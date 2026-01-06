이 대통령과 시 주석의 두 번째 만남, 그 결과물은?

큰사진보기 ▲위성락 국가안보실장이 5일 중국 베이징 한 호텔에 마련한 한국프레스센터에서 한중 정상회담 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.1.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

양국은 북한과의 대화 재개 중요성을 확인하고 한반도 긴장 완화와 평화 구축을 위한 창의적인 방안을 지속 모색해 나가기로 했다. 양국 간 문화 콘텐츠 교류 복원 및 서해 문제에 대한 진전된 공감대를 형성했다.

큰사진보기 ▲5일 베이징 인민대회당에서 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담이 진행되고 있다. 2026.1.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령 부부와 시진핑 중국 국가주석 부부가 5일 베이징 인민대회당에서 열린 이 대통령 공식환영식이 끝난 뒤 어린이들을 향해 손을 흔들고 있다. 2026.1.5 [공동취재 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

위성락 국가안보실장이 5일 브리핑에서 기자들에게 설명한 한중정상회담의 주요 성과 중 일부다. 회담 전 주요 현안으로 관심을 모았던 중국의 '한한령' 완화와 서해 구조물 문제 등을 해결하기 위한 첫 걸음을 떼고 한반도 평화 체제 구축을 위한 중국 측의 협력을 기대할 수 있게 된 것으로 평가된다.위 실장은 이번 회담을 "이재명 대통령은 취임 7개월 만에 미국·중국·일본 3국 정상과 상호 방문 외교를 완료하고 한중 간 전면적 관계 복원 흐름을 공고히 했다"면서 이러한 성과들을 설명했다.그에 따르면, 이 대통령은 시 주석과 회담에서 동북아 역내 정세 관심사에 대해 논의하고 양국이 역내 평화 발전에 기여하기로 했다. 특히 '전략적 협력 동반자 관계'의 성숙한 발전을 위해 매년 양국 정상이 만남을 이어가고 외교 안보 당국을 포함한 다양한 분야에서 전략적 대화 채널을 복원하기로 했다. 또 이를 바탕으로 양국 국방 당국 간 소통과 교류도 확대해 상호 신뢰를 증진하기로 했다.민간·기업 간 교류 및 협력을 강화하기 위한 노력도 거론됐다. 혐한·혐중 정서 대처를 위해 공동 노력하고 양국 개별 기업들의 협력 수요를 바탕으로 호혜적인 공급망 사례를 확산해 나가기로 한 게 대표적이었다. 아울러 올해 안에 한중 FTA 서비스 투자 협상의 의미 있는 진전을 위해 노력하고 양국 간 서비스 시장 분야 협력도 강화하기로 했다.특히 북한과의 대화 재개 필요성에 공감했다. 위 실장은 "(회담을 통해) 한반도의 평화, 안정이 한중 양국의 공동 이익이란 인식을 재확인하고 이를 위한 중국의 건설적 역할 수행 의지를 확인했다"며 "양국은 한반도 긴장 완화와 평화 구축을 위한 창의적 방안을 지속적으로 모색하기로 했다"고 설명했다.북핵 혹은 비핵화란 표현 대신 '창의적 방안'이란 표현을 사용한 것이 눈에 띄는 대목이다. 이 대통령의 방중 당일 탄도미사일 도발을 감행하며 경계심을 드러낸 북한을 고려한 표현으로 이해된다.위 실장은 "북한 비핵화 문제에 대해 확인한 중국 측의 입장이 있느냐"는 질문에 "한반도 평화 안정 논의를 주제로 다양한 이슈가 다뤄졌고 그에 대한 공감대가 있었지만 상세히 소개하기 어렵다. 양해 바란다"고 답했다.다만 "남북관계는 주로 우리가 얘기했다. 