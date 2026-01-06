논산 농업의 '새 길' 여는 남태순 소장... "실력과 친절로 문턱 낮추겠다"

큰사진보기 ▲남태순 논산시 농업기술센터 소장(우측)을 6일 오전 9시 논산시 성동면에 있는 '또로롱' 농장에서 만났다. 남 소장은 농장주인 김동현 이혜진 부부와 딸기 생산 및 6차 산업에 대해 대화를 나누고 있었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"딸기 국수, 딸기 두부 비빔장처럼 논산만이 할 수 있는 상품을 꾸준히 개발할 것입니다. 농업인에 국한되지 않고 일반 대중과 카페 등 서비스업까지 흡수해 '논산에 가면 반드시 경험해야 하는 것'을 만들어내는 것이 목표입니다."

"엑스포의 성패는 결국 농가 소득 증대와 논산 딸기의 브랜드 확대에 있습니다. 기술센터는 품질 관리와 안전성 확보라는 분야에서 선두주자가 되어 엑스포 추진위원회 및 재단과 발을 맞출 것입니다."

큰사진보기 ▲남태순 논산시농업기술센터 소장이 김동현 또로롱농장 대표와 딸기 생육을 살펴보고 있다 ⓒ 서준석 관련사진보기

"기후 위기의 해법은 결국 스마트팜과 품종 개발에 있습니다. 모든 농민이 스마트팜을 할 수는 없기에 아열대 작물 도입이나 기후 적응형 품종을 발빠르게 보급하는 역할을 센터가 맡아야 합니다."

"직원들에게 늘 말합니다. 우리는 같은 질문을 열 번 받지만, 농민은 간절한 마음으로 처음 묻는 것이라고요. 기술센터의 문턱을 더 낮추고 엄마처럼 따뜻하게 농민의 목소리를 듣는 조직을 만들고 싶습니다."

지난 2일, 논산시 농업기술센터에 새로운 이정표가 세워졌다. 1996년 공직에 첫발을 들인 이후 29년 3개월간 현장을 누벼온 남태순 소장이 논산시 최초의 여성 농업기술센터 소장으로 취임하면서다. '여성 최초'라는 화려한 타이틀 뒤에는 "여자라서 못 한다는 소리가 가장 듣기 싫어 악착같이 일했다"는 베테랑 공무원의 단단한 내공이 자리 잡고 있다.남태순 소장을 만나 논산 농업의 산업화 전략과 향후 운영 방안을 들어봤다.남태순 소장은 자타가 공인하는 '현장통'이다. 팀장 시절, '작지만 강한 농업'을 뜻하는 강소농 육성 업무를 맡아 전국 우수 사례로 등극시키며 농촌진흥청 등에서 강연을 다닐 만큼 탁월한 성과를 냈다. 이후 융복합지원과장을 거치며 생산에 머물렀던 농업을 가공과 유통이 결합된 '산업'의 영역으로 확장하는 데 주력해 왔다.그는 백성현 논산시장이 강조하는 '농업의 산업화'를 뒷받침할 핵심 전략으로 '시그니처 상품 개발'을 꼽았다.내년으로 다가온 '2027 논산 세계딸기산업엑스포'에 대해서도 명확한 역할을 제시했다. 남 소장은 센터의 역할을 '품질'과 '안전'이라는 기본기에 집중시켰다.그는 인터뷰 도중 "논산 딸기의 인지도를 높이기 위해 고속도로 휴게소 명칭에 '딸기'를 넣는 방안 등 농가들이 체감할 수 있는 실질적인 홍보가 필요하다"는 제언에 대해서도 적극적으로 검토하겠다는 열린 태도를 보였다.급격한 기후 변화와 4차 산업혁명이라는 거대한 파고 앞에서도 남 소장의 구상은 구체적이다.최근 화두인 AI(인공지능) 농업에 대해서도 "비즈니스 중심의 일부 농가뿐만 아니라 전체 농민을 대상으로 기초적인 AI 교육을 실시해 정보 격차를 줄여나갈 계획"이라며, 변화를 두려워하지 않는 교육의 중요성을 강조했다.남 소장이 취임사에서 강조한 키워드는 '친절'과 '화합'이다. 과거 1천여 명의 전공무원을 대상으로 친절공무원 상을 받았을 만큼 '민원인을 대하는 자세'를 공직자의 최우선 가치로 여긴다.아울러 동료의 성과에 박수 쳐주는 조직 문화를 통해 활기찬 센터를 만들겠다는 포부도 밝혔다. 그는 "기왕 하는 일 즐겁게 하자는 것이 생활 신조"라며, "퇴임 후 '그 소장 참 일 많이 하고 갔다'는 평가를 듣고 싶다"고 덧붙였다.29년 전 첫 출근했을 때 '기안'이라는 행정 용어조차 생소했던 신입 사원은 이제 논산 농업의 수장이 되어 새로운 길을 만들어 가고 있다.