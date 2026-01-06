[홍성] 정치인들의 새해 인사 펼침막, 보행자 안전까지 위협

큰사진보기 ▲홍성 지역 주요 도로에는 병오년 새해를 축하하는 정치인들의 펼침막이 무분별하게 설치되어 도시미관은 물론 시민들의 안전도 우려되고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲홍성 지역 주요 도로에는 병오년 새해를 축하하는 정치인들의 펼침막이 무분별하게 설치되어 도시미관은 물론 시민들의 안전도 우려되고 있다. 펼침막은 홍성의 한 회전교차로 주변 가로수에도 묶여있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍성 지역 주요 도로에는 병오년 새해를 축하하는 정치인들의 펼침막이 무분별하게 설치되어 도시미관은 물론 시민들의 안전도 우려되고 있다. 일부 펼침막은 가로수가 휘어질 정도로 당겨서 설치됐다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍성 지역 주요 도로에는 병오년 새해를 축하하는 정치인들의 펼침막이 무분별하게 설치되어 도시미관은 물론 시민들의 안전도 우려되고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲펼침막이 설치된 지정 게시대 옆 쇠 파이프에는 너무도 많은 펼침막이 설치됐던 탓인지 줄이 지저분하게 널려 있었다. ⓒ 신영근 관련사진보기

병오년 새해를 맞아 충남 홍성 곳곳에 정치인들의 새해 인사 펼침막이 내걸려 있다. 하지만 이 펼침막으로 인해 도시 미관은 물론 시민들의 불편이 이어지고 있어 우려의 목소리가 나온다.정치 펼침막은 정당 등 일정 요건만 갖추면 신고나 허가 절차 없이 설치할 수 있다. 가로수, 횡단보도 앞과 건물 외벽 등 시민들 눈에 잘 띄는 곳이라면 법 위반이 아니라는 이유로 무분별하게 설치되고 있는 실정이다.뿐만 아니라 가로수가 휘어질 정도로 당겨서 설치되어 있거나, 지정 게시대 옆 쇠 파이프에는 너무도 많은 펼침막이 설치됐던 탓인지 줄이 지저분하게 널려 있기도 하다. 특히, 횡단보도 주변의 펼침막은 운전자와 보행자의 시야를 가려 사고 위험이 크다.펼침막 대부분은 김태흠 도지사를 비롯해 박정주 행정부지사 그리고 기초·광역의원들이 내걸었으며, 일부 정당의 부정선거를 주장하는 펼침막도 눈에 띄었다. 특히, 오는 6월 지방선거를 앞두고 거리 곳곳에 출마 예정자들의 펼침막까지 더해진 상황.또한, 지방선거 전 대전충남 통합이 논의되면서 대전 지역 정치인의 펼침막이 충남도청이 있는 내포신도시에도 설치되는 등 예전보다 더 많은 수의 펼침막이 걸려 있다.문제는 정당이 아닌 단체나 개인이 설치한 펼침막은 위법에 해당하는 데도 지자체가 손을 놓고 있다는 점이다. 지난 연말부터 10여 일 동안 불법으로 내걸린 펼침막이 적지 않다.반면, 상가 등을 홍보하는 펼침막은 주말임에도 불구하고 철저한 단속 탓인지 눈에 띄지 않아 대비를 이룬다. 이같은 정치인들의 무분별한 펼침막과 지방선거를 앞두고 내걸린 출마 예정자들의 펼침막에 시민들은 규제를 촉구하고 있다.이에 대해 홍성군 관계자는 5일 기자와 통화에서 "정당에서 설치한 현수막은 불법이 아니어서 단속이 어렵다"면서 "다만, 정당 이외(출마 예상자들의 새해 축하) 개인 명의 현수막은 불법"이라고 말했다.그러면서도 "개인명의 현수막은 단속 대상이지만 연말연시 새해를 축하하는 의미라서 당분간 단속을 유예했다"며 "하지만, 조만간 이같은 불법 현수막을 철거할 예정"이라고 덧붙였다.