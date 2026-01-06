메뉴 건너뛰기

26.01.06 11:27최종 업데이트 26.01.06 11:27

[영상] 오성환 시장 "인구 느는 당진시, 전국 최고로 만든다"

신년기자 회견서 2026년 시정 운영 방향 발표

오성환 당진시장이 6일 열린 신년 기자회견에서 지역발전에 대한 강한 자신감을 나타냈다.

이런 오 시장의 자신감은 2025년 실적이 뒤를 받치고 있다. 시는 지난해 △전국 최상위권 투자유치 실적 △고용률 전국 시 단위 1위 달성 △인구 증가 △스마트팜·수산식품 클러스터 조성 추진 △도비도-난지도 해양관광복합단지 조성 추진 △드론라이트 쇼 정착 △도심 속 호수공원 조성 추진 △종합병원 및 자사고 건립 추진 등에서 우수한 성과와 진척을 보였다.

오 시장은 이런 성과를 바탕으로 "2026년에는 경제·산업 분야에서 미래 먹거리 산업 구조 다양화를 위한 AI데이터센터, 드론산업 투자유치와 충남 최초 수소도시 지정 및 수소 특화단지 구축 등 수소산업 인프라 조성에 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다.

6일 신년 기자회견을 진행하고 있는 오성환 시장.
6일 신년 기자회견을 진행하고 있는 오성환 시장. ⓒ 방관식

또한 지역인재 채용 확대와 현장실무 중심 전문인력 양성, 여성 고용률 제고 등을 통해 기업 경쟁력 강화와 양질의 일자리 창출에도 힘쓰겠다고 했다.

이외에도 ▲국내 최대 수산식품 클러스터 조성, 국내 최대 규모 스마트팜 단지 조성 ▲도비도-난지도 해양관광복합단지 조성 본격 추진 ▲당진항 수소·암모니아 부두 신설, 양곡·잡화부두 개발 ▲자율형 사립고등학교와 종합병원 설립 추진 ▲도심 속 호수공원 조성 본격 추진 ▲자연재난 대응 체계 강화 등을 제시했다.

오성환 시장은 "2026년은 정책에 대한 성과들이 시민의 삶 속에서 실질적으로 느껴지는 해가 될 것"이라며 "앞으로도 전국에서 최고로 발전하는 도시를 만들겠다"고 밝혔다.

#당진시#오성환시장#인구#투자유치

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

