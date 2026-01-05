거제~마산국도5호선 건설 현장 찾은 박완수 "속도 내야"

큰사진보기 ▲박완수 도지사, 5일 거제~마산(국도5호선) 건설 현장 점검. ⓒ 경남도청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲박완수 도지사, 5일 거제~마산(국도5호선) 건설 현장 점검. ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲거제~마산(국도5호선) 건설사업 위치도 ⓒ 경남도청 관련사진보기

5일 박완수 경남도지사는장기간 지연돼 온 '거제~마산(국도5호선) 도로건설사업' 현장을 방문해 추진 현황을 점검하고 향후 계획을 논의했다.현장에서 박완수 도지사는 "사업이 더 빨리 진행됐어야 했지만, 거가대교 통행료 손실보전 문제와 맞물리면서 그동안 시간이 지체됐다"며 "해당 문제는 경남도가 책임지고 해결해 나가겠다. 도의회에서도 방향을 결정해 준 만큼, 이제 남은 절차인 실시설계와 공사 추진에 속도를 내겠다"고 밝혔다.거제~마산 국도5호선은 2021년 창원 측 구간이 개통된 이후, 거제 측 육상부와 해상구간은 손실보전금 문제 등으로 사업 추진이 보류돼 왔다. 경남도는 "2026년 사업 착수를 위한 예산을 확보한 만큼 조속 추진과 적기 준공을 위해 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.박 지사는 "이 노선은 지역민 이동 편의는 물론 관광·물류·교통 측면에서 중요한 도로로, 거가대로를 통해 가덕도신공항까지 연결되는 핵심 축"이라며 "완공되면 구산면과 거제 장목 일원은 체감할 수 있을 만큼 큰 변화가 있을 것"이라고 말했다.또 박 지사는 "향후 사업 추진 과정에서 주민 뜻을 충분히 수렴하고, 도의회·국회의원들과 함께 노력해 주민 의견이 계획에 반영되도록 하겠다"고 강조했다.이번 현장 방문은 창원시 마산합포구 구산면 원전항 일원에서 진행됐으며, 인근 지역 주민과 지역 의원 등 70여 명이 참석했다.경남도는 "거제~마산 국도5호선이 남해안 섬 연결 해상국도(이순신 국도) 사업의 한 축으로서 경남 동남권 관광개발 활성화에 기여할 것으로 기대된다"고 설명했다.경남도는 "거제~마산 국도5호선이 가덕도신공항, 남부내륙철도, 진해신항 등 광역교통망과 연계되는 핵심축"이라며 "사업이 계획대로 추진될 수 있도록 관계부처와 지속 협의하고 조속 추진 및 적기 준공을 위해 노력하겠다"고 밝혔다.