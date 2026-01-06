한국GM 하청노동자 120명 새해 첫날 해고... "철회하라"

큰사진보기 ▲5일 김미숙 김용재단 이사장 등 온전한 노조법2조 시행을 촉구하는 시민사회 단체 관계자들은 세종시에 소재한 GM물류창고에서 기자회견을 진행했다. (사진=민주노총충북본부 제공) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

새해 첫날 한국GM 물류를 담당하던 하청 노동자 120명이 해고된 가운데 시민사회단체가 '집단해고' 철회를 위한 정부의 역할을 촉구했다.지난 5일, 김미숙 김용균재단 이사장 등을 비롯한 '온전한 노조법 2조 시행을 촉구하는 시민사회단체' 관계자들은 세종시에 위치한 GM 물류창고 앞에서 기자회견을 열었다.이날 기자회견에는 전 노조법 2조·3조 개정운동본부를 비롯해 남재영 목사, 김미숙 김용균재단 이사장, 선지현 '삶과 노동을 잇는 이짓' 대표 등 시민사회단체 관계자들이 참석했다.이들은 "한국GM은 개정된 노조법 시행 원년인 2026년, 그것도 새해 첫날에 120명의 하청노동자에게 집단해고라는 절망의 선고를 내렸다"며 "이는 개정 노조법을 자본의 힘으로 무력화하려는 반헌법적 도전이자, 노동자의 생존권을 무참히 짓밟은 반인권적 행태"라고 비판했다.이어 "이번 집단해고는 한국GM이 직접 설계하고 통제한 것"이라며 "하청업체와 진행 중이던 단체교섭을 중단시킨 것도, 원청 사장이 나오라며 파업을 중단하라고 한 것도, 발탁채용이라는 회유책으로 노조를 무너뜨리려 한 것도 모두 한국GM이 벌인 일"이라고 주장했다.온전한 노조법 2조 시행을 촉구하는 시민사회단체는 "법과 윤리보다 이윤을 앞세우는 한국GM에게 묻겠다"며 "노조를 결성했다는 이유로 20년의 고용관계를 끊어내는 것이 당신들이 말하는 '지속 가능한 경영'이냐"고 따져 물었다.그러면서 "한국GM은 지금 당장 노동자들에게 사죄하고 해고를 철회해 글로벌 윤리강령을 이행해야 한다"고 강조했다.이들은 이번 사태 해결을 위해 정부의 적극적인 역할이 필요하다고도 밝혔다.단체는 "하청노동자들은 두 달 전부터 고용노동부에 해고를 막기 위한 적극적인 개입을 요구해왔다"며 "그럼에도 고용노동부는 '사적 계약'이라는 말만 반복하며 자본에 잘못된 메시지를 보냈다"고 지적했다.이어 "한국GM이 이토록 뻔뻔해진 데에는 고용노동부의 책임이 크다"며 "예고된 집단해고를 막기 위해 노동부는 어떠한 실질적 조치도 취하지 않았다"고 비판했다.끝으로 이들은 "정부는 한국GM의 부당노동행위를 엄중히 처벌하고, 온전한 개정 노조법 시행을 통해 비정규직 노동자의 노조할 권리를 보장하라"고 촉구했다.