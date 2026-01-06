[사진] 재개발로 비워진 골목에서 만난 색다른 풍경

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲재개발로 비워진 봉래동 골목. ‘공가 합판’으로 봉인된 집들 앞에서 이 공간을 비운다고 해서 인간성까지 지울 수는 없다고 생각해본다. 그래서 이 골목에 ‘휴먼(HUMAN)’을 떠올린다. ⓒ 정남준 관련사진보기

2026년 새해 첫날, 아이들과 함께 영도 봉래동 골목을 걸었다. 아이들이 가고 싶은 대로 걷고, 멈추는 곳에서 사진을 찍었다. 특별한 계획은 없었다. 그저 이곳 골목의 오늘을 아이들의 속도로 담아보고 싶었다.이 동네 골목 아이들 사진을 찍을 때마다 늘 같은 생각이 따라왔다. 갈 때마다 빈집이 이전보다 더 늘어나 있다는 사실이다. 그 집들은 대부분 '공가 합판'으로 봉인돼 있었다. 그 풍경 앞에 서면, 비워진 공간이 여전히 남아 있는 사람들에게 어떤 감정을 남길지 자꾸 떠올리게 된다. 상실감, 혐오, 불안 같은 감정들이다.그 감정들을 다른 언어로 바꿔볼 수는 없을까 고민하게 됐다. 그렇게 떠올린 키워드가 '휴먼(HUMAN)'이었다. '공가 합판' 위에 합판 크기만 한 사진을 한 장씩 붙여보는 상상을 했다. 재개발, 공가, 합판, 철거 같은 단어들은 언제나 비인간적으로 느껴져 왔다. 반면 '휴먼'은 가장 보편적이고 원초적인 단어다.이 시도는 단순히 "여기에도 사람이 있다"는 메시지를 전하려는 것이 아니다. 이 공간을 비운다고 해서 인간성까지 지울 수는 없다는, 일종의 선언에 가깝다. '주민'이나 '피해자', '약자' 같은 사회적 명칭 대신 '휴먼'이라는 단어를 쓰고 싶었던 이유도 여기에 있다. 이것이 특정한 '그들'의 문제가 아니라, 결국 '우리'의 문제임을 환기하고 싶었다.사진에 담길 장면은 손이나 등, 밥, 혹은 익명화된 사람의 모습처럼 사람이 있었음을 암시하는 것들이면 충분하다. '휴먼'은 특정 인물을 지칭하지 않는다. 이 동네를 이루었던 모든 존재들의 가치와 삶을 총합하는 개념에 가깝다. 그래서 사진 오른쪽 하단의 설명 역시 다른 말 없이 'HUMAN' 하나면 충분하다고 생각했다.이러한 시도는 재개발 공간을 미화하거나 복원하려는 의도가 전혀 아니다. '휴먼'은 추억도 아니고, 복원의 대상도 아니며, 연민을 유도하기 위한 장치도 아니다. 그저 "있었다 / 있다"는 사실 그 자체를 말하고자 한다.익명적이고 임시적이며 무표정한 '공가 합판' 위에 놓인 '휴먼'이라는 사진 한 장은, 보는 이로 하여금 자연스럽게 '존재'의 당사자 쪽으로 다가가게 하지 않을까 생각해본다. 그리고 사진이 던지는 질문에 각자의 생각을 담게 하는, 하나의 골목 풍경이 되기를 바란다.'휴먼'은 곧 '우리'라고 믿기 때문이다.