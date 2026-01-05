사회부산경남한줄뉴스 26.01.05 19:34ㅣ최종 업데이트 26.01.05 19:34 거제 이수도 둥지민박, 이웃돕기 성금 100만원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲거제 이수도 둥지민박, 이웃돕기 성금 100만원 기탁 ⓒ 거제시청 관련사진보기 거제 장목면 이수도에서 둥지민박을 운영하고 있는 박정배 대표는 지난 5일 장목면민을 위해 사용해 달라며 이웃돕기 성금 100만 원을 기탁했다. 박정배 대표는 "지역 내 어려움을 겪고 있을 소외계층에게 보탬이 되고 싶은 마음에 기부를 결정했다"며, "앞으로도 보람된 일을 이어갈 수 있도록 노력하겠다"며 소감을 전했다. 이번에 기부된 금액은 장목면지역사회협의체의 특화사업 비용으로 사용될 예정이다. #거제시 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사경남지사 여론조사 가상대결, 김경수 38.1%-박완수 38.3% 갤러리 오마이포토 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" 1/9 이전 다음 이전 다음 '61년 만에 의장이 방해한 곳' 손팻말 세우고 필리버스터 나선 곽규택 '통일교 금품수수 의혹' 전재수 전 장관 경찰 출석 야당 대표로 첫 필리버스터 나선 장동혁 24시간 무제한토론 마치고 박수 받는 장동혁 대표 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.