한화오션 원-하청 '상생협력' 선포... 단체교섭은?

큰사진보기 ▲5일 서울 중구 한화오션 서울사무소에서 ‘한화오션 원·하청 상생협력 선포식’이 열렸다. 왼쪽부터 김유철 한화오션지회장, 김경수 지방시대위원장, 김성구 한화오션 사내협력회사협의회 회장, 김민석 국무총리, 김희철 한화오션 대표이사, 강인석 거제통영고성 조선하청지회장, 권창준 고용노동부 차관 ⓒ 한화오션 관련사진보기

한화오션 원-하청 대표들은 5일 서울 중구 한화오션 서울사무소에서 '원·하청 상생협력 선포식'을 열어 앞으로 긴밀하게 협조와 소통을 해나가기로 약속했다.선포식에는 김민석 국무총리와 김경수 대통령직속지방시대위원회 위원장, 권창준 고용노동부 차관이 동참해 한화오션 원·하청간 상생 노력을 축하하고 격려했다. 김희철 한화오션 대표이사와 김성구 한화오션 사내협력회사협의회 회장이 서명하고, 김유철 금속노조 경남지부 한화오션지회장과 강인석 금속노조 거제통영고성조선하청지회장이 함께 했다.김민석 국무총리는 축사를 통해 "한화오션이 협력사 임금 체불 방지 제도를 도입하고 협력사 노동자들을 상대로 한 손해배상 청구 소송을 취하한 점에 대해 깊이 감사드리고 의미 있게 평가한다"고 말했다. 이어 "오늘 한화오션과 협력사가 보여준 상생 협력의 실천이 모든 산업에서 신뢰를 쌓고 미래로 나아가는 이정표가 되기를 기대한다"라고 당부했다.김 총리는 또 "이재명 대통령께서는 고용노동부 업무보고에서 한화오션이 협력사 근로자들께 원청과 같은 비율의 성과급을 지급하기로 한 결정을 높게 평가하셨다"며 "정부는 상생이 경쟁력의 토대가 되는 산업 생태계를 만들고자 하고 있다"고 밝혔다.김경수 위원장은 "경남지역 대표 기업 한화오션이 지역에 여러가지 역할을 하고 있는 점에 굉장히 감사하다"며 "오늘을 계기로 (한화오션의 원하청 간 상생협력 노력이) 지역을 떠났던 수 많은 조선 숙련공들이 다시 돌아올 수 있는 계기가 되지 않을까 생각한다"고 강조했다.김경수 위원장은 "상생협력 선포식을 위해 애를 많이 써주신 한화오션과 협력사 및 한화오션지회, 거통고 조선하청지회 분들께 축하와 감사를 드린다"고 말했다.김경수 위원장은 "오늘 행사가 지역을 떠난 노동자, 조선 숙련공들이 다시 지역으로 돌아올 수 있는 계기가 되리라 기대한다"라며 "사내 협력사 뿐만 아니라 사외 협력업체, 조선 기자재업체들과의 상생협력을 통해 조선업의 경쟁력을 강화하고, 지역사회와 상생할 수 있도록 더 나아가 줄 것을 요청한다"라고 말했다.한화오션은 앞서 2025년 12월 협력사에 대한 성과급 지급율을 원청 직원과 동일하게 적용한다고 발표했고, 이날 상생협력 선포식은 이에 대한 후속 조치다.한화오션은 "동일한 성과급 지급율 적용은 실질적 임금 상승 효과로 이어져 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 예상된다"라며 "또 내국인 숙련공 육성과 채용도 활발해질 전망이다"라고 밝혔다.한화오션 원-하청 노-사가 함께 서명한 협약서에는 "회사는 경영성과를 원·하청 차별 없이 함께 공유해 회사와 협력사 직원 간 보상 격차를 해소함으로써 협력사 직원들의 실질적인 근로조건이 개선될 수 있도록 노력한다"는 내용이 담겼다.