AI 스타트업 '에이아이파크', 'CES 2026'서 혁신상 수상

인공지능(AI) 스타트업 에이아이파크가 'CES 2026' 혁신상을 받았다.

과학기술정보통신부의 '디지털 공공 혁신생태계 조성 사업' 지원을 받은 우리나라 GovTech 기업이 올해 CES에서 혁신상을 받았다. 지난해에 이어 2년 연속 수상으로, 국제적 경쟁력을 인정받은 것이다.GovTech란 데이터, 인공지능(AI) 등 디지털 기술을 공공서비스에 도입해 대국민 디지털 융합, 지역·사회 문제 해결, 공공 인프라 등을 혁신하는 서비스를 말한다.6일 과기정통부에 따르면 2025년도 사업에 참여 중인 기업 중에서 CES 2026 혁신상을 받은 국내 기업은 인공지능(AI) 스타트업 '에이아이파크'다. 이곳은 AI 아바타 영상 제작 솔루션(해법) AiVATAR(아이바타)'를 통해 콘텐츠·엔터테인먼트 부문에서 상을 받았다. AiVATAR는 텍스트로 작성된 보도자료를 바탕으로 AI 영상 뉴스를 자동으로 제작하는 기술이다. 현재 제주특별자치도청 등에서 사용 중이다.앞서 2024년도 사업에서는 소방 원격관제 안전 관리 솔루션 'BDApp(비디앱)'을 개발한 이엠시티가 스마트시티 부문에서, 장애인 보행 정보 서비스 'WheelAR(휠AR)'을 제작한 엘비에스테크가 인간 안보 부문에서 CES 2025 혁신상을 각각 수상했다.김민표 과기정통부 인공지능인프라정책관은 "디지털 공공 혁신생태계는 민관이 협력하여 공공서비스를 혁신하기 위한 핵심 기반"이라며 "우리나라의 GovTech 분야가 2년 연속 국제적 경쟁력을 인정받은 만큼, 올해도 민간의 혁신역량이 발휘될 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.한편 디지털 공공 혁신생태계 조성 사업은 GovTech 분야 창업·실증 등을 지원하는 사업으로, 기업발굴부터 사업화까지 단계별 성장을 지원한다. 이 사업을 통해 CES 혁신상 수상 외에도 지난 2년간 참여기업의 투자유치 누적액 약 90억 원을 달성했고, 국내외 업무협약(MoU) 체결 등 성과를 냈다.이에 과기정통부는 민관 협력을 통해 입증된 성과를 더욱 확산하고, 참여기업들의 ▲시장 진입 ▲투자유치 ▲사업화 ▲매출 실현 ▲해외 진출 등 단계별 지원 프로그램을 강화해 올해도 지원을 이어 나간다는 계획이다. 해당 사업 공고는 1월 중 과기정통부와 정보통신산업진흥원(NIPA) 홈페이지에 게시될 예정이다.