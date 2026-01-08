"이 정도면 괜찮은 가격이야"라고 말하는 순간은 언제일까

큰사진보기 ▲같은 가격을 보고도 다른 판단을 하는 순간처음 본 숫자가 이후의 판단을 좌우하는 순간, 우리는 이를 알아차리고 있을까. ⓒ 황인수 관련사진보기

새롭고 독특한 상품을 좋아하는 얼리어댑터인 나는 쇼핑하는 것도 구경하는 것도 즐긴다. 그러다 보니 일상 필수품을 구입할 때 검색하고 비교하는 일은 자연스럽게 아내가 아닌 내 몫이 되었다. 나만의 쇼핑 여정은 대체로 이런 순서로 흘러간다.첫 번째 단계는 가장 좋은 제품을 찾는 일이다. 구매하려는 상품군에서 품질이 좋은 제품을 먼저 살핀다. 디자인은 어떤지, 어떤 차이점이 있는지, 왜 사람들이 그 제품을 선호하는지 훑어본다. 다만 이 단계에서 실제 구매까지 이어지는 경우는 거의 없다. 대부분 비싸고, 그 가격은 아내의 허락을 받기 어렵기 때문이다.두 번째 단계는 현실적인 대안을 찾는 과정이다. 고품질에서 한 단계 내려온 제품들 가운데 마음에 드는 후보를 고른다. 평가를 읽으며 명품과의 유사점과 차이점을 비교한다. 가격도 이때부터 급격히 현실적인 수준으로 내려온다. 막연했던 선택이 점점 객관식으로 좁혀지는 순간이다.세 번째 단계는 최종 후보를 압축하는 단계다. 두세 개의 상품으로 줄어들면 관련 커뮤니티를 찾아 실제 사용자들의 후기와 댓글을 탐독한다. 사실 이 단계까지 오면 상품 간의 차이는 미미해진다.마지막 단계는 아내에게 설명하는 일이다. 최종 후보를 설명하고 의견을 묻는다. 그리고 아내가 하나를 고르는 순간, 우리는 공범이 된다. 이것이 나만의 쇼핑 여정이다. 이 과정에서 늘 반복되는 대화가 있다."이렇게까지 비싼 걸 사려고 한 건 아닌데, 너무 비싸네.""어? 그래? 아니야. 이 정도면 괜찮은 가격이야."같은 숫자를 보고도 판단은 다르다. 나는 비싸지 않다고 여기지만, 아내는 비싼 가격이라고 여긴다. 이 지점에 어떤 함정이 숨어 있다.인간의 판단은 종종 첫 번째로 접한 정보에 강하게 영향을 받는다. 이를 행동경제학에서는 '앵커링 효과'라고 부른다. 처음 제시된 숫자나 기준점이 이후의 판단을 묶어두는 현상이다. 이 효과는 일상뿐 아니라 사업에서도 자주 활용된다.예를 들어 국밥집을 운영한다고 가정해 보자. 주력 메뉴가 한우 국밥 1만 1000원이라면, 메뉴판 상단에 1만 6000원짜리 투뿔(1++) 한우 국밥을 함께 배치한다. 투뿔 한우 국밥이 기준점, 즉 앵커가 된다. 고객은 상대적으로 합리적으로 보이는 한우 국밥을 선택할 가능성이 커진다. 만약 이 앵커가 없다면, 고객의 선택은 더 저렴한 메뉴로 이동할지도 모른다.부동산 거래에서도 앵커링 효과는 유효하다. 4억 원에 팔고 싶은 아파트라면, 처음 호가는 4억2000만 원 정도로 제시한다. 매수자는 이 숫자를 기준점으로 인식하게 된다. 이후 가격을 낮추더라도 매수자는 심리적으로 '좋은 거래를 했다'고 여길 가능성이 커진다. 가격이 정해져 있지 않은 협상에서 누가 먼저 숫자를 제시하느냐가 중요한 이유다.좀 더 범위를 확장해 국가 간 협상을 살펴보자. 2025년 일본은 트럼프 2기 행정부와 일본산 제품에 대한 상호 관세율을 15%로 합의했다. 일본 정부는 이를 성과로 평가했다. 하지만 이 장면을 조금 다르게 해석할 수도 있다. 트럼프 2기 출범 초기, 미국은 여러 국가를 대상으로 25% 수준의 상호관세를 언급했다. 일본도 그 대상에 포함됐다. 이후 일본은 대규모 투자 약속 등을 통해 협상을 이어갔고, 결국 15%로 낮추는 데 성공했다. 문제는 이 숫자가 어디에서 출발했느냐는 점이다. 트럼프 2기 출범 이전 일본의 관세율은 훨씬 낮은 수준이었다. 25%라는 높은 숫자가 먼저 제시되면서, 협상의 기준점 자체가 바뀐 셈이다. 15%는 절대적으로 보면 높은 수치지만, 25%와 비교되는 순간 '선방한 결과'처럼 인식된다. 앵커링 효과가 작동한 것이다.앵커링 효과는 잘 활용하면 전략이 되지만, 인지하지 못하면 함정이 된다. 우리는 소비자로서 합리적인 구매 결정을 해야 하고, 협상에서는 기준점을 어떻게 설정할지 고민해야 한다. 동시에 지금 우리가 보고 있는 숫자가 정말 객관적인 기준인지, 아니면 누군가가 먼저 던진 '첫 번째 숫자'인지 한 번쯤 의심해볼 필요가 있다. 지금 당신이 보고 있는 그 숫자, 혹시 이미 누군가가 심어둔 기준점은 아닐까.