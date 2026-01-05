G1강원민방 강릉시장 여론조사 잡음... 심영섭 "부당한 선거개입" 반발

큰사진보기 ▲심영섭 현 동해안권경제자유구역청장 ⓒ 홈페이지 캡춰 관련사진보기

AD

G1강원민방이 실시한 6.3 지방선거 강릉시장 후보 적합도 여론조사에서 특정 후보가 제외되면서 잡음이 이지고 있다. 해당 후보는 "특정 후보를 위한 부당한 선거 개입"이라며 수사 의뢰를 예고했고, G1 측은 "내부 기준에 따른 결정"이라는 입장을 고수하고 있다.5일, 심영섭 동해안권경제자유구역청장은 "G1강원민방이 여론조사에서 본인을 제외한 정당한 이유를 밝혀야 하며, 그렇지 않을 경우 조만간 형사 고소를 검토하겠다"고 밝혔다. G1이 '내부 기준'을 근거로 심 청장을 조사 대상에서 배제한 것에 대한 반발이다. 지지자들의 G1에 대한 전화 항의도 이어지고 있는 것으로 알려졌다.앞서 G1은 지난 2일부터 이틀간 6.3지방선거 강릉시장 후보자 선호도 조사를 실시했다. 조사 대상에는 출마 의사를 밝힌 7명의 후보군 중 심 청장을 제외한 6명(더불어민주당 3명, 국민의힘 3명)만 포함됐다. 특히 이들 중에는 초선 기초의원 등 강릉시장 선거에 첫 출마하는 인사들까지 모두 포함된 반면, 기초·광역 5선 의원 출신에 지난 2022년 강릉시장 선거에서 김홍규 현 강릉시장과 당 내 경선에서 패한 뒤 재도전을 준비하고 있는 심 청장만 배제됐다는 점이 도화선이 됐다.내년지방선거에서 강릉시장선거 출마 의사를 밝힌 후보군은 더불어민주당 3명, 국민의힘 4명 등 모두 7명이다. 정당별로는 더불어민주당 김중남 현 지역위원장, 김한근 전 강릉시장, 김현수 현 강릉시의원 등 3명, 국민의힘에서는 김홍규 현 강릉시장, 심영섭 현 동해안권경제자유구역청장, 권혁열 전 강원도의회 의장, 최익순 현 강릉시의회 의장 등 4명이다.이에 대해 G1 관계자는 "내부 기준에 따라 원칙적으로 후보군을 추린 것"이라고 해명했으나, 구체적인 선별 기준은 공개하지 않았다.지역 정치권의 한 관계자는 "언론사의 후보 선별은 자율이지만, 특별한 논란도 없는 상태에서 인지도나 경력을 볼 때 7명 중 1명만 제외된 것은 납득하기 어렵다"며 "특정인을 배제할 경우 유권자에게 부정적 낙인을 찍고 여론을 왜곡할 우려가 있다"고 지적했다. 한편, 강원도선관위는 "방송사 여론조사는 사전 신고 의무가 없어 결과가 등록된 후 위법 여부를 판단할 수 있다"고 밝혔다.한편 G1강원민방은 지난 2일부터 이틀간 실시한 강릉시장 여론조사 결과를 내일(6일) 발표할 것으로 알려졌다.