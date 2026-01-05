큰사진보기 ▲거제 이수도 둥지민박, 이웃돕기 성금 100만원 기탁 ⓒ 거제시청 관련사진보기

거제 장목면 이수도에서 둥지민박을 운영하고 있는 박정배 대표는 지난 5일 장목면민을 위해 사용해 달라며 이웃돕기 성금 100만 원을 기탁했다.박정배 대표는 "지역 내 어려움을 겪고 있을 소외계층에게 보탬이 되고 싶은 마음에 기부를 결정했다"며, "앞으로도 보람된 일을 이어갈 수 있도록 노력하겠다"며 소감을 전했다.이번에 기부된 금액은 장목면지역사회협의체의 특화사업 비용으로 사용될 예정이다.