"당원이 주인인 정당으로"... 민주당 '당원주권시대' 공식 출범

"지금은 당원주권시대입니다."

당원주권시대 설립 취지문 당원주권시대는 더불어민주당 권리당원의 정치적 참여를 확대하고, 헌법과 민주주의, 그리고 당원 주권이 실질적으로 작동하는 정당을 만들기 위해 출범하는 정책·혁신·실천 조직입니다.



대한민국 헌법이 천명한 민주주의의 원칙은 단지 선언에 그쳐서는 안 됩니다.



모든 권력의 정당성은 국민으로부터 나오며, 정당 민주주의의 핵심은 당원의 권리가 제도와 운영 전반에 실제로 반영되는 데 있습니다.



그러나 현실 정치에서는 당원의 의사와 참여가 충분히 제도화되지 못하고, 민주주의의 가치가 반복적으로 훼손되는 상황이 이어지고 있습니다.



현재 대의원과 중앙위원회가 대의민주주의를 실현하는데 한계와 문제점을 가지고 있습니다. 당원주권과 대의민주주의 실현을 위한 제도개선이 필요합니다.



K-민주주의를 만들어 온 우리 국민은 그 어느 때보다 국민주권의식이 높고 민주적 가치를 소중하게 지켜왔습니다.



성숙하고 고도화된 국민의 민주의식과 주권정신을 이어받아 120만 권리당원의 당원주권이 실현되어야 한다는 취지에서 당원주권시대를 설립하고자 합니다.



당원주권시대는 헌법과 민주주의를 지키고, 당원 주권이 실제로 작동하는 정당을 만들기 위해 함께 고민하고 실천하겠습니다. 감사합니다.



