대흥란.

"뉴트리아 박사, 산림토목 교수, 석사가 '대흥란 전문가'인가."노자산지키기시민행동이 거제남부관광단지 개발과 관련한 '대흥란 시범 이식' 관련해 판단할 '전문가 그룹'에 대해 5일 낸 자료를 통해 이같이 지적했다. 거제남부관광단지는 노자산 골프장 조성 등 사업으로, 환경 파괴 논란을 빚고 있다.이 사업의 핵심은 멸종위기야생 식물인 대흥란의 '시범 이식성공 여부'다. 환경단체는 노자산에 대흥란이 서식하기에 개발을 해서는 안된다고 주장했지만, 낙동강유역환경청은 "이식 대상 대흥란의 10%를 이식하여 최소 2년 이상 생존 여부를 모니터링하고, 이식이 가능하다고 판단될 경우에 한하여 잔여 개체를 이식하라"는 조건을 붙여 협의과정을 진행했다.이 협의과정이 마무리 돼야 승인 절차가 이루어진다. 거제남부관광단지 사업 승인 권자는 경남도다.전문가그룹은 대흥란의 '이식계획의 적정성', '이식 후 모니터링', '이식 성공 여부' 등을 판단한다. 전문가 그룹은 낙동강환경청, 경남도, 전문기관이 추천한 4명으로 구성, 운영하고 있다.노자산지키기시민행동은 국회 기후환경노동위원회 소속 진보당 정혜경 의원(비례)과 정보공개청구로 받은 자료를 분석했다며 "소위 '전문가'의 면면은 황당하고 충격적이다"라고 밝혔다.이들은 "낙동강환경청이 대흥란 전문가라고 추천한 전문가는 생태계 교란 외래생물인 뉴트리아 연구로 2020년 박사학위를 받은 사람이고, 경남도가 대흥란 전문가로 추천한 대학교수는 산림토목분야 엔지니어다. 두 분 모두 대흥란 관련 연구 실적 등은 전무하다"라고 밝혔다.또 국립생태원이 추천한 사람은 원예학 '석사'이고, 한국환경연구원은 정보 공개하지 않았다는 것이다.노자산지키기시민행동은 "통상 '학계 전문가'란 특정 분야에서 오랜 기간 연구 성과를 쌓은 학자로서, 대학 교수, 연구소 연구원, 박사 학위 소지자로 공식적인 연구 경력과 학위를 갖춘 연구자를 말한다"라며 "최소한 3명은 대흥란 전문가로 볼 수 없다. 자진 사퇴하든지, 추천 취소하든지, 해체해야 한다"라고 제시했다.이들은 "거제남부관광단지 개발은 거제시장의 공약이며, 거제시는 관광단지 지정 신청권자이다. 거제시가 개발을 좌우할 전문가그룹을 구성하고 운영하는 것은 이해충돌이다. 고양이 생선가게다"라며 "객관성과 공정성이 없는 전문가 그룹 구성 운영에다 전문성, 과학성도 전혀 없는 전문가 아닌 전문가들을 거수기나 들러리 세워 오직 대흥란 이식 성공을 발표하기 위한 사기행위에 다름아니다"라고 지적했다.그러면서 이들은 "거제시는 국민신문고 민원 답변에서 '전문가그룹은 사업자로부터 자문료를 받는다'고 답했다. 사업자로부터 돈을 받는다니, 과연 객관성과 공정성을 기대할 수 있겠는가?"라며 "우리는 전문가그룹이 공정성과 객관성이 무너져 신뢰할 수 없다고 수차례 지적해 왔는데 모두 사실로 확인되고 있다"라고 밝혔다.이어 "대흥란의 굴취 이동, 이식과 모니터링을 사업자가 직접 하고 있고, 소위 전문가그룹은 사업자가 '조성해 놓은' 이식 현황 및 사업자의 모니터링 결과를 사실상 구경만 하고 있는 수준이다"라고 덧붙였다.이들은 "대흥란 전문가가 아닌 참가자들은 자진사퇴하고, 추천기관은 추천을 철회하라", "낙동강환경청은 거제시에 전문가그룹 구성 운영을 맡김으로써 멸종위기종 보호라는 국가 책무를 저버린 것에 대해 책임지고 사과하라"라고 밝혔다.거제남부관광단지 조성 사업은 노자산을 포함해 거제 남부면과 동부면 일대 369만 3875㎡에 골프장과 호텔, 콘도, 종합쇼핑몰 등을 짓는 것으로, 경남도는 2019년 이곳을 관광단지로 지정·고시했다.