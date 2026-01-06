[강원도지사 여론조사] 양자 가상대결서 이광재·우상호 모두 김진태에 오차범위 밖 우세

큰사진보기 ▲왼쪽부터 김진태 강원도지사, 이광재 전 강원도지사, 우상호 청와대 정무수석 ⓒ 연합뉴스/사진공동취재/남소연 관련사진보기

6.3지방선거 강원도지사선거 후보자 적합도 여론조사에서 더불어민주당 후보 중(이광재, 우상호) 누가 나와도 국민의힘 김진태 현 강원도지사를 이기는 것으로 나타났다.G1강원민방이 (주)리얼미터에 의뢰해 5일 발표한 여론조사 결과에 따르면, 도지사 출마가 거론되는 후보 중 누구를 지지하느냐는 질문에 국민의힘 김진태 현 도지사가 35.7%로 가장 높게 나타났고, 이어 더불어민주당 이광재 전 도지사 27.7%, 우상호 대통령실 정무 수석 22.7% 순이었다.더불어민주당 표가 분산된 삼자 구도에서는 김 도지사가 민주당 두 후보들을 앞섰지만, 양자 대결에서는 민주당 두 후보 모두 김 도지사를 앞선 것으로 나타났다.먼저 민주당 이광재 전 도지사와 국민의힘 김진태 도지사 양자 대결에서는 이광재 49.5%, 김진태 37.0%로, 이 전 지사가 12.5%p 차로 오차 범위 밖 우세를 보였다. 또 우상호 정무수석과 김진태 도지사와의 양자 대결 역시 우상호 46.3%, 김진태 38.1%로, 우 수석이 8.2%p 앞섰다.더불어민주당 두 후보 중 적합도 조사에서는 이광재 전 도지사(34.7%)가 우상호(25.2%) 현 정무수석에 비해 9.5%p 차이 우위를 보였다.국회의원 선거구의 권역별 지지율을 살펴보면, 김진태 도지사는 홍천·횡성·영월·평창에서, 이광재 전 도지사는 강릉, 우상호 정무수석은 원주에서 강세를 보이는 것으로 나타났다. 후보별 출신 지역은 김진태 도지사는 춘천, 이광재 전 도지사는 평창, 우상호 대통령실 정무수석은 철원지역을 연고로 하고 있다.지난 2022년 강원도지사 선거에서는 김 지사가 54.07%를 얻어 45.92%를 얻은 이 전 지사에게 8.15%p차로 승리했다. 이 전 지사가 민주당 후보로 나설 경우 리턴매치가 된다.한편 이번 여론조사에서 김진태 도지사의 도정 운영에 대한 평가는, 잘한다(39.5%)보다 잘못한다(47.4%)는 응답이 높았다.2022년 지방선거 공천 과정에서 명태균씨에게 도움을 받았다는 의혹을 받아온 김 도지사는 180일간 이어진 민중기 특별검사팀(김건희 특검) 수사결과 기소 대상에 포함되지 않으면서 부담을 덜게 됐다.이번 여론조사는 G1방송이 (주)리얼미터에 의뢰해 2026년 1월 1일(목)~2일(금) 양일 간 강원특별자치도 만 18세 이상 남녀 2509명을 대상으로 무선 전화 가상번호 100%로 실시했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%포인트, 표본추출방법은 성별/연령대별/권역별 인구 구성비에 따른 비례할당추출이며, 표집틀은 국내 통신사 (SKT, KT, LGU+) 제공, 무선 전화 가상번호 리스트다.조사 방법은 구조화된 설문지를 이용한 자동응답(ARS) 조사, 가중값 산출 및 적용운 성별, 연령대별, 권역별 가중 부여(2025년 11월 말 행정안전부 주민등록인구통계 기준) 림가중, 응답률은 7.6% (총 3만2989명 중 2509명 응답 완료). 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.