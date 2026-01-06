'샤오미폰 셀카' 이 대통령의 디테일, 시 주석의 감탄

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 5일(현지시간) 본인의 X에 올린 시진핑 중국 국가주석 내외와의 부부 동반 셀카 사진. 해당 사진은 작년 11월 시 주석에게 선물 받은 샤오미폰으로 촬영됐다. 2026.1.5 ⓒ 이재명대통령 X계정 갈무리 관련사진보기

"화질은 확실하쥬?"

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 5일 시진핑 중국 국가주석 내외를 만나 선보인 '디테일' 외교가 주목을 받고 있다. 이 대통령은 이날 인민대회당에서 열린 국빈 만찬 이후 시 주석 내외와 함께 찍은 셀카 사진을 본인의 소셜미디어 계정 X(옛 트위터)에 올렸다.지난해 11월 경주 APEC 계기로 열렸던 한중 정상회담 당시 시 주석에게 선물 받았던 '샤오미폰'을 이용한 셀카라는 것이 포인트다. 이에 대해 이 대통령은 X에 "경주에서 선물 받은 샤오미로 시진핑 주석님 내외분과 셀카 한 장. 덕분에 인생샷 건졌습니다 ㅎㅎ"라며 "가까이서 만날수록 풀리는 한중관계, 앞으로 더 자주 소통하고 더 많이 협력하겠습니다^^"라고 적었다.유튜브 '이재명TV'를 통해 게시된 당시 상황을 보면, 이 대통령은 시 주석과 인사를 나누던 중 "부탁이 있는데 사진 하나 찍어도 되겠습니까"라며 뒷주머니에 있는 샤오미폰을 꺼내 셀카를 찍었다. 김혜경 여사와 펑리위안 여사까지 함께 해서 부부 동반 셀카까지 찍은 뒤, 시 주석은 "사진 촬영 기술이 좋으시네요"라며 유쾌한 기분을 드러냈다. 이 대통령은 "그때(경주 APEC) 주신 선물"이라고 언급하자 "아"하고 감탄하는 모습도 보였다. 시 주석의 입장에선 본인의 선물을 사용하는 이 대통령에게 보다 호감을 느꼈을 것으로 보인다.특히 해당 '샤오미폰'은 경주 정상회담 때 시 주석의 '백도어' 농담으로 화제를 모았던 선물로 양국 정상의 서사가 담겨 있다.당시 시 주석은 한국산 디스플레이가 사용된 중국산 스마트폰을 통해 한중 경제 산업 협력의 의미를 담았다. 이 대통령은 선물 받은 샤오미폰을 살펴보면서 "통신보안은 잘 됩니까?"라고 농담을 건넸고 시 주석도 웃으면서 "백도어(后门)가 깔려 있는지 한번 살펴보세요"라고 맞받았다.한편 이 대통령과 시 주석은 내년 11월 중국 선전 APEC에서 다시 재회할 것으로 보인다. 양 정상은 이번 회담에서 한중 관계 전면 복원에 걸맞게 양국 정상이 매년 만남을 이어가자는 공감대를 형성했다.이 대통령은 이날 중국 국회의장격인 자오러지 전인대 상무위원장을 접견하고 리창 중국 총리와 오찬을 함께 하면서 한중 국민 간 우호 정서 증진 방안 및 한중 경제 협력의 새로운 모델 등을 논의한다. 이후에는 상하이시로 이동해 방중 일정을 이어갈 예정이다.