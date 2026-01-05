2026년 민주노총 부산·울산·경남본부 합동 시무식

큰사진보기 ▲2026년 민주노총 부산울산경남본부 합동시무식 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

5일 오전 10시 경상남도 양산 솥발산 열사묘역에서 2026년 민주노총 부산·울산·경남본부 합동시무식이 개최됐다. 부산·울산·경남지역 민주노총 조합원들과 진보정당 그리고 시민사회 연대단체들이 모두 모여 2026년 힘차게 투쟁할 것을 결의했다.부산·울산·경남 각 지역 본부장들의 결의발언으로 시무식을 시작했다.경남본부 김은형 본부장은 "언론을 통해서 미국의 베네수엘라 침공 소식을 들었다. 국민의힘은 한국도 베네수엘라와 같은 길을 걸을 수 있다며 내란 동조 극우들의 목소리와 동일한 목소리를 내었다. 내란을 중단시킨 국민들을 향해 미국의 침공이라도 받아야 한다라는 뜻인지 되물어야 한다. 내란 세력의 온상인 부울경 지역에서부터 내란 청산 투쟁을 하고, 6·3 지방선거를 제대로 만들어 가자. 모든 노동자의 노동 기본권, 정치 기본권, 사회대개혁 실현하는 투쟁에 나서자. 오늘 열사묘역 앞에서 이 결의를 다지자"고 말했다.울산본부 최용규 본부장은 "우리는 윤석열의 친위 쿠데타를 전체 민중의 힘으로 막아냈다. 그러나 내란 세력이 척결됐는가? 사회대개혁은 지금 우리의 바람대로 원만하게 진행되고 있는가? 전혀 그렇지 않다. 우리는 상반기 원청 교섭을 쟁취하는 것은 물론 이번 지방선거에서 반드시 국민의 힘을 해체 수준으로 몰아붙여서 이 땅에서 국민의 힘 같은 내란 세력들이 정치할 수 있는 기반을 완전 허물어뜨려야 한다. 그리고 사회대개혁을 동시에 강력하게 밀어붙여야한다. 2026년 노동자, 민중, 민주노총, 진보 정당, 모든 민중의 힘으로 반드시 새로운 세상을 현실로 만드는 그런 가능성을 열어 제끼자"고 했다.부산본부 김재남 본부장은 "매년 반복되는 평가만 하는 노동조합이 아니라 도전하는 노동조합이 일터에서 낡은 것을 바꾼다. 우리 사회에 희망을 만들어 나가겠다는 그 용기와 결심, 그 마음이 우리를 뜨겁게 만든다. 열사가 살고 싶었던 세상, 열사가 목숨을 걸고 지키고자 했던 민주노조. 정권과 자본이 만들어 놓은 선을 넘자던 열사의 외침을 기억하자. 아무리 어렵고 힘들어도 아무리 지쳐도 돌파하겠다라는 열사의 삶을 기억하자. 2026년은 열사 앞에 부끄럽지 않게 살겠다는 결심을 함께 하자. 작년보다 더 나은 세상을 위해 우리가 더 힘차게 투쟁해 나가자"고 말했다.노동당 울산시당 이장우 위원장, 정의당 부산시당 박수정 위원장, 진보당 윤종오 국회의원이 나와 결의발언과 덕담을 전했다.부산경남울산열사정신계승사업회 김대식 회장은 "노동자인 우리에게 오늘을 산다는 의미는 분명하다. 투쟁의 역사와 열사를 기억하며 열사가 목숨을 던져서라도 이루고자 했던 해방의 그날을 향해 오늘을 실천하는 것이다. 오늘 다시금 열사 앞에 섰다. 투쟁의 역사를 이어 마침내 노동 해방의 세상을 만들겠다는 다짐을 하기 위함이다. 그러기 위해선 제도권에 소속되려는 것이 아니라 투쟁의 대상임을 분명히 했으면 좋겠다. 법에 청원하는 것이 아니라 법에 맞서는 투쟁을 해나갔으면 좋겠다. 부울경 노동역사관을 올해는 반드시 건립 하겠다라는 목표 아래 달려가고 있다. 오늘 모인 모든 동지들이 개인 건립위원에 함께 해주셨으면 좋겠다"고 말했다.합동시무식이 마친 이후 민주노총부산본부는 박창수 열사 묘소 앞에서 2026년 부산본부 시무식을 개최했다.부산지역 각 산별연맹 대표자, 진보정당 부산시당 위원장, 부산노동권익센터 센터장이 결의발언과 덕담을 전했다.민주노총 부산본부 김재남 본부장은 "2026년 사업장을 넘어 산별 깃발 아래 힘 있게 투쟁하겠다고 결심하고 있는 산별 대표자분들에게 힘찬 응원의 박수 부탁드린다. 새로운 미래를 여는 힘은 현장에 있다. 현장이 자본의 통제에도 끄떡없이 하나 된 목소리를 낼 때, 그리고 현장에서 사업장을 넘어 산별 노조와 민주노총으로 하나의 힘을 모을 때 그 힘이 강해질 수 있다. 2026년을 승리의 한 해로 만들기 위해 적토마처럼 질주하자"고 말했다.민주노총부산본부는 합동시무식을 시작으로 1월 7일에 개정노조법 시행령 폐기를 위한 농성투쟁을, 1월 14일에 부산본부 결의대회를 진행하면서 2026년 투쟁을 이어갈 예정이다.