부산·경남 행정통합 여론 '찬성' 우세... 본격 추진하나

충청권에 이어 전남권까지 통합 논의가 급물살을 타는 상황에서 부산·경남 행정통합에 찬성한다는 민심이 우세한 것으로 나타났다. '잘 모른다'라는 반응이 지배적이었던 2년 전과는 확연한 변화인데, 지방선거를 앞두고 실제 추진으로 나아갈 수 있을지 주목된다.
부산·경남행정통합공론화위원회가 지난 2025년 12월 23~29일 사이 서던포스트와 코어마인드에 의뢰해 시도민 4047명(만 18세 이상 부산 2018명, 경남 2029명)을 대상으로 전화면접조사를 시행하고, 6일 발표한 결과를 보면 응답자의 53.65%가 행정통합에 찬성한다고 답변했다. 시도별로 모두 찬성이 모두 절반을 넘긴 가운데, 부산(55.6%)이 경남(51.7%)보다 행정통합에 더 우호적이었다.
'불필요' 등 반대 의견은 29.2%, 모름이나 응답을 거절한 경우는 17.2%였다. 부산은 25.0%가, 경남에선 33.4%가 두 지역의 경계를 허무는 것에 찬성하지 않았다. '행정통합을 들어본 적이 있느냐'는 질문에선 부산은 59.4%, 경남은 52.1% 등 평균 55.75%가 '그렇다'라고 응답했다. '비인지' 의견은 44.15%였다.
시·도민들의 행정통합 여론은 지난 2023년 3월과 6월 두 차례 조사와 비교하면 상당히 달라졌다. 당시 부울경특별연합을 중단한 국민의힘 광역단체장들은 초광역경제동맹과 함께 행정통합에 불씨를 지폈지만, 10명 중 7명꼴로 '잘 모른다'라는 반응이 압도적이었다. 찬성 역시 30~40%대로 과반에 미치지 못했다.
이번 조사에서는 행정통합 효과에 관한 질문도 던졌는데, 시도민의 65.75%(부산 685%, 경남 63.0%)가 '도움이 된다'라고 답한 점도 눈길을 끈다. 부정적 대답은 25.8%(부산 22.5%, 경남 29.1%)에 그쳤다. 두 시도가 합쳐져 700만 명에 가까운 광역 단위로 재편성되면 지금보다 더 발전할 수 있다는 기대 심리가 반영됐다.
시도민들의 의견을 담은 이번 결과는 조만간 공론화위 회의를 거쳐 박형준 부산시장과 박완수 경남도지사에게 전달될 예정이다. 두 시도는 이를 검토해 공식 입장을 발표한다. 공론화위 관계자는 <오마이뉴스>에 "14일에 최종 검토 회의를 열어 곧 보고서를 시도지사에게 제출할 계획"이라고 말했다.
그러나 이 과정에서 두 단체장이 통합 추진을 공식화하더라도 지방선거 이전에 결론이 날지는 알 수 없다. 특별법 제정 절차에 주민투표까지 거쳐야 하기 때문이다. 앞서 두 시도는 부산·경남 행정통합을 상향식으로 진행한다는 방침을 세웠다. 지난해 12월 박 도지사는 "지역 주민의 의견이 우선돼야 한다"라고 강조한 바 있다.
통합 과정에서 불거질 갈등을 최소화하겠다는 것이다. 실제 여론조사에서도 상대적으로 경남의 반대가 부산보다 크고, 비인지나 모름·무응답 비율도 낮지 않다. 속도 우선인 대전·충남에서 부정적 반응이 터져 나오는 상황도 무시할 수 없다. 이 때문에 관건은 시도민들의 직접 의사에 달릴 전망이다. 양미숙 부산참여연대 사무처장은 "여론조사에서 50%를 넘었다고 하더라도 중차대한 문제인 만큼 반드시 주민 전체의 의견을 물어야 한다"라고 말했다.