[강원교육감 여론조사] '진보' 강삼영, 신경호 현 교육감과 초접전

오는 6월 3일 제9회 전국동시지방선거와 함께 치러지는 강원도교육감 선거 후보 적합도 여론조사에서, 진보 진영의 강삼영 전국교육자치혁신연대 상임대표(이하 강 대표)가 보수 진영인 신경호 현 교육감과 오차범위 내에서 접전을 벌이는 것으로 나타났다.G1방송이 (주)리얼미터에 의뢰해 지난 5일 발표한 여론조사 결과에 따르면, 차기 강원교육감 후보 지지도 질문에 응답자의 18.3%가 강삼영 대표를 꼽았다. 이어 신경호 현 교육감이 17.5%, 유대균 전 장학관이 11.6%의 지지를 받았다. 기타 인물을 지지한다는 응답은 8.4%였다.연령별 지지성향을 보면 강 대표는 40~50대에서 높은 지지를 받은 반면 신 교육감은 70세 이상 고령층에서 강세를 보였다.가상 양자 대결에서는 격차가 소폭 더 벌어졌다. 강삼영 대표는 25.9%를 얻어 21.1% 지지를 받은 신경호 교육감을 오차범위 밖인 4.8%p 차이로 앞섰다. 한편 신경호 교육감(22.5%)과 유대균 전 장학관(19.9%)의 가상 대결은 2.6%p 차이로 오차범위 내 접전 양상을 보였다.다만 이번 조사에서 '지지하는 후보가 없다'거나 '잘 모르겠다'고 답한 부동층이 50%를 넘는 것으로 집계돼, 아직 후보 간 확실한 우열을 가리기는 이르다는 분석이 나온다.이번 선거는 지난 2022년 선거의 '리턴매치' 성격이 짙다. 당시 강 대표는 진보 진영 후보 단일화 실패로 신 교육감에게 밀려 2위를 기록하며 고배를 마신 바 있다.최대 변수는 신경호 현 교육감의 '사법 리스크'다. 신 교육감은 불법 선거운동과 뇌물수수 혐의로 기소돼 1심에서 당선무효형에 해당하는 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 현재 항소심을 진행중이이다. 만약 재선에 성공하더라도 대법원에서 형이 확정될 경우 직을 상실할 가능성도 배제하기 어렵다.이번 여론조사는 G1방송이 (주)리얼미터에 의뢰해 2026년 1월 1일부터 이틀 간 강원특별자치도 만 18세 이상 남녀 2509명을 대상으로 무선 전화 가상번호 100%로 실시했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%포인트, 표본추출방법은 성별/연령대별/권역별 인구 구성비에 따른 비례할당추출이며, 표집틀은 국내 통신사 (SKT, KT, LGU+) 제공, 무선 전화 가상번호 리스트다. 조사 방법은 구조화된 설문지를 이용한 자동응답(ARS) 조사, 가중값 산출 및 적용운 성별, 연령대별, 권역별 가중 부여(2025년 11월 말 행정안전부 주민등록인구통계 기준) [림가중], 응답률은 7.6% (총 응답 3만2989명 중 2509명 응답 완료). 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.