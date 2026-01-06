새벽 폭우로 수몰된 멜론 농장, 다시 흙 일구며 일어선 이 부자

큰사진보기 ▲신암 시설하우스에서 멜론·쪽파·방울토마토를 재배하는 강동기(58)씨와 그의 아들 강현(28)씨. 지난해 여름 예산군 농토를 할퀸 수해와 복구 과정을 겪으며 시련과 좌절을 맛보았지만, 부자(父子) 농부의 영농의지는 오히려 더 강해졌다. IMF 외환위기 무렵 귀농해 하우스 여섯 동으로 농업에 천착한 강동기씨는 “도시화와 산업단지 조성으로 빗물이 콘크리트 수로와 직선화된 유자관을 따라 한꺼번에 하천으로 쏟아지면서 수해를 키웠다”며 농촌 환경의 구조적 변화를 강조한다. 강현씨는 아버지를 따라 농사에 뛰어든 지 햇수로 올해 7년째 접어 들었다. “농부가 농사에만 전념할 수 있는 농업”은 그가 바라는 미래다. 이를 위해 그의 발길은 오늘도 농토로 향한다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 7월에 발생한 기록적인 집중호우로 예산군 전역이 비 피해를 입은 가운데 신암 강동기·강현 부자의 시설하우스 50동도 수몰됐다(왼쪽). 수해 뒤 새로 심은 쪽파가 빼곡히 자라고 있다. ⓒ 강현 관련사진보기

충남 예산군 신암면. 시설하우스가 끝없이 이어진 단지 사이로 겨울바람이 훑고 지나간 비닐이 낮게 펄럭인다. 하우스 안쪽엔 쪽파가 가지런히 뻗어 있고, 비닐 바깥으론 겨울 흙냄새가 올라온다.지난해 여름, 이곳은 한순간 '호수'가 됐다. 기록적 집중호우가 예산군을 덮쳤고, 멜론 출하를 단 하루 앞둔 밭이 물에 잠겼다. 12월 23일, 수해의 흔적을 딛고 다시 농사를 이어가는 강동기(58)·강현(28) 부자(父子) 농민을 만났다. 평생을 일궈온 꿈이 순식간에 수몰된 악몽을 떨쳐낸 두 사람은 다시금 영농의 의지를 다지며 쪽파를 재배하고 있다.아버지 강동기씨는 지난해 7월, 그날 새벽에 겪은 상황을 "정신이 나갔던 시간"으로 기억했다. 비는 예보의 범위를 훨씬 넘어 쏟아졌고, 현장에서 체감하는 공포는 더 컸다. 그는 작업장 안에서 다음 날 출하할 멜론을 선별하고 있었다. '밖이 어떻게 변하는지' 알 길이 없던 순간, 하우스 안으로 물이 차오르는 걸 뒤늦게 봤다. "멍하니 3일 동안 물에 잠긴 들판을 바라만 봤다"는 말은 당시의 무력감을 그대로 전했다.아들 강현씨가 본 풍경은 더 구체적이다. "새벽 4시쯤 나왔다. 비가 심상치 않아 일꾼들에게도 일찍 나오라고 했고, 수확을 서두르던 중이었다. 그런데, 늘 '발목쯤'에서 멈추던 물이 무릎 위로 올라오기 시작했다"며 "이게 무슨 상황인지도 모르겠고, 어떻게 물이 저기서부터 이렇게 차 오지. 현실 감각도 없었다"고 한다.그는 하우스 안에 있던 전자 장비조차 챙길 겨를도 없이 몸을 피했다. "'둑이 터졌다'는 말을 들었을 때 가장 먼저 든 생각은 '미리 알았더라면'"이라며 "노트북과 컴퓨터 같은 장비라도 빼둘 수 있었을 텐데, 그럴 시간이 없었다"라고 당시의 아쉬웠던 심정을 전했다.이틀쯤 지나 물이 빠질 때쯤 들어가 보니, 말이 안 나왔다고 했다. 