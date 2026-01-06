대지에 수놓은 부드러운 정원, 경주 대릉원

큰사진보기 ▲천 년의 시간 여행이 시작되는 곳, 경주 대릉원의 정문 ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲이름 없는 왕들이 남긴 고요한 배경 속에서 마주한 찰나의 기록 ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲신라 최초의 김씨 왕, 미추왕의 안식처를 감싸는 따스한 겨울 햇살이 비추다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲죽엽군의 전설이 서겨있는 듯한 미추왕릉의 푸른 대나무 숲 ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲황금빛 신라의 신비를 간직한 천마총으로 들어가는 길 ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲1500년 전의 찬란한 숨결이 그대로 전해지는 천마총의 내부. 찬란한 신라의 역사를 들여다 볼 수 있었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲자작나무 껍질 위에서 금방이라도 비상할 듯 역동적인 천마의 모습 ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲황남대총 쌍분. 두 개의 봉분이 겹쳐지며 그려내는 완벽한 풍경은 한 폭의 그림 같다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"근데, 이 큰 걸 그 옛날에 어떻게 다 쌓았을까? 장비도 없었을 텐데 민초들 고생이 장난 아니었겠어."

"그러게. 1500년 전인데 말이야. 저 흙더미 속에 얼마나 많은 사연이 묻혀 있겠어? 지금 저기 벌초하라고 해도 기계 들고 하루 종일 걸릴 텐데..."

"하루 종일이 뭐야, 며칠은 애썼을 것 같아."

"정말 그래, 정말."

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다. 지난 달 12월 28일부터 30일까지 경북 일원을 여행하고 다녀왔습니다.

우리나라 사람이라면 한 번쯤 거쳐 갔을, 천 년의 시간이 켜켜이 쌓인 도시 경주. 학창 시절 수학여행의 상징이었던 이곳은 도심 한복판이 그대로 하나의 거대한 유적지다. 발에 채이는 돌 하나에서도 신라인의 손길이 느껴지는 듯, 공기 속에 머무는 기분이 각별하다.이번 경주 여정은 아내와 함께였다. 가장 경주다운 향기가 느껴지는 대릉원을 향하는 발걸음이 설레었다. 겨울의 대릉원은 화려한 꽃은 없지만, 특유의 고즈넉함이 따스한 햇살만큼이나 포근하다. 잔디가 낮게 가라앉아 능선의 기하학적인 곡선이 선명하게 드러나는 모습은 이 계절에만 만날 수 있는 묘미다.정문을 지나 만나는 소나무 군락은 1500년의 세월을 건너가는 초록빛 관문이다. 늘 푸른 그늘 아래를 아내와 나란히 걷다 보니, 나뭇가지 사이로 보이는 거대한 봉분들이 나지막한 산맥처럼 다가온다.고요한 왕의 정원에 초대받은 듯 발걸음이 가볍다. 시내 한복판에 솟아오른 23기의 거대한 봉분은 마치 제주 중산간의 오름 군락을 마주한 듯한 착각을 불러 일으킨다. 하늘에서 이 장관을 담는다면 그것은 무덤이라기보다 대지 위에 수놓아진 부드러운 산맥으로 보일 것이다.소나무 숲길 끝 미추왕릉은 단정한 담장이 둘러쳐 있다. 신라 최초의 김씨 왕인 미추왕의 능을 대나무숲이 호위하듯 감싸고 있다. 나라가 위기에 처했을 때 적을 물리쳤다는 '죽엽군(竹葉軍)'의 전설이 귓가에 서걱이는 듯하다. 죽어서도 나라를 지키고자 했던 왕의 집념이 푸른 대숲의 소리로 들려온다.이어지는 발길 끝에 나타난 천마총. 대릉원 무료 개방 후에도 이곳만은 별도의 관람료를 받지만, 내부에서 마주한 금관은 그만한 가치를 증명한다. 발견된 신라 금관 중에서도 천마총의 것은 화려함과 정교함이 단연 으뜸이다. 1500년 전의 솜씨라고는 믿기지 않을 만큼 완벽한 균형미를 보여주는 금관 앞에서 우리는 한참을 머물렀다.1973년 발굴 당시, 어둠 속에서 찬란한 유물들이 모습을 드러냈을 때 현장을 가득 채웠을 경탄이 오늘날 내게도 희미한 떨림으로 전해지는 듯하다(전시된 것이 진품은 아니지만...).자작나무 껍질 위 천마의 역동적인 날갯짓은 금방이라도 고분 밖 푸른 하늘로 솟구쳐 오를 듯 생생하다. 문득 비상하는 천마의 모습에서 다가온 새해의 기운을 떠올려 본다. 1500년 전 신라인들이 저토록 힘찬 말을 그려 넣은 것은 새해의 아침처럼 거침없이 도약하고자 했던 염원이 아니었을까.다시 밖으로 나와 마주한 황남대총은 두 개의 산봉우리가 이어진 듯 압도적이다. 그 유려한 곡선은 대지의 너른 품을 형상화한 듯한 유려함을 품고 있다. 죽음의 공간임에도 포근함이 느껴지는 것은 이 풍만한 곡선이 생명의 근원을 닮았기 때문일 것이다.그 압도적인 위용 앞에 서자 아내가 봉분을 한참 바라보다 입을 뗐다.이름 없는 이들의 땀방울이 층층이 쌓여 만들어진 이 거대한 안식처의 주인공은 누구일까. 23기의 봉분 중 주인공이 명확히 밝혀진 곳은 미추왕릉뿐이다. 주인 모를 무덤들은 이름을 지우는 대신 거대한 능선 자체를 신라라는 시대의 실루엣으로 남기기로 한 것일지도 모른다.고분들의 곡선을 배경으로 걷다 보면 능선과 소나무가 어우러진 길에 다다른다. 이곳에서는 카메라 셔터를 누르는 모든 순간이 그 자체로 완벽한 풍경의 한 조각이 된다. 황남대총의 두 봉분이 겹쳐 보이는 지점에서 푸른 소나무 가지를 살짝 걸쳐 프레임에 담아본다.고분의 부드러운 선과 소나무의 짙은 푸름이 겹쳐지는 구도 속에서 세월의 깊이가 묻어나는 기록을 건진다. 이름 모를 왕들이 남긴 고요한 배경 덕분에, 오늘의 우리는 가장 빛나는 찰나를 기록한다.차가운 겨울바람마저 잊게 할 만큼 봉분이 내뿜는 온기는 묵직했다. 그 여운을 품에 안은 채, 아내와 손을 맞잡고 천 년의 시간을 걸어 나와 다시 오늘의 경주 속으로 발을 내딛는다.