공천헌금 의혹에 정청래 "상당히 당황, 시스템 에러 아니라 휴먼 에러"

"이번에 저도 상당히 좀 당황스러웠다. 이런 일이 있을 수 있나?"
김병기·강선우 의원을 둘러싼 공천헌금 수수 의혹을 두고 정청래 더불어민주당 대표가 당시의 당황스러웠던 감정을 떠올리며 한 말이다. 정 대표는 추후 재발 방지를 위한 "발본색원"과 "원천봉쇄"를 강조하면서도, 이번에 불거진 의혹에 대해선 "시스템 에러라기보단 휴먼 에러"라며 여권 전반으로의 확산을 차단하려는 모습을 보였다.
정청래 "중앙당 관리·감독, 유리알처럼 투명하게"
정 대표는 6일 오전 유튜브 채널 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장>에 출연해 당내 공천헌금 의혹과 관련해 "이번에 저도 상당히 좀 당황스러웠다. '이런 일이 있을 수 있나?' 이런 생각이 좀 들었다"라며 "이 외에 다른 일이 없다고 믿고 있고 없길 바란다"라고 말했다. 그러면서 "이건 시스템 에러라기보단 휴먼 에러에 가깝다"라고 덧붙였다.
정 대표는 "제가 17대 국회 초선으로 국회에 입성했다. 노무현 대통령 정치 개혁, 그리고 계파 보스에 의한 공천을 없애고 경선 제도가 처음 도입한 게 2004년 17대 국회다. 그 이후로 공천 부정 이런 부분은 상당히 없어졌다"라며 "17대 국회 이전과 이후가 그런 부분에서 달라진다고 생각한다"라고 말했다.
정 대표는 "이런 일은 저희가 어떻게 예상을 해서 할 순 없다"라며 "이런 일이 발 붙이지 못하도록 발본색원, 원천 봉쇄하는 일밖에 없지 않나"라고 말했다. 그러면서 "클린선거 암행어사단 단장으로 경찰 출신 이상식 의원을 어제 임명했다. 그리고 17개 광역별로 17명 비밀 요원을 만들어 신분을 노출시키지 않고 암행 감찰을 하겠다는 자체가 굉장히 경고가 될 것"이라고 했다.
정 대표는 "지방선거 공천은 중앙당에서 하는 건 17개 광역단체장밖에 없다. 기초단체장·광역의원·기초의원 등은 시도당에서 하는 걸로 지금 분권화돼 있다. 그걸 뺏어올 순 없는 거고 그걸 다시 뺏어오면 또 난리가 나지 않겠나. 그럴 생각도 없다"라며 "중앙당에선 관리·감독을 철저하게 하겠다. 유리알처럼 투명하게 하겠다"라고 밝혔다.
박수현 "소 잃을 수 있지만 외양간 튼튼히 고치고 있어"
한편 김병기 의원의 공천헌금 의혹이 담긴 전직 구의원들의 탄원서를 2024년 총선을 앞두고 당시 이재명 의원실 보좌관인 김현지 현 청와대 제1부속실장에게 전달했다는 이수진 전 의원은 탄원서 전달 이후 당 차원의 별다른 조사가 이뤄지지 않았다며 당이 후속 조치에 대한 사실관계를 밝혀야 한다고 촉구하고 있다(관련 기사: "김현지가 절차대로 처리"-"조사 안해"... 김병기 공천헌금 탄원서 공방
https://omn.kr/2glnb).
박수현 민주당 수석대변인은 이날 페이스북에서 "이수진 전 의원이 제기하는 탄원 처리 부실에 대해 현재로선 일방적 주장이라고 말씀드리면서도, 지방선거를 앞두고 공천 시스템과 결과에 대한 신뢰를 잃고 있는 것은 아닌지 걱정할 수밖에 없다"라고 했다. 박 수석대변인은 "민주당이 소를 잃을 순 있다만 외양간은 더 튼튼히 고치고 있다"라며 "왜 소를 잃었는지도 소홀히 하지 않아야 외양간을 잘 고칠 수 있다는 것도 명심하겠다"라고 덧붙였다.