'이달의 섬 인물' 발표하자

우주의 기원을 탐구하는 <모든 것의 시작>이라는 책은 우주와 인간의 역사를 축약해 설명하고 있다. 우주의 역사를 러닝타임 24시간짜리 영화로 축약하여 필름을 거꾸로 돌려보면 엔딩크레딧이 지나가고 4/100초 후에 최초의 인간이, 1시간 후에 최초의 동물이, 다시 7시간을 기다리면 지구와 태양계의 탄생 비화가, 여기서 16시간을 더 기다려야 우주의 탄생을 볼 수 있다는 것이다.어떻게 보면 섬도 하나의 작은 우주랄 수 있다. 섬이 형성되고 그곳에 사람이 살기까지에도 형언할 수 없는 세월과 서사가 존재한다. 하지만 육지를 중심으로 바쁘게 살아가는 우리는 이러한 섬의 가치와 소중함을 잊고 살 때가 많다.우선 동해의 보루인 독도와 울릉도부터 살펴보자. 신라 이사부 장군이 나무 사자로 우산국을 복속한 이래, 울릉도·독도 수호의 역사는 그저 주어진 것이 아니었다. 숙종 시대 안용복이 일본 막부와 담판을 벌였던 기개는 그 누구도 따라 할 수 없던 담력의 결정체였다. 또한, 계절풍을 이용해 울릉도·독도를 넘나들며 어업과 벌목 등으로 생업을 유지했던 여수 거문도·초도 사람들의 공도 잊을 수 없다. 1882년 이규원 검찰사는 울릉도 현지 실태조사 결과인 <울릉도검찰일기>를 고종에게 보고했으며, 고종은 '대한제국 칙령 제41호'를 통해 울릉군에서 독도를 관할하도록 명시했다.이어 울릉군 초대 군수로 임명받은 인천 소야도 출신의 배계주는 독도의 실효적 지배를 몸소 실천했다. 이러한 수호의 의지는 훗날 개인 재산을 털어 독도를 지켜낸 홍순칠과 독도의용수비대의 투혼으로 계승되었다.남해와 서해의 섬들 역시 섬 주민들의 땀과 눈물로 일궈졌다. 김대중 대통령 고향인 신안군 하의도와 상태도, 하태도 등 하의3도에서는 무려 300년이 넘는 오랜 기간에 걸쳐 토지탈환 운동이 벌어졌다. 세계사에서도 그 유례를 찾아볼 수 없을 정도다.관원과 토호의 착취, 부당한 세금을 견디지 못해 흑산도에서 한양까지 올라가 임금 앞에서 격쟁을 불사했던 사람도 있다. 흑산도 부속 섬 대둔도 출신의 김이수는 정조의 행차 앞에서 섬 주민의 억울함을 호소해, 오늘날 민권운동의 시발로 여겨진다.우이도 출신의 홍어 장수 문순득은 또 어떠했는가? 1802년 1월 흑산도 근방의 섬으로 홍어를 사러 갔던 그는 예상치 못한 강풍에 표류한 후 현 오키나와·필리핀·마카오·중국 본토 등을 3년 동안 떠돈 끝에 고향으로 돌아왔다. 정약전은 문순득의 경험을 듣고, 그에게 '천초(天初)'라는 호를 지어줬는데, 이는 조선인 중 최초 경험자라는 뜻이다. 그가 얻었던 지식은 실학자 정약전, 정약용, 이강회에게 전해지며 잠자던 조선을 깨우는 데 일조했다.'섬은 섬으로 다스려야 한다'고 주장하며 이를 실천한 행정가도 있었다. 조선말 전라도관찰사 이도재는 고종을 설득, 섬들로만 구성된 완도군 돌산군 지도군을 설군해 변방인 섬을 국가 시스템의 중심으로 끌어올렸다. 초대 지도군수 오횡묵은 치밀한 관찰력으로 <지도군총쇄록>을 남겨 섬 행정의 실질적인 체계를 세웠다. 그는 섬 주민들의 삶을 철저히 이해하고 체득하기 위해 한양에서 부임지인 지도까지 7일 동안 오로지 배를 타고 이동하기도 했다.이러는 사이, 서태석은 신안 암태도에서 '암태 소작인회'를 결성해 친일 지주와 일제강점기 식민수탈에 맞섰으며, 그 결과 소작료 인하의 성과와 함께 대규모 소작쟁의 운동을 전국으로 확산하는 도화선이 되었다.섬의 역사는 비단 영토 개척과 수호에만 머물지 않았다. '소록도 천사'라 불렸던 오스트리아 간호사 마리안느 스퇴거와 마가렛 피사렉은 1966년부터 2005년까지 40년 가까이 전남 고흥군 소록도에 머물며 한센인의 상처와 아픔을 치유하는 데 헌신했다. 또한 인천 덕적도에 병원을 세운 파란 눈의 성자 최분도 신부는 척박한 섬을 인간의 온기로 채운 섬의 성자였다.이에 필자는 행정안전부와 한국섬진흥원에 제언하고자 한다. 섬 발전에 이바지한 역사적 인물에 관한 연구·발굴로 매월 '이달의 섬 인물'을 선정해 발표하자. 국가보훈부의 '이달의 독립운동가'처럼 이들을 공인하고 홍보한다면 섬 주민들에게는 자긍심을 심어주고, 국민에게는 섬에 대한 관심도를 높여 대한민국이 해양 강국으로 나아가는 디딤돌이 될 수 있기 때문이다.