수확한 멜론을 포장하기 위한 종이상자들은 그대로 떠내려갔고, 멜론은 물을 먹어 상품성이 사라졌다. 원래 그날 대전으로 납품하기로 돼 있던 물량이었다. 남은 멜론을 하나 잘라 맛을 보니, 이미 달라져 있었다. 아들 강현씨는 매출액으로만 2억5000만 원에서 3억 원 정도로 추정했다.복구는 '치우는 일'부터였다. 아버지 강동기씨는 비닐을 걷고 망가진 자재를 끌어냈다. 눈에 보이는 것만 손실이 아니었다. 비료와 영양제, 각종 자재가 물을 먹어 쓸 수 없게 됐고, 공구와 전자 장비는 대부분 고장났다. 치우면 치울수록 피해가 커지는 기분이었다. 폐기물은 산더미처럼 쌓였고, 중장비를 불러 처리해야 했다.강동기씨는 "다음 작물을 심기 위해서라도, 이 자리부터 비워야 한다"는 생각 뿐이었다고 했다. 농민에게 복구는 '정리'가 아니라 '다음 농사로 가기 위한 생존'이었다.강현씨에 따르면 당시 전국에서 자원봉사자들이 많이 왔는데, 주택 침수지역부터 먼저 복구했다. 시설하우스는 물이 빠져도 손댈 여력이 부족해 사실상 일주일가량 방치되는 느낌이었다고 한다. 그는 "결국 먼저 사람을 모아 '자체 복구'를 시작했고, 순번이 돌아와서야 큰 정리를 도왔다"고 전한다.물난리가 아니었다면 굳이 겪지 않았을 장면도 벌어졌다. 정치인이나 고위 공직자들이 방문하기 편한 큰 도로 주변은 수해 복구 인력이 집중돼 빠르게 정리된 반면, 불과 한두 블록 떨어진 하우스들은 방치되기 일쑤였다.강현씨는 "사진 찍기용 복구가 아니었나 하는 생각이 들어 속상했다"고 털어놓았다. 다만 밤샘 작업을 마다하지 않고 복구를 도운 면사무소와 군청 공무원들에게는 깊은 감사를 표했다.수해의 상처가 아물기도 전에 더 큰 좌절이 찾아왔다. 바로 농작물재해보험의 허점이었다. 강현씨는 수해 당일 멜론 하나라도 더 팔기 위해 무릎까지 차오르는 물속에서 멜론을 수확해 밖으로 옮겼다. 그러나 보험사 측은 "이미 수확을 해서 밖으로 가지고 나왔기 때문에 보험 지급 대상이 아니다"라는 결론을 내렸다.당도를 유지하기 위해 멜론을 잘라 손질까지 해 둔 상태였지만, 조사 과정에서 오히려 '수확 단계의 작물'이라는 이유로 보상에서 제외됐다. 강현씨에겐 "도대체 생산은 어디까지가 생산이냐"는 의문을 남겼다. 생산 단계까지만 책임을 진다는 보험사의 논리는 그를 포함해 현장 농민들에게는 모순으로 느껴졌다. "출하한 것도 아니고, 수확하는 과정에 있었는데 그 과정이 생산이 아니면 무엇이냐"라는 것.그는 "수해 당시 지역 조합장과 농협 중앙회장이 방문했을 때는 모든 것을 다 해줄 것처럼 말했다. 그런데 여론이 잠잠해진 12월 중순쯤 최종적으로 '부적격' 판단을 내렸다"며 "제방이 터진 것은 농민의 과실이 아님에도, 그 책임을 소수 약자인 농민에게 전가했다"며 분통을 터뜨렸다. 수해 발생 6개월여 지나는 동안 기대감을 키워 놓고 12월 중순께 선을 긋는 방식의 보험사 측 결론에 배신감이 컸다고 한다.두 사람에게 수해는 단순한 자연재해로만 남지 않았다. 강동기씨는 "도시화와 산업단지 조성 이후 빗물은 콘크리트 수로를 타고 한꺼번에 하천으로 쏟아진다. 예전처럼 논밭이 물을 머금고 천천히 흘려보내던 '완충'이 줄었다. 그는 물길을 '빠르게' 만드는 방식이 오히려 수해를 키웠다"며 "원인을 바꾸지 않으면 피해도 반복된다"고 경고했다. 