 5개 영역 61문항으로 구성됐다.김 교수는 이 도구가 1차 선별(스크리닝) 단계에서 활용될 경우, 경계선지능 학생의 조기 발견과 이후 다층적 지원으로 이어지는 데 도움이 될 것이라고 봤다. 특히 진단 비용과 접근성 문제로 드러나지 않았던 은둔형·숨은 사례를 발견할 가능성도 넓어질 것으로 내다봤다.지은 성신여자대학교 교육학과 교수는 중·고등학교 경계선지능 학생의 사회정서적 특성과 상담 접근을 주제로 발표했다. 지 교수는 또래 관계에서의 착취 경험과 정서적 미숙성이 중등 시기부터 누적될 경우, 성인기까지 어려움이 이어질 수 있다고 지적했다. 그는 "모든 경계선지능 학생이 같은 특성을 보이는 것은 아니"라며 "개별 학생을 하나의 유형으로 단정하지 말고, 스펙트럼의 관점에서 이해할 필요가 있다"고 말했다. 이어 경계선지능 학생에게는 사회성·대인관계 교육과 정서 지원이 함께 이뤄져야 하며, 학급당 인원이 적은 환경이 학생에게 도움이 될 수 있다고 덧붙였다.현장 상담 사례를 토대로 한 연구 결과도 소개됐다. 지 교수는 경계선지능 중학생 상담에서는 학생의 발언을 즉각적으로 옳고 그름으로 평가하기보다, '이 학생이 이렇게 인식하고 있구나'라는 방식으로 맥락화해 받아들이는 접근이 효과적이라고 설명했다. 또한 자신의 감정을 이해하는 데 어려움이 있는 만큼, 학생이 느끼는 구체적인 감정을 인식시켜주고 해소를 돕는 과정이 필요하다고 말했다.이미지 대구교육대학교 특수통합교육과 교수는 '중·고등 경계선지능 학생을 위한 진로 지원'을 주제로, 졸업 이후 공백 문제를 짚었다. 이 교수는 "경계선지능 학생의 어려움은 학업 능력 부족이 아니라 정서 조절, 자기 관리, 사회관계에 있다"며 "학교가 이 영역에 대비해 얼마나 준비하고 있는지 돌아봐야 한다"고 말했다.또한 장애 등록 여부를 기준으로 자원이 배분되는 국내 제도의 구조적 한계도 언급됐다. 특수교육 대상자 가운데 장애 미등록 학생의 비율이 적지 않지만, 졸업 이후에는 교육·복지·고용 체계 어디에서도 보호받지 못하는 경우가 많다는 것이다. 이 교수는 "특수교육 대상자 등록과 전환교육을 낙인이 아닌 지원의 관점에서 바라볼 필요가 있다"고 강조했다.이후 질의응답 시간에서는 경계선지능 학생에 대한 개별화 교육의 필요성이 집중적으로 논의됐다. 참석자들은 획일적인 학습 지원이나 단기 프로그램만으로는 한계가 있으며, 학생의 인지 수준과 정서 상태, 사회적 환경을 함께 고려한 맞춤형 접근이 필요하다고 입을 모았다. 특히 학교 안팎의 기존 지원 체계를 어떻게 연계할 것인지, 개별화된 지원이 실제 현장에서 작동하기 위해 어떤 제도적 뒷받침이 필요한지에 대한 논의도 이뤄졌다.최근 경계선지능 학생의 조기 선별과 맞춤형 지원에 관한 관심이 높아지면서, 지난해 일부 시도 교육청에서는 기존에 개발된 교사용 체크리스트와 학업성취도 평가 등을 1차 선별 도구로 이용해 전수조사를 실시했다. 다만 심층진단으로 이어지는 과정에서 학부모 동의율이 낮거나, 학교 중심의 선별 방식이 가정에서 관찰되는 어려움을 충분히 포착하지 못한다는 한계가 있었다.이번에 개발된 학부모용 체크리스트는 이러한 공백을 보완하기 위한 시도로, 학교 밖 일상에서 드러나는 정서·행동·진로 관련 신호를 부모의 관점에서 포착할 수 있도록 설계됐다. 선별 결과가 또 하나의 검사에 머무르지 않고, 실제 지원으로 이어지는 출발점이 될 수 있을지 주목된다.