지난 5일 오후 2시, 서울 여의도 국회의원회관 대회의실. 평일 오후임에도 회관 앞은 이른 시간부터 전국 각지에서 올라온 더불어민주당 권리당원들로 붐볐다. 행사장 입구에는 '헌법과 민주주의, 당원주권', '당원이 주인인 정당'이라는 문구가 적힌 현수막이 내걸렸고, 대회의실 안은 자리를 가득 메운 참석자들의 열기로 후끈 달아올랐다. 주최 측 추산 약 1천여 명의 당원이 현장을 찾았다.이날 열린 당원주권시대 발기인대회는 민주당 권리당원 중심의 정책·혁신·실천 조직인 당원주권시대의 공식 출범을 알리는 자리였다. 당원주권시대 준비위원회는 전국 권리당원 5천여 명이 발기인으로 등록했다고 밝혔다. 단순한 선언을 넘어 당헌·당규 개혁과 당내 민주주의의 실질화를 행동으로 추진하겠다는 의지를 담은 출범식이었다.행사는 준비위원회의 경과보고로 시작됐다. 사회자는 "당원주권시대는 특정 인물이나 계파를 위한 조직이 아니라 당원이 정당 운영의 주체가 되는 구조를 만들기 위한 실천 조직"이라고 강조했다. 이어 지난해 말부터 이어진 발기인 모집과 전국 단위 준비위원회 구성 과정이 소개됐다.이날 행사에서는 전국 각지에서 상경한 광역별 공동준비위원장들이 차례로 무대에 올라 인사를 전했다. 수도권을 비롯해 충청, 호남, 영남 등 각 지역을 대표해 나온 준비위원장들은 "지역과 세대를 넘어 당원의 뜻이 당 운영에 반영되는 민주당을 만들겠다"고 입을 모았다. 객석에서는 연이어 박수가 터져 나왔고, 일부 참석자들은 자리에서 일어나 환호를 보내기도 했다.행사장의 열기를 끌어올린 것은 당원들의 발언이었다. '내가 바라는 당원주권시대', '내가 생각하는 당원주권시대'를 주제로 단상에 오른 당원들은 자신의 경험과 문제의식을 솔직하게 털어놓았다.부산에서 올라온 한 권리당원은 "오늘 발기인대회는 단순한 선언 자리가 아니라 진짜 주인을 당원으로 되돌려 놓는 출발점"이라며 "지역과 계파를 넘어 당원의 한 표, 한 목소리가 존중받는 민주당이어야 한다. 당원주권은 구호가 아니라 실천이어야 한다. 당원주권 시대로 가는 길에 부산이 앞장서겠다"고 외쳤다.광주에서 온 한 권리당원은 "당원은 선거 때만 동원되는 존재가 아니라 평소에도 토론하고 결정에 참여해야 한다"며 "당원 의사가 실제 의사결정으로 이어지는 구조가 필요하다"고 강조했다. 발언이 이어질 때마다 객석에서는 공감의 박수가 쏟아졌다.이날 발기인대회의 핵심 의제는 '권리당원 1인 1표제'였다. 정청래 당대표가 재추진 의사를 밝힌 이 제도에 대해 당원주권시대는 적극 찬성 입장을 공식화했다. 사회자가 관련 내용을 언급하자 행사장 곳곳에서 "1인 1표"라는 구호가 터져 나왔다.행사를 준비한 송재선 공동위원장은 "지난해 중앙위원회에서 부결된 1인 1표 당헌 개정안을 빠른 시일 내 재추진하는 것을 단기 목표로 삼고 있다"며 "중장기적으로는 당원 참여와 토론이 상시적으로 작동하는 민주당을 만드는 데 역량을 집중하겠다"고 밝혔다. 그는 이어 "대한민국 민주주의가 국민의 힘으로 지켜져 왔듯, 정당 민주주의 역시 당원의 힘으로 다시 세워야 한다"고 강조했다.이날 행사에는 권향엽 민주당 조직사무부총장을 비롯해 문정복·이성윤·서영교·백혜련·임오경·이건태·김병주 의원 등 당 지도부와 현역 의원들도 참석해 당원주권 강화 움직임에 힘을 실었다. 최고위원 보궐선거 후보로 나선 문정복·이성윤 의원은 "당원주권 강화에 공감한다"며 "최고위원 선거 이후 1인 1표 당헌 개정 재추진에 나서겠다"고 밝혔다.행사장 안팎에서는 자연스러운 토론도 이어졌다. 전국 각지에서 올라온 권리당원들은 "당원 교육부터 바뀌어야 한다", "온라인 토론과 참여를 제도화해야 한다"는 제안과 함께 '지역위원회 운영의 민주성 강화가 선행돼야 한다'는 현실적인 지적도 내놨다. 대전의 한 권리당원은 "오늘 같은 자리가 일회성으로 끝나지 않고 실제 제도 변화로 이어지길 바란다"고 말했다.행사 후반부에는 당원주권시대 선언·결의문 낭독이 이어졌다. 선언문에는 헌법과 민주주의 가치 수호, 당원의 자발적 참여와 결정 존중, 당헌·당규 개혁을 통한 실질적 당원주권 실현, 원팀 민주당으로 지방선거 승리와 정부 성공에 기여하겠다는 내용이 담겼다. 참석자들은 자리에서 일어나 선언문을 함께 낭독하며 결의를 다졌다.이어 '지금은 당원주권시대'라는 문구가 적힌 대형 현수막을 펼치는 퍼포먼스가 진행됐고, 단체 기념촬영을 끝으로 공식 행사는 마무리됐다. 촬영이 끝난 뒤에도 많은 당원들은 자리를 떠나지 않고 삼삼오오 모여 토론을 이어갔다.한편 당원주권시대는 이날 발기인대회와 함께 '대한민국 국민을 노벨평화상 후보로 추천합니다'라는 대국민 캠페인도 공식 출범시켰다. 캠페인은 1월 5일부터 20일까지 진행되며, QR코드를 통한 온라인 서명 방식으로 참여할 수 있다.조직 측은 "대한민국 국민이 민주주의와 헌법적 가치를 평화적으로 지켜온 역사를 국제사회가 평가해야 한다"며 "K-민주주의에 대한 자긍심을 높이는 계기가 될 것"이라고 설명했다.국회의원회관을 가득 메운 권리당원들의 발걸음에는 분명한 공통점이 있었다. 당원이 주인인 정당을 더 이상 구호에 머물게 하지 않겠다는 의지였다. 한 참석자는 행사장을 나서며 "오늘은 출발선"이라며 "당원주권이 실제 제도와 문화로 자리 잡을 수 있을지, 이제부터가 시작"이라고 말했다.이날 출범한 당원주권시대가 민주당 내부의 실질적 변화로 이어질 수 있을지 정치권의 관심이 집중되고 있다.한편 이날 발기인대회에 참석한 '당원주권시대' 광역별 공동위원장은 송재선, 고상진, 김경수, 강철승, 강정덕, 심보균, 이진련, 백주선, 구자열, 유현수, 김두영, 박성진, 백두현, 최원용, 김성태, 이민규, 이정훈, 염주노, 김광심, 최승혁, 박상현, 김명식, 박용준, 유행렬, 윤원섭, 신홍근, 권봉수(무순) 등이다.다음은 당원주권시대 설립 취지문 전문이다.