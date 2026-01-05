이천시, 19일부터 남부 반다비문화체육센터 시범운영

큰사진보기 ▲경기 이천시는 ‘이천시 남부 반다비문화체육센터’를 오는 19일부터 시범운영에 들어간다고 5일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

AD

경기 이천시가 오는 19일부터 '이천시 남부 반다비문화체육센터' 시범운영에 들어간다고 5일 밝혔다.'이천시 남부 반다비문화체육센터'는 부지면적 9,005㎡, 연면적 2,833㎡ 규모로, 국·도비와 시비를 포함해 총 300억 원의 사업비가 투입돼 지하 3층~지상 2층 규모로 건립됐다. 주요 시설로는 수영장(25m×5레인), 헬스장, 단체운동(GX)·요가실, 다목적 스포츠실 등 체육시설과 함께 260석 규모의 공연장, 문화센터, 동아리실 등 문화시설을 갖추고 있다.시설 운영은 이천시시설관리공단에서 위탁 운영하며, 2026년 상반기까지는 무료로 개방되고 하반기부터는 유료 운영으로 전환될 예정이다. 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 2026년 5월부터는 오전 6시부터 오후 10시까지로 확대 운영할 계획이다. 시범운영 기간에는 이천시민 우선 이용으로 운영된다.김경희 이천시장은 "남부 반다비문화체육센터는 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 생활체육·문화 공간으로, 지역 주민의 여가 활동과 건강 증진에 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.