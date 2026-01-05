대전민중의힘 "미국 베네수엘라 침공은 전쟁범죄... 국제법 위반 규탄"

큰사진보기 ▲국제법 위반, 주권유린 미국의 베네수엘라 침공 규탄대전민중의힘이 5일 미국의 베네수엘라 침공을 국제법 위반 범죄행위라고 규정하고 강력 규탄했다. 사진은 트럼프위협저지공동행동, 한국YMCA, 자주통일평화연대, 전국민중행동 등 267개 단체 주최로 5일 오전 서울 종로구 미대사관 건너편에서 열린 '국제법 위반, 주권유린 미국의 베네수엘라 침공 규탄 기자회견'에서 참석자들이 미국 정부를 규탄하는 자료사진. ⓒ 이정민 관련사진보기

대전지역 단체들이 미국의 베네수엘라 침공을 전쟁범죄로 규정하며 강력 규탄하고 나섰다.대전지역 민중·통일·노동단체 등이 참여하고 있는 '세상을바꾸는대전민중의힘(이하 대전민중의힘)'은 5일 성명을 내 미국 트럼프 행정부가 베네수엘라에 군사력을 투입해 니콜라스 마두로 대통령 부부를 납치한 사건에 대해 "주권국가를 침탈한 명백한 전쟁범죄이자 세계평화에 대한 정면 도전"이라며 강력히 규탄했다.대전민중의힘은 "미국이 새해 벽두부터 타국의 수도에 군대를 투입하고, 정권 이양이 이뤄질 때까지 베네수엘라를 통치하며 자국 석유기업의 이익을 창출하겠다는 입장을 밝힌 것은 명백한 침략행위"라며 "이는 유엔 헌장 제1조와 제2조가 명시한 주권 존중, 법적 평등, 무력사용 금지 원칙을 정면으로 위반한 것"이라고 지적했다.대전민중의힘은 이어 "트럼프 행정부는 '마약 퇴치'를 침공 명분으로 내세우고 있지만, 이는 본질을 감추기 위한 정치적 수사에 불과하다"며 "미국의 이번 행위는 베네수엘라 정권을 무너뜨리고 자국의 이해관계에 맞는 정부를 세우려는 전형적인 정치·군사적 개입이자 내정간섭"이라고 비판했다.이들은 또 "미국이 원하면 언제든 누구든 침략할 수 있다는 태도는 국제사회의 법과 질서를 무시하는 '국제깡패'의 행위와 다름없다"며 "이는 다극화로 나아가는 세계 질서를 정면으로 거부하고, 유엔헌장과 국제평화의 근본을 뒤흔드는 중대한 도전"이라고 강하게 비판했다.대전민중의힘은 그러면서 "마두로 대통령이 어떠한 범죄 혐의를 받는다 해도, 그를 끌어내릴 권한은 미국이 아니라 베네수엘라 국민에게 있다"며 "자국의 대통령을 납치하고 베네수엘라의 석유 이익을 취하려는 것은 명백한 주권침탈과 자원약탈 행위"라고 주장했다.또한 "트럼프 행정부의 국가안보전략(NSS)이 밝힌 '서반구 기득권 장악' 정책은 제국주의적 패권주의의 노골적 선언"이라며 "'미국 우선주의'라는 구호 아래 자행되는 침략전쟁이 사실상 식민지화의 다른 이름으로 나타나고 있다"고 비판했다.대전민중의힘은 "세계는 소수 강대국이 주도하던 일극 체제에서 다극화 시대로 전환하고 있다"며 "그럼에도 미국이 시대착오적인 무력도발을 감행하는 것은 쇠락하는 패권을 붙잡기 위한 발악일 뿐"이라고 말했다.그러면서 "트럼프의 막가파식 침략 행위는 시작에 불과하다"며 "이로 인해 더 많은 세계 민중이 고통받을 것이 분명하다. 우리는 미국의 제국주의 침탈에 맞서 싸우는 모든 민중과 연대할 것"이라고 밝혔다.끝으로 대전민중의힘은 "미국의 전쟁범죄와 군사개입에 맞서 국제사회가 단결해야 한다"며 "'미국 우선주의'에 따른 침략정책이 세계평화를 위협하고 있다. 한국 정부 또한 이러한 불법적 군사행동에 동조해서는 안 된다"고 촉구했다.