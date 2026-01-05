민주당 대구 지방의원협의회, 기초의회 생중계 전면 도입 요구

큰사진보기 ▲민주당 대구시당 지방의원협의회는 5일 오후 기자회견을 열고 대구 9개 구군의회에서 모든 회의를 생중계할 것을 촉구했다. ⓒ 민주당 대구시당 관련사진보기

AD

더불어민주당 대구광역시당 지방의원협의회가 대구 지역 9개 기초의회의 '회의 실시간 생중계' 전면 도입을 촉구하고 나섰다.민주당 대구시당 지방의원협의회는 5일 오후 기자회견을 열고 9개 기초의회를 대상으로 본회의와 상임위원회 전 과정에 "회의 실시간 생중계를 전면 도입하라"고 강력히 요구했다.지방의회가 생중계를 하지 않으면서 폐쇄적인 운영 방식이 주민의 알 권리를 침해하고 있다는 것이다.이들은 "투명성 강화와 주민 참여 확대를 위한 구체적인 이행 로드맵 마련이 필요하다"며 회기 중 생중계를 위한 로드맵 마련을 요구했다.앞서 지난해 국민권익위원회도 전국 243개 지방의회를 대상으로 '지방의회 의사 공개 활성화 방안'을 권고한 내용을 근거로 제시하기도 했다. 해당 권고안에는 ▲실시간 중계 확대 ▲회의 공개 시점 명확화 ▲온라인 접근성 강화 등이 핵심 과제로 담고 있다.협의회는 이날 국민권익위의 권고안을 중심으로 ▲전 회의 실시간 생중계 즉각 시행 ▲관련 조례 및 회의 규칙 마련 ▲고령자·장애인 등 모든 시민이 쉽게 시청할 수 있는 시스템 구축 등 3대 요구사항을 발표했다.김보경 지방의원협의회장은 "주민이 지역의 중요한 의사결정 과정을 이미 끝난 뒤에야 알게 되는 것은 민주주의 원칙에 어긋난다"며 "행정 편의적 방식을 버리고 주민 중심의 의회로 거듭나야 한다"고 말했다.김 회장은 "생중계는 의회 운영의 투명성을 높이고 정치 불신을 해소하는 강력한 도구"라며 "다른 지자체들이 이미 실시간 중계를 표준으로 채택한 상황에서 대구만 뒤처질 이유가 없다"고 강조했다.그러면서 "대구의 모든 구·군의회가 책임 있는 답변을 내놓을 때까지 점검과 요구를 이어가겠다"고 덧붙였다.협의회는 이번 기자회견을 시작으로 각 구·군의회별 관련 조례 제·개정안 발의 등 후속 조치를 추진한다는 계획이다.