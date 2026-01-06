부산·경남 행정통합 여론 '찬성' 우세... 본격 추진하나

큰사진보기 ▲지난해 6월 17일 부산에서 만나 행정통합 관련 합의문을 발표한 박형준 부산시장, 박완수 경남도지사. ⓒ 부산시 관련사진보기

충청권에 이어 전남권까지 통합 논의가 급물살을 타는 상황에서 부산·경남 행정통합에 찬성한다는 민심이 우세한 것으로 나타났다. '잘 모른다'라는 반응이 지배적이었던 2년 전과는 확연한 변화인데, 지방선거를 앞두고 실제 추진으로 나아갈 수 있을지 주목된다.부산·경남행정통합공론화위원회가 지난 2025년 12월 23~29일 사이 서던포스트와 코어마인드에 의뢰해 시도민 4047명(만 18세 이상 부산 2018명, 경남 2029명)을 대상으로 전화면접조사를 시행하고, 6일 발표한 결과를 보면 응답자의 53.65%가 행정통합에 찬성한다고 답변했다. 시도별로 모두 찬성이 모두 절반을 넘긴 가운데, 부산(55.6%)이 경남(51.7%)보다 행정통합에 더 우호적이었다.'불필요' 등 반대 의견은 29.2%, 모름이나 응답을 거절한 경우는 17.2%였다. 부산은 25.0%가, 경남에선 33.4%가 두 지역의 경계를 허무는 것에 찬성하지 않았다. '행정통합을 들어본 적이 있느냐'는 질문에선 부산은 59.4%, 경남은 52.1% 등 평균 55.75%가 '그렇다'라고 응답했다. '비인지' 의견은 44.15%였다.시·도민들의 행정통합 여론은 지난 2023년 3월과 6월 두 차례 조사와 비교하면 상당히 달라졌다. 당시 부울경특별연합을 중단한 국민의힘 광역단체장들은 초광역경제동맹과 함께 행정통합에 불씨를 지폈지만, 10명 중 7명꼴로 '잘 모른다'라는 반응이 압도적이었다. 찬성 역시 30~40%대로 과반에 미치지 못했다.이번 조사에서는 행정통합 효과에 관한 질문도 던졌는데, 시도민의 65.75%(부산 685%, 경남 63.0%)가 '도움이 된다'라고 답한 점도 눈길을 끈다. 부정적 대답은 25.8%(부산 22.5%, 경남 29.1%)에 그쳤다. 두 시도가 합쳐져 700만 명에 가까운 광역 단위로 재편성되면 지금보다 더 발전할 수 있다는 기대 심리가 반영됐다.시도민들의 의견을 담은 이번 결과는 조만간 공론화위 회의를 거쳐 박형준 부산시장과 박완수 경남도지사에게 전달될 예정이다. 두 시도는 이를 검토해 공식 입장을 발표한다. 공론화위 관계자는 <오마이뉴스>에 "14일에 최종 검토 회의를 열어 곧 보고서를 시도지사에게 제출할 계획"이라고 말했다.그러나 이 과정에서 두 단체장이 통합 추진을 공식화하더라도 지방선거 이전에 결론이 날지는 알 수 없다. 특별법 제정 절차에 주민투표까지 거쳐야 하기 때문이다. 앞서 두 시도는 부산·경남 행정통합을 상향식으로 진행한다는 방침을 세웠다. 지난해 12월 박 도지사는 "지역 주민의 의견이 우선돼야 한다"라고 강조한 바 있다.통합 과정에서 불거질 갈등을 최소화하겠다는 것이다. 실제 여론조사에서도 상대적으로 경남의 반대가 부산보다 크고, 비인지나 모름·무응답 비율도 낮지 않다. 속도 우선인 대전·충남에서 부정적 반응이 터져 나오는 상황도 무시할 수 없다. 이 때문에 관건은 시도민들의 직접 의사에 달릴 전망이다. 양미숙 부산참여연대 사무처장은 "여론조사에서 50%를 넘었다고 하더라도 중차대한 문제인 만큼 반드시 주민 전체의 의견을 물어야 한다"라고 말했다.