이어 "돌과 식생을 활용해 물 흐름을 늦추는 친환경 수로, 농지가 다시 담수·정화 기능을 하게 하는 구조가 필요하다"고 강조했다.아버지 강동기씨는 2001년 IMF 외환위기 당시 도시 생활을 접고 고향으로 돌아온 '귀농 1세대'다. 6동의 하우스로 시작해 24년 만에 50동 규모의 중견 농가를 일궈낸 그는 예산군 농민회 사무처장을 지내며 비료 회사 담합 소송을 이끄는 등 농민 권익 보호에 앞장서 온 인물이다.그의 뒤를 이어 아들 강현씨가 농업에 뛰어든 지는 이제 햇수로 7년째다. 예산에서 초·중·고교를 졸업하고 한국농수산대학교를 거쳐 군 복무 대신 3년간 농업에 종사하는 산업기능요원으로 복무하며 전문성을 쌓았다. 어릴 적부터 기계에 관심이 많아 아버지를 따라 콤바인 궤도가 굴러가는 모습을 보며 자란 그는 지금 농업에 대해 깊은 자부심을 느끼고 있다.강현씨는 '농사는 공부 못해도 한다'는 말을 들으면 마음이 불편해진다"며 1차 산업의 중요성을 누구보다 강조한다. 비록 이번 수해로 인해 그동안 모아둔 돈을 쓰고 대출까지 받아야 하는 막막한 상황에 처했지만, 그는 농업을 떠날 생각이 없다. 현재 그는 예산중앙농협 방울토마토 공선회 총무와 4-H 연합회 회원으로 활동하며 지역 농업의 미래를 함께 고민하고 있다.두 사람은 이번 수해를 겪으며 한국 농업 정책의 대대적인 변화를 촉구했다. 강동기씨는 현재의 지자체 시설 보조금 지원 방식이 대규모 재난 대응에는 한계가 있다고 지적한다. 그는 대안으로 '공공 거점 물류 법인' 설립을 제안했다. 개별 농가에 지원을 쪼개기보다, 강력한 물류 허브를 구축해 수집과 선별, 유통을 공공이 관리함으로써 농민이 제 값을 받을 수 있는 시스템을 만들어달라는 것이다.강현씨 역시 농부가 생산에만 전념할 수 없는 현실에 아쉬움을 표했다. "유통과 판매, 심지어 사업 지원을 위한 서류 작업에 시간을 뺏기다 보면 정작 작물에 쏟는 정성은 줄어들 수밖에 없다"는 것이 그의 설명이다."농부는 농사만 잘 지으면 되는데, 각종 사업을 받으러 다니느라 정작 작물에 투자할 시간이 줄어들고, 그만큼 생산물의 품질에 차이가 있을 수밖에 없다"는 말도 덧붙였다. 또 나라에서 추진하는 대형 스마트팜 위주의 정책에 대해서도 우려의 목소리를 냈다. "막대한 자본이 투입되는 스마트팜은 한 번의 실수로도 농민을 패가망신으로 몰아넣을 수 있다"며 "대형 온실만이 아니라, 한국 농업 현실에 맞는 '강소농' 기반이 함께 두터워져야하고, 정부나 지자체의 농업정책도 이 방향에 좀더 관심을 가져야 한다"고 제언했다.절망적인 상황에서도 강씨 부자는 다시 흙을 일군다. 쪽파 씨앗이 무사해 내년을 위한 준비를 시작할 수 있었다. 4살 딸과 2살 아들을 둔 젊은 가장인 강현씨에게 농사는 이제 생존이자 자부심이다."농사꾼은 때가 되면 또 심는 법"이라는 아버지의 말에는 25년 세월의 단단한 의지가 서려 있었다. 젊은 세대가 중심이 돼 농업의 변화를 이끌어야 한다는 아들의 다짐처럼, 조곡리의 들판에는 다시금 희망의 싹이 돋아나고 있다.이들이 바라는 것은 거창한 보상이 아니다. 땀 흘려 키운 작물이 제값을 받고, 재난 상황에서 국가가 든든한 버팀목이 되어주는 평범한 정의다.