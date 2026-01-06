시흥시 하수관로 부실시공 제보자, '이문옥 밝은사회상' 특별상 수

▲연결 안 된 하수관로.하수관이 연결되지 않은 채 매립되어 수년간 방치된 모습. 시흥타임즈는 첫 제보 이후 2년간 하수관 부실시공의 현장을 취재하며 문제의 실체를 꾸준히 보도해왔다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기