상황을 진전하기 위해 노력할테니 주변 주요국도 같이 움직여주면 좋겠다고 했고 중국 측은 지금도 그렇게 하고 있지만 앞으로도 건설적 역할을 하겠다는 입장이었다"고 부연했다.이 대통령과 시 주석은 한중 간 문화 콘텐츠 교류 복원과 관련해서는 "양측 모두가 수용 가능한 분야에서부터 점진적, 단계적으로 교류를 확대해 나가자는 데 공감대를 이루고 세부사항에 대한 협의를 진전시켜 나가자"고 했다.위 실장은 "예컨대 바둑이나 축구 분야 교류를 추진하기로 했고 여타 드라마, 영화 등은 실무부서 간의 협의 하에 진전을 모색해 나가기로 했다"며 "양국 간 민간 우호의 상징인 판다를 추가 대여하는 문제는 우리가 제기했고 이에 대해서도 실무선에서 협의를 해나가기로 공감을 형성했다"고 설명했다.다만 "여전히 중국 입장은 한한령 존재 자체를 시인하지 않는다. 오늘 대화 중에는 약간 가볍게 '그게 있냐, 없냐를 따질 필요는 없다'는 취지의 대화도 있다"며 "한한령이 이걸로 어떻게 되느냐고 점치긴 어렵고 실무협의를 통해 점진적, 단계적 접근을 한다는 공감대가 있었다는 정도만 말씀 드리겠다"고 부연했다.서해 문제에 대해서는 "한중 관계의 안정적이고 장기적인 발전을 위해서는 서해를 '평화롭고 공영하는 바다'로 만드는 것이 중요하다는 데 인식을 같이 하고 서해 구조물 문제에 대해서도 건설적인 협의를 이어나가기로 했다"며 "저는 조심스럽지만 이 부분에서 진전을 볼 수 있겠다는 기대감도 갖게 됐다"고 밝혔다.위 실장은 특히 "서해는 현재 경계가 확정되지 않은 만큼 자제와 책임 있는 행동이 중요하다는 공감대 하에 2026년 내에 차관급 해상 경계 획정 공식 회담을 개최할 수 있도록 함께 노력하기로 했다"고 설명했다. 아울러 "불법 조업 문제에 관련해서도 (중국) 어민 계도 및 단속 강화 등 서해 조업 질서를 당부했고 이를 위한 소통을 지속해 나갈 예정"이라고 덧붙였다.그는 '서해 구조물이 설치된 현 상황을 인정한다는 취지인가'라는 질문에는 "경주(정상회담)에서도 논의했고 실무협의로 풀어보자고 했다. (이후) 실무적 접촉이 진행되던 중 이번 회담이 있었는데 일련의 흐름을 볼 때 (갈등 해소를) 기대한다는 것"이라고 답했다.시 주석이 회담 모두발언에서 "역사의 올바른 편에 서서 정확한 전략적 판단을 해야 한다"고 언급했던 것에 대한 추가 대화 여부에 대한 질문도 나왔다. 해당 발언은 미중 패권 경쟁과 중일 갈등 관련해 한국 정부가 중국에 보다 협력할 것을 요구하는 취지로 해석된 바 있다.특히 중국 관영 신화통신 등이 보도한 중국 측 발표문에는 "한국 측이 중국의 핵심 이익과 중대 관심사를 존중하고 '하나의 중국'을 견지한다"는 내용이 포함됐다. 이는 대만 문제를 거론한 것으로 한국 측 발표에는 담기지 않은 내용이다.위 실장은 이와 관련 "우리 쪽에서 얘기한 건, 한중 관계를 발전시켜야 하고 그러려면 서로가 서로에 대해 상호 존중하고 입장에 대한 배려가 있어야 한다는 취지의 말씀 정도"라며 "대만 관련 더 이상의 논의는 없었다"고 말했다.미국의 베네수엘라 침공이나 중일 갈등 등이 거론됐느냐는 취지의 질문에도 "논의 과정에서 지역 정세라던가 주요 국제 정세들에 대한 언급이 있었고 입장들을 교환했다"며 "완벽히 일치하진 않았지만 대립적이거나 논쟁적이지 않았다. 서로에 대한 이해가 표시됐다"고 설명했다.한편, 위 실장은 "시 주석이 회담 말미에 '이번 (이 대통령의) 방문이 아주 뜻깊다. 한중의 새 시대에 든든한 기초를 다졌다'고 평가했다"면서 성공적인 회담이었음을 재차 강조했다.그는 관련 질문에 "논의가 예정된 시간보다 길어졌는데 어느 주제 때문이라 하기 어렵다. 논의 과정이 허심탄회하고 두 정상 간 개인적 교감이 이뤄지다 보니 얘기가 자연히 길어졌다"며 "경주에 이어 양 정상 간 인간관계랄까, 교감관계가 한층 더 올라갔다. 진지하고 진정성 있는 대화들이었다"고 설명했다.