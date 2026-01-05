이재명의 '그냥드림' 확대·발전 시킨 정명근 "추가 개소로 접근성 높인다"

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 ‘먹거리 기본보장코너(그냥드림)’ 현장을 점검하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 ‘먹거리 기본보장코너(그냥드림)’ 현장을 점검하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시 ‘먹거리 기본보장코너(그냥드림)’ 내부 모습. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 ‘먹거리 기본보장코너(그냥드림)’ 현장을 점검하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

40대 신용불량자 A씨는 최근 생계의 어려움을 겪다가 지인의 권유로 화성 남부종합사회복지관에 있는 '먹거리 기본보장코너(그냥드림)'를 찾았다. A씨는 먹거리를 전달받는 과정에서 사회복지사와 현장 상담을 진행했고, 이는 그의 일상을 다시 회복하는 계기가 됐다.상담 과정에서 A씨가 금융 문제로 어려움을 겪고 있다는 사실을 확인한 사회복지사가 남양읍 행정복지센터와 연계해 긴급복지지원 제도를 안내한 것이다. 아울러 A씨에게 화성시 금융복지상담센터 안내문도 함께 전달했다.그동안 관련 정보를 알지 못해 도움받지 못했던 A씨는 안내에 따라 남양읍 행정복지센터에 긴급복지를 신청하는 등 지원을 기다리고 있다. A씨 외에도 '그냥드림'을 찾은 시민들 가운데 식료품을 지원받는 과정에서 금융·복지 상담 안내를 받고 관련 자료를 챙겨가는 사례가 이어졌다.화성특례시가 지난해 12월 1일 도입한 '그냥드림'이 운영 한 달 만에 이용자가 4배 이상 증가하며 지역사회의 촘촘한 복지안전망으로 자리 잡고 있다.정명근 화성특례시장은 5일 "화성의 '그냥드림'은 먹거리를 건네는 작은 실천에서 출발했지만, 현재는 상담과 연계를 통해 위기 상황을 조기에 발견하고 필요한 지원으로 이어지는 생활 밀착형 복지 플랫폼으로 자리 잡고 있다"며 "올해도 권역별 거점을 추가로 확충해 시민 누구나 생활권 내에서 더욱 쉽게 이용할 수 있도록 발전시켜 단 한 사람의 삶도 놓치지 않는 행정을 이어가겠다"고 강조했다.'먹거리 기본보장코너(그냥드림)' 사업은 방문 시민에게 햇반, 라면, 김 등 3~5종의 먹거리 품목을 현장에서 즉시 제공하는 생활밀착형 복지사업이다. 지난 12월 1일부터 △나래울푸드마켓과 △행복나눔푸드마켓 2곳에서 운영되고 있으며, 취약계층의 먹거리 접근성을 높이는 데 중점을 두고 있다.'그냥드림' 사업은 이재명 대통령이 경기도지사 재임 당시 추진한 '경기 먹거리 그냥드림 코너'를 기반으로 시작됐다. 화성특례시가 이를 지역 여건에 맞게 발전시켜, 화성시 금융복지상담센터와의 연계를 강화한 것이 특징이다. 먹거리 지원과 함께 금융 상담까지 연계해, 시민들이 더 실질적인 도움을 받을 수 있는 구조를 마련했다.화성특례시가 자체 집계한 방문자 현황자료에 따르면, '그냥드림' 사업은 운영 한 달 만에 이용자가 4배 이상 증가하며 뚜렷한 성장세를 보였다. 지난해 12월 1일 도입 이후 초기 하루 평균 이용자는 16명 수준이었으나, 보름을 넘기면서 하루 평균 66명이 방문하며, 도입 초기 대비 4배 이상 증가한 수치를 기록했다. 특히 12월 17일에는 하루 76명이 방문해 운영 이후 가장 많은 이용자 수를 기록했다.이처럼 단기간에 이용자 수가 4배 이상 증가한 것은 타 지자체에서도 쉽게 찾아보기 어려운 성과다. '그냥드림'이 일회성 이용에 그치지 않고 지속적인 확산 흐름을 만들어가고 있음을 보여준다.화성특례시는 "이 같은 증가세는 이용 과정에서 체감한 만족도가 자연스럽게 공유되며 확산한 결과로 풀이된다"면서 "실제 현장에서는 '지인에게 이야기를 듣고 왔다', '주변에서 먹거리를 받은 것을 보고 찾아왔다'는 방문객이 꾸준히 늘고 있다"고 전했다. 초기에는 생필품 지원을 목적으로 찾았다가, 상담을 통해 복지·금융 지원까지 연계되는 경험을 하면서 그 과정이 주변으로 전해지고 있다는 것이다.화성특례시는 방문 증가세에 대응해 '그냥드림' 확대에 나선다. 시는 5일 동탄에 있는 △은혜푸드뱅크를 시작으로 1월 중하순에는 △봉담읍사무소와 △서부종합사회복지관에 '그냥드림' 코너를 추가 개소해 촘촘한 먹거리 안전망을 구축할 방침이다.이번 '그냥드림' 추가 개소는 권역별 거점형 운영 방식으로 추진된다. 시는 기존 남부·동부권 거점에 더해 △서부권(서부종합사회복지관) △북부권(봉담읍사무소) △동탄권(은혜푸드뱅크)까지 거점을 확장해 총 5개소 체계를 구축한다. 이를 통해 특정 지역 편중을 해소하고, 시민이 생활권 내에서 더욱 쉽게 먹거리 지원을 받을 수 있도록 접근성을 높인다는 방침이다.1월 중 5개소 운영 체계가 구축되면 화성특례시는 경기도에서 가장 많은 '그냥드림' 공간을 운영하는 지자체가 된다. 시는 향후 이용 현황과 지역별 수요를 종합적으로 검토해 권역별 거점 확충을 지속적으로 추진할 계획이다.정명근 시장은 "운영 한 달 만에 '그냥드림'을 찾는 시민이 네 배 가까이 늘어났다는 것은 해당 공간이 시민들로부터 신뢰를 얻고 삶의 어려움을 함께 나눌 수 있는 곳으로 인식한다는 의미"라며 "이웃에게 '그냥드림'을 추천해 주시고 관심을 보내주신 시민 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.