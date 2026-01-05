효성중공업 변압기 시험 국산화 성공... 조현준 회장 '기술 경영' 성과

큰사진보기 ▲국내에서 초고압변압기의 안정성 검증 시험을 직접 수행할 수 있는 길이 열렸다. 효성중공업이 국내 최초로 ‘실 모델 내아크 고장 시험’을 자체 기술로 성공적으로 수행하며, 그동안 해외 기관에 의존해왔던 고난이도 시험을 국내에서도 안전하게 진행할 수 있는 체계를 마련했다. ⓒ 효성중공업 관련사진보기

큰사진보기 ▲효성중공업 조현준 회장 ⓒ 효성중공업 관련사진보기

국내에서 초고압변압기의 안정성 검증 시험을 직접 수행할 수 있는 길이 열렸다.효성중공업이 자체 기술로 '실 모델 내아크 고장 시험'에 성공한 것. 이는 국내 최초로, 그동안 해외 기관에 의존해 왔던 고난이도 시험을 국내에서도 안전하게 진행할 수 있는 체계를 마련했다.이번 성과는 조현준 효성 회장의 '기술 경영' 철학과 맞닿아 있다. 조 회장은 "기술이 뒤처진 제품이나 불량은 결코 용납할 수 없다"며 "전력기기는 수명이 긴 만큼 고객에게 장기적인 신뢰를 줄 수 있는 초격차 기술력이 필요하다"고 강조해 왔다.내아크 고장 시험은 변압기 내부에서 아크(arc) 현상이 발생했을 때 폭발이나 화재 위험을 얼마나 안전하게 제어할 수 있는지를 검증하는 과정이다.아크는 전기가 새어 불꽃처럼 튀는 현상으로, 대형 전력기기에서는 대형 사고로 이어질 수 있어 고위험 고장으로 꼽힌다. 특히 초고압 대용량 변압기의 경우 폭발 위험이 크기 때문에 안전 검증 시험은 필수적이다. 그러나 국내에는 관련 장치와 체계가 없어 그동안 해외 기관에 의존할 수밖에 없었다.효성중공업은 지난 2년간 ▲내아크 시험 회로 설계 ▲시험 방법론 ▲측정 기술 등을 연구·축적하고, 폭발 상황을 정교하게 재현할 수 있는 소형 특수 시험 장치를 독자 개발했다. 또한 한국전기연구원(KERI)과 협력해 안전 관리·검증 체계를 만들어 대규모 시험을 국내에서도 안전하게 수행할 수 있는 기반을 마련했다.그 결과 효성중공업은 국내 최초로 154kV 친환경 절연유 변압기의 내아크 시험에 성공했다. 이번 시험은 설계 단계부터 폭발 압력 측정 시스템까지 효성중공업 자체 기술로 수행됐으며, 해외 시험 대비 비용과 시간을 크게 절감했다는 점에서 의미가 크다.시험에 사용된 친환경 절연유 변압기는 기존 광유 대신 생분해성 절연유를 적용해 발화점이 높고 순 발열량이 낮아 폭발과 화재에 강하다. 또한 누출 시 환경 부담이 적어 인구 밀집 지역이나 지하 변전소 등 화재 대응이 어려운 환경에서 특히 효과적이다.효성중공업 관계자는 "이번 내아크 고장 시험은 단순한 간접 압력 확인이 아닌 실제 폭발 상황에 준하는 조건에서 진행된 만큼 엔지니어링과 안전 설계가 핵심이었다"며 "순간적으로 발생하는 압력 증가 데이터를 확보한 이번 성과는 효성이 꾸준히 축적해온 기술력의 결과이자 국내 변압기 산업의 고안전성 기반을 마련한 의미 있는 전환점"이라고 말했다.