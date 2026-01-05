"김현지가 절차대로 처리"-"조사 안해"... 김병기 공천헌금 탄원서 공방

큰사진보기 ▲김병기 더불어민주당 원내대표가 지난달 30일 서울 여의도 국회에서 사퇴 입장을 밝히기 위해 들어서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당이 원내대표에서 물러난 김병기 의원의 공천헌금 의혹을 담은 전직 구의원들의 탄원서가 당 시스템과 절차에 따라 적법하게 처리됐다며 '윗선 개입' 논란 진화에 안간힘을 쓰고 있다.민주당은 5일 해당 탄원서가 2024년 총선을 앞두고 당시 이재명 의원실 보좌관인 김현지 현 청와대 제1부속실장에게 전달됐으며, 김 실장은 당이 정한 절차에 따라 이를 당대표실이 아니라 당 사무국에 전달했다는 설명을 내놨다.하지만 당시 해당 탄원서를 김현지 실장에게 전달했다는 이수진 전 의원은 탄원서 전달 이후 당 차원의 별다른 조사가 이뤄지지 않았다며 뭉개기 의혹을 거듭 제기하면서 당이 후속 조치에 대한 사실 관계를 밝혀야 한다고 촉구했다.김현정 민주당 원내대변인은 5일 국회 소통관 브리핑에서 김병기 의원이 연루된 공천헌금 의혹과 관련해 "어느 정당이든 선거 시기가 되면 공천과 관련한 투서가 난무한다. 이러한 투서들은 당이 정한 선거사무 시스템과 절차에 따라 다뤄진다"라며 "김현지 보좌관은 이수진 전 의원의 투서를 당에 전달했다. 당대표의 국회의원실 보좌관이 선거사무 시스템과 절차에 따라 조치한 것"이라고 밝혔다.김 원내대변인은 이날 브리핑이 끝나고 기자들과 만나 "김현지가 (탄원서를 받아) 당대표실에 전달한 건 맞고 당대표실에서 (윤리)감찰단에 넘긴 것"이라고 추가로 설명했다. 하지만 추후 공지를 통해 사실 관계를 수정했다. 김 원내대변인은 "김현지 보좌관이 당 사무국에 전달한 것으로 했는데 백브리핑에서 당대표실로 와전된 듯하다"라며 "당대표실이 아니고 당 사무국으로 바로잡아 주시길 바란다"라고 알렸다.김 원내대변인은 "당대표의 국회의원실 보좌관이 들어온 후보자 관련 투서를 받고도 방기해서도 안되지만 투서 내용을 토대로 공천에 개입하는 것은 의원 보좌관의 역할이 아닐뿐더러 심각한 문제"라며 "이러한 사정을 뻔히 알면서도 김현지 부속실장의 이름을 거론하는 것은 몰염치한 정치공세일 뿐"이라고 지적했다.그러면서 "저질 정치공세로 일관하며 대통령의 리더십을 훼손하려는 특정 야당과 이에 편승하는 일부 언론의 맹성을 촉구한다"라고 밝혔다.하지만 이수진 전 의원은 2024년 총선을 앞두고 김병기 의원의 공천헌금 의혹이 담긴 전직 구의원들의 탄원서를 당시 이재명 의원실 보좌관이었던 김현지 실장에게 전달했으나 별다른 조사가 이뤄지지 않고 결국 해당 의혹이 무마된 게 문제라며 민주당에 날을 세웠다. 이 전 의원은 5일 <오마이뉴스>와 통화에서 이 같은 입장을 밝히면서 당시 탄원서를 쓴 구의원들에 대한 조사가 이뤄졌는지 민주당이 입장을 밝혀야 한다고 강조했다.이 전 의원은 이날 통화에서 "탄원서를 보기만 하는 게 문제가 아니라 (탄원서를 쓴) 두 사람(전직 구의원)을 불러 조사해 달라고 한 건데 안 한 거면 (공천헌금 의혹을) 뭉갠 거지 그걸 뭐라고 표현해야 하느냐"라며 '윗선'의 뭉개기 의혹을 거듭 주장했다.