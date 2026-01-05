고리2호기에서 청와대까지 도보행진하는 이유

큰사진보기 ▲탈핵시민행동이 5일 부산 기장군 고리원전 앞에서 기자회견 후 '탈핵희망전국순례'를 시작하고 있다. 탈핵시민행동은 이날 부산 고리핵발전소를 출발 세종, 청와대까지 16일간 신규 핵발전소 반대 도보 행진을 펼친다. 2026.1.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

탈핵단체들이 이재명 정부의 원전 정책 전면 수정을 요구하며 전국의 여러 지역을 도보 순례하는 행진에 들어갔다. '실용''이라는 이름 아래 사실상 원전 계속 가동에 힘을 싣고 있단 비판을 담았다.더30㎞포럼, 부산고리2호기수명연장·핵폐기장반대범시민운동본부, 탈핵부산시민연대, 탈핵시민행동 등은 5일 한국수력원자력 고리원자력본부 정문 앞에서 기자회견을 열어 "핵발전은 더는 안전하지 않다. 정부는 공론화라는 명분으로 정책 실패의 책임을 국민에게 전가해선 안 된다"라고 주장했다.이들 단체는 문재인 정부 시기 사회적 합의를 뒤집은 윤석열 정부의 과오를 이재명 정부가 바로잡지 않고 있다고 입을 모았다. 참석자들은 기자회견문에서 "정부가 '안전성을 담보로 노후 핵발전소 수명연장 검토', '에너지믹스' 등과 같은 모호한 입장으로 사실상 윤석열표 핵폭주 정책을 용인하고 있다"라고 비판했다.신규 원전을 둘러싼 공론화 절차에도 이견을 제기했다. 참석자들은 "충분한 설명도 없이 기습적인 토론회와 여론조사라는 졸속으로 처리하려는 행위는 문제가 있다"라며 "이는 과거 반쪽짜리 신고리 5·6호기 공론화보다도 후퇴한 내용"이라고 규탄했다.원전 지역인 부산과 울산·삼척 등에서 온 참석자들은 "이 땅에 더는 핵발전소가 필요 없다는 목소리를 전국적으로 모아가겠다"라며 의지를 다졌다. 이들은 "세 지역에서 동시에 순례를 시작해 16일 동안 856.9㎞를 달려 청와대로 간다"라고 말했다.이번 전국 순례를 주관하는 탈핵시민행동에 따르면, 행진은 고리와 영광, 세종에서 각각 시작된다. 이 가운데 고리와 영광은 기후에너지환경부가 있는 세종을 지나서 서울로 간다. 20일에는 보름 넘게 행진한 모든 참가자와 탈핵단체가 모여 청와대로 10.6㎞ 구간 행진에 나선다. 이 현장엔 종교환경회의가 참석해 미사 등으로 힘을 보탠다.40년 설계수명의 고리2호기의 계속운전에 이어 12차 전력수급기본계획(전기본) 수립 논의에 착수한 정부는 신규 원전 건설을 둘러싼 여론조사까지 예고한 상황이다. 윤석열 정부 시기 11차 전기본 수립 과정에서 담긴 내용에 대해 국민들의 의견을 묻겠다는 것이다.하지만 순례단은 절차와 명분을 쌓으려는 게 아니냐며 우려하고 있다. 박상현 부산환경운동연합 협동사무처장은 "가짜 공론화에 동의할 수 없다. 노후핵발전소 수명연장도, 신규 핵발전소 추진도 모두 멈춰야 한다"라고 말했다.