'떡만둣국'에 한중 민간 교류 담은 김혜경 여사

큰사진보기 ▲김혜경 여사가 5일 베이징 주중 한국대사관저에서 열린 한중 가교 역할 중국인 여성 초청 한식 오찬 간담회에서 참석자들을 위한 떡국에 고명을 얹어 옮기고 있다. 2026.1.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령과 함께 중국을 방문한 김혜경 여사가 5일 한중 양국 교류의 가교 역할을 하고 있는 중국 여성들을 베이징 주중 대한민국 대사관저로 초청해 '떡만둣국'을 대접했다. 새해가 되면 떡국을 먹는 한국 문화와 춘절(중국 설날)에 만두를 빚어 먹는 중국 문화의 '교집합' 격인 한식을 대접하며 한중 민간 교류에 보다 깊은 의미를 부여한 것이다.김 여사는 "오늘 이 자리에는 한국과 맺은 소중한 인연을 바탕으로 교육·문화·예술·스포츠·사회복지·기업경영 등 다양한 분야에서 활약 중인 여러분들께서 함께 해주셨다"라며 "한중 양국의 우호 교류를 위해 애써주신 여러분과 한국의 떡국, 중국의 만두가 어우러진 떡만둣국을 나누어 먹으며 모두에게 평안하고 넉넉한 한해가 되길 바란다"고 밝혔다.김 여사는 오찬에 앞서 미리 대사관저에 도착해 주방에서 직접 요리를 준비한 것으로 전해졌다. 손님들이 도착한 뒤, 한복 앞치마를 입은 김 여사는 "솔직히 처음부터 끝까지 제가 혼자 다 한 것은 아니랍니다"라며 미리 준비한 떡만둣국에 계란지단·김가루 등 고명을 손수 올려 식사를 대접했다.특히 "떡만둣국을 한국에서 끓이면 지단 부치는 게 제일 일이다. 프라이팬이 오래되고 그러면 엄마들이 되게 힘들어하는 게 지단 부치기인데 오늘은 유난히 잘 된 걸 보니깐 중국과 대한민국의 사이가 점점 더 좋아지지 않을까 하는 그런 희망을 느껴본다"라고 의미를 부여했다.안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "이번 오찬은 편안한 분위기에서 집으로 손님을 초대해 식사를 함께한다는 마음으로 마련된 자리"라며 김 여사와 참석자들이 나눈 대화 일부도 함께 소개했다.그에 따르면, 왕단 베이징대학 한반도센터 소장은 "단순한 한 끼 식사가 아니라 언어와 국경을 넘어선 진정한 정이라고 생각한다"라며 김 여사의 초청에 감사를 표했다. 그러면서 "앞으로도 양국 우호 관계의 사절 역할을 계속 담당하겠다"라고 밝혔다.자오수징 중국장애인복지기금회 이사장은 "김 여사의 따뜻한 마음이 따뜻한 날씨를 부른 것 같다"면서 한국 기업과 장애인 복지 분야에서 협력사업을 진행했던 경험을 공유했다.판샤오칭 중국전매대 교수는 "임권택 감독의 판소리 영화를 보고 감명받아 한국 유학길에 올랐다"며 문화 교류의 중요성을 강조했고, 한국에서 유학한 궈단양 중국전매대 부교수와 장나 베이징대 부교수는 "학문, 청년 교류가 더욱 활발해지길 바란다"고 밝혔다.장영희 성영식품유한공사 대표는 "중국시장에 대한 이해와 지원이 충분하지 않았던 시절 어려움도 많았지만 한국식품을 중국에 알리겠다는 신념 하나로 버텨왔다"며 "오늘 앞치마를 입고 직접 음식을 준비한 김혜경 여사의 모습에 깊은 감동을 받았다"고 소회를 밝혔습니다.이에 김 여사는 "한국 음식을 세계에 널리 알리고 싶다는 사명감을 가지고 있다"며 "요리책을 출간했던 경험을 바탕으로 K-푸드를 주제로 하는 두 번째 책을 준비하고 있다"고 밝혔다.아울러 참석자들에게 "여러분이 만들어가는 모든 순간이 한중 우호 관계를 더욱 풍요롭게 하는 중요한 토대가 된다"며 "이러한 노력들이 앞으로도 계속 이어질 수 있도록 힘써주길 바란다"고 당부했다.