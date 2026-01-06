'경남 고성 공무원 괴롭힘 논란' 관변단체 회장, 강요·강제추행 등 혐의로 검찰 송치

[관련 기사]
사회단체 회장, 공무원한테 개인 심부름이나 갑질 제기 파문
(2025년 5월 8일자)
고성 공무원 성추행 의혹 악성민원인 "공간이 좁아 스칠 수 있어"
(2025년 7월 8일자)
경남 고성군에서 공무원들을 괴롭혔던 악성민원인이 강요·강제추행 등 혐의로 검찰에 송치되었다. 민주노총 경남본부와 전국공무원노동조합 경남본부의 고발 사건을 수사해온 경상남도경찰청은 민원인을 창원지방검찰청 통영지청에 2025년 12월 31일 송치했다고 밝혔다.
이같은 사실은 경남경찰청이 수사결과를 고발인인 공무원노조 경남본부에 통지하면서 알려졌다. 이에 민주노총 경남본부는 6일 낸 자료를 통해 "고성군에서 발생한 악성민원, '범죄'임이 밝혀졌다. 검찰은 즉각 구속기소하라"라고 촉구했다.
경찰은 민원인에 대해 "강요, 강제추행, 스토킹범죄처벌등에관한법률위반, 사문서 위조와 위조사문서 행사 등 혐의 사건에 대해 수사 결과 피의자의 강요 등 범죄 혐의가 모두 인정되어 송치하고, 고발장에 포함된 모욕죄 혐의는 고소기간 경과로 공소권 없어 불송치하였다"라고 밝혔다.
이 사건은 고성지역 관변단체 회장을 맡는 등 유력인사로 통하는 ㅈ씨가 오랫동안 공무원들한테 개인 심부름을 시키거나 여성공무원에 성희롱, 성추행을 하고 갑질을 행사해 왔다고 공무원노조 경남본부 고성군지부가 지난해 5월 주장하면서 알려졌다.
이번 경찰의 수사 결과에 대해 민주노총 경남본부는 "고성군에서 10년 이상 고성군 공무원들을 괴롭혔던 악성민원인에 대해 우리는 1개월에 걸친 진상조사를 토대로 당사자들과 공무원노조와 함께 경찰에 고소·고발했고, 고성군에서 발생한 악성민원인을 처벌하라는 1만 명 이상의 탄원서를 제출하기도 하였다"라고 설명했다.
"경찰 수사 결과 민주노총의 진상조사 내용 전부가 사실이었다"라고 밝힌 이들은 "악성민원인은 고성군 공무원들을 개인 비서처럼 부리며, 자신의 개인 업무 지시를 강요한 사실, 공무원들을 자신이 주최하는 회식에 참석하도록 강요한 사실이 확인되었다"라고 말했다. 또, "카카오톡과 문자 등을 이용하여 스토킹한 사실도 확인되었으며, 여성 공무원에 대한 강제 추행 범죄도 수사를 통해 밝혀졌다"라고 주장했다.
이어 "수사 과정에서 불법적으로 공모하여 타인의 땅을 사용하려고 사문서를 위조 및 행사한 죄도 확인되었다. 특히, 경남경찰청의 수사 과정에서 애초에 파악된 것 보다 피해를 본 공무원들이 더 많았다는 사실이 밝혀지기도 하였다"라고 설명했다. 다만, "한 가지 아쉬운 점은 장애인공무원에게 '아픈 것도 죄다', 'X신'이란 말로 모욕감을 준 사실은 있으나 공소시효 만료로 인해 처벌되지 않는다는 점이다"라고 덧붙였다.
민주노총 경남본부는 "이번 수사 결과를 환영한다"라며 "검찰은 수사 결과를 바탕으로, 10년 넘게 공무원들을 상습적으로 괴롭혀온 악성 민원인을 엄정히 기소해야 한다. 이번 처벌을 통해 악성 민원이 명백한 범죄라는 사실을 우리 사회에 분명히 각인시켜야 할 것"이라고 촉구했다.
민주노총 경남본부는 "악성 민원으로부터 고통받는 노동자들이 없도록 투쟁하고 이들과 연대할 것"이라고 밝혔다.