또 협약서에는 "회사와 협력사는 무재해 사업장 구축을 최우선 과제로 상정한다"는 내용과 "협력사는 회사의 지속가능한 발전이 동반 성장의 필수적인 전제임을 깊이 공감하고 생산성 향상 및 안정적 공정관리를 위한 정책에 적극 동참한다"는 내용이 포함됐다.김희철 대표이사는 "한화오션과 협력사는 하나의 가치사슬로 이어진 공동체"라며 "한화오션은 협력사를 동반자로 존중하며 원·하청이 함께 성장하는 구조 속에서 대한민국 제조업의 새로운 경쟁력을 만들어 갈 것"이라고 약속했다. 김 대표는 또 "원·하청 상생이 제조 경쟁력을 함께 만들어가는 핵심 가치"라고 강조했다.한편 한화오션은 "2023년 출범 이후 협력사에 대한 단가 인상률을 연 평균 5%씩 인상하며 협력사들의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있다. 해당 단가 인상률은 조선업계 경쟁사 대비 높은 수준이다"라면서 "한화오션은 출범 이후 현재까지 목표 달성 인센티브로 1873억 원을 지급하는 등 협력사와의 상생을 위한 노력을 이어오고 있다"라고 밝혔다.강인석 지회장은 선포식에서 "오늘 이 자리는 대한민국의 노동 현실이 바뀌고 있음을 보여주는 자리다. 함께 해주신 모든 분들께 감사드린다"라며 "이제 노동존중은 구호가 아니라, 노동조합과의 협력이 생산과 경영에 실제로 도움이 되는 새로운 시대로 가야 함을 증명해 주고 있다"라고 말했다.강 지회장은 "이번 한화오션의 결정은 분명 의미 있고 높게 평가해야 한다. 더불어 이번 성과금 지급 결정이 제대로 빛을 발하려면 웰리브, 풀무원, 사무직 등은 물론이고 물량팀, 이주노동자 등 한화오션에서 일하는 모든 노동자에게 고용 형태와 소속을 이유로 한 차별 없이 지급해야 할 것이다"라고 제시했다.강 지회장은 "위험을 가장 잘아는 사람은 그 일을 하고 있는 하청노동자 자신이다. 죽지 않고 다치지 않는 안전한 조선소를 위해서는 현장 안전활동에, 안전대책 수립 과정에 하청노동조합의 참여가 반드시 필요하다"라며 "'함께, 멀리' 가야 한다. 그러려면 서로의 조건을 잘 맞춰야 한다. 함께 멀리 가기 위해서는 신용과 의리가 필수다. 함께 멀리 가려면 파괴와 통제가 아니라 존중과 인정이 전제되어야 한다. 새로운 길은 그만큼 부담과 어려움이 따르기 마련이다. 그래서 새로운 길이자, 옳은 길이다"라고 강조했다.한화오션 사내협력업체 노동자들이 가입해 있는 거통고조선하청지회는 이날 낸 보도자료를 통해 "한화오션의 성과금 원하청 동일 비율 지급 발표 이후 한화오션 현장은 하청노동자의 환호로 가득하기보다는 무수한 소문과 궁금증으로 가득하다. 기존의 성과금은 임시하청업체, 사외업체, 물량팀, 촉탁직 등 전체 하청노동자의 1/3 이상이 지급 대상에서 제외되며, 정규직과는 달리 근속에 따라 그리고 국적에 따라 차등 지급돼 왔다. 그래서 한화오션 발표 이후에도 성과금 지급 대상, 기준 등에 대한 소문과 궁금증이 가득한 것"이라고 설명했다.교섭 관련해 이들은 "한화오션이 조선하청지회와의 단체교섭을 거부할 명분이 전혀 없는데도 여전히 단체교섭을 거부하는 것은, 한화오션이 이야기하는 원하청 상생, 노사 상생의 진정성을 의심할 수밖에 없게 한다"라며 "한화오션 '원하청 상생 협력 선포식'을 맞아 다시 한번 한화오션에 단체교섭을 요구한다. 한화오션은 조선하청지회와의 단체교섭을 통해 진정한 상생의 길로 나아가기 바란다"라고 밝혔다.