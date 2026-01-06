메뉴 건너뛰기

26.01.06 09:23최종 업데이트 26.01.06 09:23

충남 당진, 온실가스 직접배출량 5723만 톤 '전국 1위'

당진환경운동연합, 지역 온실가스 배출 자료 분석

당진석탄화력발전소
당진석탄화력발전소 ⓒ 이재환 -충남환경운동연합 제공

석탄화력발전소와 현대 제철소가 위치한 충남 당진시가 온실가스 직접배출량이 전국에서 가장 많은 것으로 파악됐다.

앞서 온실가스종합정보센터는 지난해 12월 31일 온실가스종합정보센터는 인터넷 누리집을 통해 '2025년 지역 온실가스 인벤토리(2010-2023)'를 공표했다. 공표된 자료는 2010년부터 2023년까지 14년 동안 전국 229개 시·군·구의 지역별 온실가스 직접배출량과 간접배출량 자료이다.

5일 당진환경운동연은 해당 자료를 분석한 결과 당진시의 2023년 온실가스 직접배출량(VKT기준)은 5722만 8616톤으로 전국 1위를 차지했다고 밝혔다.

AD
지역별 직접배출량 순위는 당진시 1위, 태안군 5위, 보령시 6위, 서산시 16위로 상위 20위 이내에 충남의 4개 시군이 포함됐다.

김정진 당진환경운동연합 사무국장은 "석탄을 사용하는 당진화력과 현대제철이 당진시 온실가스 직접배출 1위가 된 이유"라며 "당진시가 탄소중립 달성을 위해서는 석탄이나 LNG 등 화석연료에서 벗어나야 한다"고 강조했다. 그러면서 "화석연료 의존을 벗어나 재생에너지로 조속한 에너지 전환이 시급하다"고 밝혔다.

#온실가스

이재환 (fanterm5)
