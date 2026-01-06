미 법정에 선 마두로 "나는 결백... 여전히 내 나라 대통령"

큰사진보기 ▲체포된 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령과 그의 배우자 실리아 플로레스가 5일(현지시각) 맨해튼의 다니엘 패트릭 모이니한 미국 법원으로 향하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

미군의 기습 공격에 체포돼 미국으로 압송된 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 법정에서 무죄를 주장했다.마두로 대통령 부부는 5일(현지시각) 뉴욕 브루클린의 메트로폴리탄 구치소에서 맨해튼의 남부연방지방법원으로 이동해 첫 재판에 출석했다.그는 판사 앞에서 진행된 기소인정 여부 확인 절차에서 자신의 마약 밀거래 관여 혐의에 대해 "나는 결백하다. 나는 유죄가 아니다"라면서 "나는 점잖은 사람이고, 여전히 내 나라의 대통령"이라고 말했다.또한 법정에 오기 전까지 기소장을 보지 못했으며, 자신의 권리에 대해서도 알지 못한다고 주장했다.마두로 대통령의 변호인은 "의뢰인은 주권 국가의 원수이며, 그 지위가 보장하는 특권을 누릴 자격이 있다"라며 "군사 작전에 의한 납치의 합법성에 의문이 제기되고 있다. 이를 설명할 방대한 양의 사전 심리 자료를 제출할 것"이라고 밝혔다.AP통신은 마두로 대통령이 재판 내내 법정의 예의를 지키며 꼼꼼하게 메모했고, 자신이 불법적으로 납치되었다는 점을 거듭 강조했다고 보도했다.재판을 지켜본 CNN방송 기자는 "마두로는 단호했고, 자신감이 넘치는 모습이었다. 목소리도 컸고 모든 말에 의도가 분명히 담겨 있었다"라면서 "자신이 (미군에) 납치돼 전쟁 포로가 된 극도의 모욕적인 상황을 강조하고 싶어 했다"라고 전했다.영부인 실리아 플로레스도 "나는 베네수엘라 공화국의 영부인"이라면서 유죄 여부를 묻는 판사의 질문에 "나는 죄가 없다. 완전히 무죄"라고 답했다.보도에 따르면, 재판이 끝나고 마두로 대통령이 자리에서 일어서자 방청석에 있던 한 남자가 스페인어로 "불법 대통령"이라고 소리쳤다. 그러자 마두로 대통령도 방청석을 쳐다보며 스페인어로 "나는 납치된 대통령이다. 나는 전쟁 포로다"라고 말하면서 법정 밖으로 끌려 나갔다.재판이 끝나고 이 남자는 기자들에게 자신이 과거에 마두로 정권에 의해 투옥된 적이 있다고 밝혔다.트럼프 1기 행정부 때인 지난 2020년 마약 밀매와 자금 세탁 등에 관여했다는 이른바 '마약 테러리즘' 혐의로 미국 검찰이 기소한 마두로 대통령이 미국 법정에 출석한 것은 이날이 처음이었다.미국 법무부가 지난 3일 공개한 기소장에 따르면 마두로 대통령과 영부인 플로레스는 베네수엘라 마약 카르텔과 공모해 대량의 코카인을 미국으로 밀반입한 혐의를 받고 있으며, 유죄 판결이 내려지면 종신형에 처해질 수 있다.또한 마두로 대통령 부부가 마약 밀매를 방해한 사람들을 납치하거나 고문, 살해하라고 지시했다는 주장도 담겼다.그러나 마두로 대통령의 아들 니콜라스 마두로 게라는 이날 베네수엘라 국회 개원식 연설에서 자신의 아버지가 미국에 의해 '납치'되었다면서 조국으로 돌아올 수 있도록 국제사회가 연대할 것을 촉구했다.이어 "세계가 제국주의로의 위험한 퇴행을 겪고 있다"라면서 "국가 원수 납치를 용인한다면 다른 나라의 그 누구도 안전하지 않다"라고 주장했다.아울러 "미군의 작전은 베네수엘라 주권을 침해했고, 이런 일이 다른 나라들에서도 벌어질 수 있다"라면서 "오늘은 베네수엘라이지만, 내일은 미국에 굴복을 거부하는 어떤 나라가 그 대상이 될 수 있다"라고 거듭 경고했다.이날 베네수엘라의 국회가 새 의장으로 비준한 호르헤 로드리게스도 "마두로 대통령은 우리의 형제이자 대통령"이라며 "우리의 목표는 그를 조국으로 다시 데려오는 것"이라고 밝혔다.그는 마두로 대통령 체포 직후 베네수엘라 임시 대통령을 맡은 델시 로드리게스의 오빠이기도 하다.한편 마두로 대통령 부부에 대한 다음 공판은 3월 17일 열릴 예정이다.