경기교육감 출마 예정 유은혜 "소통·공감 더 잘할 수 있다"

유은혜 전 교육부 장관이 현 임태희 경기도 교육감이 이끄는 경기 교육을 "불통"이라고 비판하며 "(내가) 소통과 공감을 더 잘할 수 있다"라고 강조했다.유 전 장관은 5일 경기도 교육청에서 기자 간담회를 열고 이같이 말했다. '현 교육감보다 잘할 수 있는가?'이라는 질문에 대한 답변이었다.유 전 장관은 또한 "교육부 장관 시절 새로움 미래 교육을 꿈꾸며 만든 정책이 윤석열 정권 3년 동안 무너지는 것을 보며 자괴감을 느꼈고, 비상 계엄과 대선 시기 거치며 교육을 바로 세워야겠다 생각했다"라고 출마를 결심한 계기를 밝혔다.이어 "우리나라 교육의 맏형과 같은 경기 교육이 일방 통행식으로 진행된다"라고 비판하며 "경기교육 변화를 이끄는 게 대한민국 교육 정상화라 생각했다"라고 덧붙였다.그는 고교 학점제 문제를 거론하며 "방치했다"라고 꼬집었다. 고교 학점제는 단순히 선택 과목을 늘리는 게 아닌 줄세우기식 획일적 고교 교육 패러다임을 탈피하기 위한 시스템으로 설계한 정책이라는 게 유 전 장관 설명이다.이어 "특목고를 일반고로 전환하는 정책과 함께 하려 했는데, 윤 정부 3년 동안 사실상 방치했고 학교 현장과 소통도 없었으며, 대입과도 연계되지 않았다"라고 지적했다.진보 후보 단일화와 관련한 질문에는 말을 아꼈다.유 전 장관은 "교육은 진보 보수라는 이념적 기준 가지고 대립의 구도로 바라볼 문제는 아니라고 본다"며 "진보 후보 단일화와 관련해서는 지금 언급할 일이 아니라고 본다"라고 밝혔다.유 전 장관은 아직 출마 선언을 하지 않았다. 1월 중 출마 선언 날짜를 결정할 예정이라고 한다.유 전 장관과 함께 안민석 전 더불어민주당 의원, 성기선 전 한국교육평가원장(가톨릭대 교수), 박효진 경기교육연대 상임대표 등이 진보 후보로 거론된다. 보수로 분류되는 임태희 경기교육감이 재선 도전 의지를 밝혀, 경기도 교육감 선거는 그 어느 지역보다 치열할 것으로 예상된다.