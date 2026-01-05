[영상] "청렴도 최하위는 군수 책임, 2026년 상승시키겠다"

▲“청렴도 최하위는 군수 책임, 2026년 상승시키겠다” 가세로 군수가 5일 국민권익위원회의 2025년도 공공기관 종합청렴도에서 최하위 등급인 5등급을 받은 것에 대해 “군수로서 군민께 죄송하고, 부끄럽게 생각한다”고 밝혔다. 방관식 관련영상보기

가세로 충남 태안군수가 5일 국민권익위원회의 2025년도 공공기관 종합청렴도에서 최하위 등급인 5등급을 받은 것에 대해 "군수로서 군민께 죄송하고, 부끄럽게 생각한다"고 밝혔다.이어 "뭔가 잘못되니까 등급이 낮은 거 아니냐 하실 부분이다. 군민께서 회초리를 들면 따끔하게 맞아야 한다고 생각한다"면서 "이분에 대해서는 군수의 책임이고, 군에서 군수가 책임져야 할 부분으로 책임을 회피하지 않겠다"고 말했다.하지만 아쉬움도 나타냈다. 지난해 두 명의 공무원이 구속된 것과 관련해 가 군수는 "군수로 들어오기 훨씬 이전에 이뤄진 일과 다른 사람은 사기로 구속이 됐다. 이런 것이 함께 영향을 미쳐서 청렴도가 낮아진 게 아닌가 하는 측면이 있다"고 말했다.그럼에도 "추상적으로나 포괄적으로 이 부분에 대해서도 책임져야 한다면 군수의 책임이다. 조직 전체도 반성하고 공명정대하게 생활해야 한다"며 "직원들에게도 오해받을 부분에 절대 함께해서는 안 된다고 이야기했다. 올해는 뼈를 깎는 고통을 감수해서라도 청렴도를 높이겠다"고 강조했다.